Енцо Мареска фаворит да наследи Пеп Гуардиола в Ман Сити

25 Април, 2026 19:00 548 0

Италианският специалист работи като помощник на Гуардиола в Манчестър Сити

Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Енцо Мареска се очертава като основен фаворит за мениджърския пост в Манчестър Сити, в случай че Пеп Гуардиола напусне клуба. Това съобщава журналистът Бен Джейкъбс, като според информацията италианецът може да поеме нов отбор, въпреки неуредените финансови въпроси с Челси, предава sportal.bg.

Според източника, Челси няма правна възможност да блокира или забавя започването на работа на Мареска в друг клуб. Новият му работодател също няма да бъде задължен да изплаща компенсация директно на лондончани, независимо от продължаващите договорни отношения между двете страни.

По-рано се появиха информации, че „гражданите“ се подготвят за евентуалното напускане на Гуардиола след края на сезона и разглеждат Мареска като основен вариант за наследник.

Италианският специалист работи като помощник на Гуардиола в Манчестър Сити в периода 2022–2023 г., а по-късно пое самостоятелно треньорска кариера след напускането си на Челси през януари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

