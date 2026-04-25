Енцо Мареска фаворит да наследи Пеп Гуардиола в Ман Сити

Енцо Мареска се очертава като основен фаворит за мениджърския пост в Манчестър Сити, в случай че Пеп Гуардиола напусне клуба. Това съобщава журналистът Бен Джейкъбс, като според информацията италианецът може да поеме нов отбор, въпреки неуредените финансови въпроси с Челси, предава sportal.bg.

Според източника, Челси няма правна възможност да блокира или забавя започването на работа на Мареска в друг клуб. Новият му работодател също няма да бъде задължен да изплаща компенсация директно на лондончани, независимо от продължаващите договорни отношения между двете страни.

По-рано се появиха информации, че „гражданите“ се подготвят за евентуалното напускане на Гуардиола след края на сезона и разглеждат Мареска като основен вариант за наследник.

Италианският специалист работи като помощник на Гуардиола в Манчестър Сити в периода 2022–2023 г., а по-късно пое самостоятелно треньорска кариера след напускането си на Челси през януари.