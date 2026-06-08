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Задържаха мъж в Благоевград по подозрение, че е насилил детето си

Задържаха мъж в Благоевград по подозрение, че е насилил детето си

8 Юни, 2026 23:10 1 077 18

  • благоевград-
  • насилие-
  • дете

Става въпрос за момиче на 9 години

Задържаха мъж в Благоевград по подозрение, че е насилил детето си - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж беше арестуван в Благоевград, след сигнал че е насилил малолетното си дете. На телефон 112 майката на момиченцето, което е на 9 години, съобщила, че то е насилено от бащата, а свидетел станало друго дете на семейството.

Незабавно на адреса е изпратен полицейски екип, който е задържал мъжа. Детето е прегледано в спешния център в Благоевград. От районната прокуратура казаха за БНТ, че няма данни за изнасилване.

Мъжът е задържан за 24 часа. На адреса, където живее детето днес нямаше никой, а съседи, казаха че за момиченцето се грижела основно неговата леля.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благоевград е проблемен

    4 3 Отговор
    С ширеща се престъпност на всички нива и по всички текмтове от НК.
    Трябват крути мерки, вкл и въвеждане на вечерен час!
    Ред и ограничаване на работното време на заведенията!
    Да се възстановят доброволните отряди- законодателно разбира се. Така разни кияци няма само да изискват, а да им се даде възможност да се включат в гражданския контрол!
    Това са реформи!

    23:22 08.06.2026

  • 2 И сега

    2 2 Отговор
    Какво? Онази кобра жена му, е излъгала!

    23:23 08.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Радик Ралин 🔥☝️

    1 1 Отговор
    Хе хе хехе🍑🍌😉

    23:28 08.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Русофилия сър

    2 4 Отговор
    Някой от Петроханските русофили

    23:35 08.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Майката лъже.Иска да си отмъсти .

    23:38 08.06.2026

  • 11 Нищо ново

    1 2 Отговор
    И Кандев правеше секс с ученички, докато беше шеф на Милиията в Благоевград.

    Коментиран от #13

    23:52 08.06.2026

  • 12 Ястреб Османлията

    1 0 Отговор
    И с мен се случи същото, даже бях по-малък. Ама при нас си е традиция.

    23:57 08.06.2026

  • 13 Любопитен

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Нищо ново":

    Ти да не си рашил да се изявяваш като провокатор тук?

    Коментиран от #17

    00:07 09.06.2026

  • 14 Някой си

    2 1 Отговор
    Анастасова чуй ме!Не налагай предварително мнение по казус без доказателства!Нито прокуратура,нито съд се изказаха,но ти си коя та определи,че има престъпление?

    00:14 09.06.2026

  • 15 иван костов

    1 1 Отговор
    В средите на ппдб/ЛГБТ, това е ежедневие, съдиите от СГС, изобщо не ги отчитат педофилите насилници! Партийни другари , все пак!
    Нещо повече, ппдб/ЛГБТ да предложили отмяна на забраната за педофилска пропаганда в закона за училищата и детските градини! Малко им беше на атанасов, мирчев и асен василев, случилото се с техните педофили на Петрохан, а искат Лами навсякъде в евроатлантическата ни родина! Бих казал, чумата да ги тръшне тези изр оди !☹️

    00:17 09.06.2026

  • 16 10 милиона хонорар от русия

    0 3 Отговор
    Имаше един русофил от Петрохан,адвокат беше на русия Росатом,но после някой го самоуби,даже с контролен

    00:23 09.06.2026

  • 17 Що бе?

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Любопитен":

    Основно си правеше секс с премиера гюроф и оня министърът на милицията! БайТанас и Два Пръста Чело нали затова го готвят за кандидат вицепрезидент! Надали кандев е хетеро, щом зад него стоят педофилите на костов! Помним как ловко прикри следите на ппдб/ЛГБТ по петроханската афера!

    00:29 09.06.2026

  • 18 Добрият човек 😐

    0 0 Отговор
    Като гледам какво става във държавата не върви на добре примера Радев уш щял да оправи държавата и всичко във нея но той е поставен там от лице да свият едни пари във ведомството и после да изчезнат разбрах ме че тоя въпросният Радев е кум на Елин Пелинския кмет Йваило Симеонов
    Има търканици със тях бая имоти и тоя кмет от Елин Пелин от крадна от общинска община присвои си ги не законо и после миналата година го гледаш на голф клуб Св София Пищна сватба 💒 е направил със Тея от краднати пари от общината сезона свършва за кметът от община Елин Пелин 🏢 със негов кум така на речения примиер Радев

    00:50 09.06.2026