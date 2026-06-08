Задържаха мъж в Благоевград по подозрение, че е насилил детето си

Мъж беше арестуван в Благоевград, след сигнал че е насилил малолетното си дете. На телефон 112 майката на момиченцето, което е на 9 години, съобщила, че то е насилено от бащата, а свидетел станало друго дете на семейството.



Незабавно на адреса е изпратен полицейски екип, който е задържал мъжа. Детето е прегледано в спешния център в Благоевград. От районната прокуратура казаха за БНТ, че няма данни за изнасилване.

Мъжът е задържан за 24 часа. На адреса, където живее детето днес нямаше никой, а съседи, казаха че за момиченцето се грижела основно неговата леля.