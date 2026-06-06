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Ако КУБ не махне оградата около "незаконния град" до полунощ, тя ще бъде съборена утре

Ако КУБ не махне оградата около "незаконния град" до полунощ, тя ще бъде съборена утре

6 Юни, 2026 21:23, обновена 6 Юни, 2026 20:29 463 12

  • баба алино-
  • варна-
  • скандал-
  • имот-
  • строителство

Заповедта за събарянето ѝ е издадена от Регионалната инспекция по горите във Варна

Ако КУБ не махне оградата около "незаконния град" до полунощ, тя ще бъде съборена утре - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Днес изтече срокът, в който украинската строителна компания КУБ трябваше да премахне оградата около незаконния град до Варна. Заповедта за събарянето ѝ е издадена от Регионалната инспекция по горите във Варна.

Оградата все още не е премахната, но срокът изтича в полунощ и има още няколко часа. Важно е да уточним, че това не е ограда, която огражда вече построения комплекс. Това са строителни ограждения, зад които се строи друг комплекс, отново на украинската корпорация КУБ. Или поне така подсказват надписите по оградата. Тя започва от входа на комплекса и продължава почти по-цялата му дължина. Самата ограда не е масивна, както се вижда, а представлява метална рамка, върху която има опънато винилово покритие. Какви са мотивите на Регионалната инспекция по горите да издаде заповед за премахването на строителните ограждения?

„Доскоро водехме едни нормални разговори, в добрия тон да бъде премахната тази ограда, защото по Закона за горите, макар и частни горски територии не могат да бъдат ограждани и не може да се спира движението на животни и хора. Първият срок изтече и сега сме връчили Предварителна административна мярка", каза Тодор Гичев, директор на Регионална инспекция по горите.

Ако оградата не бъде премахната до полунощ ще бъде съборена утре от Регионалната инспекция по горите. По този повод тук в Баба Алино пристигат министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на Агенцията по горите инж. Стоян Тошев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    8 1 Отговор
    Агенция за горите са корумпирани и си превишават правата .защо не отидоха на Петрохан

    20:31 06.06.2026

  • 2 Сталин

    11 0 Отговор
    Така и така ще идват багерите да почват и къщите на тези украински бандити и тетористи

    20:32 06.06.2026

  • 3 Без име

    12 0 Отговор
    Интересно, че Веселина Томова никога не е споменавала за незаконния град. А толкова близкият й Ерджан Ебатин е знаел... Вярвате ли,нче тя не е знаела?

    Коментиран от #9

    20:32 06.06.2026

  • 4 Феникс

    6 1 Отговор
    Само тази бутафория ли измислиха , една оградка? Ей добре че възрожденците ръчкаха този балон дълго и упорито, и точно преди да се спука , започна див криззисен ПР за пред "умнокрасивитете"

    20:32 06.06.2026

  • 5 ама оградата е виновна

    0 0 Отговор
    как не се сетих

    20:36 06.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Госあ

    0 1 Отговор
    УАУ колко е строг коце !!!

    20:39 06.06.2026

  • 8 Елементарно

    2 0 Отговор
    Защото са нямали работа там, но чалгарчетата откъде да знаят. Питат - отговарят им, те пак питат.

    20:39 06.06.2026

  • 9 Веса Томова

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    След втората водка ,не помня

    Коментиран от #12

    20:40 06.06.2026

  • 10 Съд и Затвор!!!!

    1 0 Отговор
    Какво ги бавите гези нарушители и измамтици?!

    20:42 06.06.2026

  • 11 9689

    0 0 Отговор
    Махането е престъпление без давност.

    20:42 06.06.2026

  • 12 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Веса Томова":

    Сега В.Томова тръгна срещу Пеевски, който махна Ерджан от лидерския пост на ДПС във Варна. Сгази лука май.

    20:42 06.06.2026

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