Задържаха мъж в Благоевград по подозрение, че е насилил детето си

Мъж беше арестуван в Благоевград, след сигнал че е насилил малолетното си дете. На телефон 112 майката на момиченцето, което е на 9 години, съобщила, че то е насилено от бащата, а свидетел станало друго дете на семейството.
Незабавно на адреса е изпратен полицейски екип, който е задържал мъжа. Детето е прегледано в спешния център в Благоевград. От районната прокуратура казаха за БНТ, че няма данни за изнасилване.
Мъжът е задържан за 24 часа. На адреса, където живее детето днес нямаше никой, а съседи, казаха че за момиченцето се грижела основно неговата леля.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Благоевград е проблемен
Трябват крути мерки, вкл и въвеждане на вечерен час!
Ред и ограничаване на работното време на заведенията!
Да се възстановят доброволните отряди- законодателно разбира се. Така разни кияци няма само да изискват, а да им се даде възможност да се включат в гражданския контрол!
Това са реформи!
23:22 08.06.2026
2 И сега
23:23 08.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Радик Ралин 🔥☝️
23:28 08.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Русофилия сър
23:35 08.06.2026
10 Последния Софиянец
23:38 08.06.2026
11 Нищо ново
Коментиран от #13
23:52 08.06.2026
12 Ястреб Османлията
23:57 08.06.2026
13 Любопитен
До коментар #11 от "Нищо ново":Ти да не си рашил да се изявяваш като провокатор тук?
Коментиран от #17
00:07 09.06.2026
14 Някой си
00:14 09.06.2026
15 иван костов
Нещо повече, ппдб/ЛГБТ да предложили отмяна на забраната за педофилска пропаганда в закона за училищата и детските градини! Малко им беше на атанасов, мирчев и асен василев, случилото се с техните педофили на Петрохан, а искат Лами навсякъде в евроатлантическата ни родина! Бих казал, чумата да ги тръшне тези изр оди !☹️
00:17 09.06.2026
16 10 милиона хонорар от русия
00:23 09.06.2026
17 Що бе?
До коментар #13 от "Любопитен":Основно си правеше секс с премиера гюроф и оня министърът на милицията! БайТанас и Два Пръста Чело нали затова го готвят за кандидат вицепрезидент! Надали кандев е хетеро, щом зад него стоят педофилите на костов! Помним как ловко прикри следите на ппдб/ЛГБТ по петроханската афера!
00:29 09.06.2026
18 Добрият човек 😐
Има търканици със тях бая имоти и тоя кмет от Елин Пелин от крадна от общинска община присвои си ги не законо и после миналата година го гледаш на голф клуб Св София Пищна сватба 💒 е направил със Тея от краднати пари от общината сезона свършва за кметът от община Елин Пелин 🏢 със негов кум така на речения примиер Радев
00:50 09.06.2026