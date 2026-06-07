Изненада: Атанас Атанасов предложи на Радан Кънев да подкрепят ново лице

Досегашният председател Атанас Атанасов предложи на другия претендент, Радан Кънев, да подкрепят ново и младо лице, което да оглави формацията, съобщи бТВ.
Мотивът - да няма разединение. Все още няма официален отговор на предложението.
Неофициално се твърди, че номинацията ще е на депутата Йордан Иванов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #14
19:46 07.06.2026
2 Факт!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":С отпаднала необходимост са и двамата. А Атанасов е с памперси на депутатския стол.
19:47 07.06.2026
3 1488
"Атанас Атанасов предложи на Радан Кънев"
и ми стана едно хубаво
19:48 07.06.2026
4 Наско
Коментиран от #7
19:49 07.06.2026
5 име
19:51 07.06.2026
6 Ново лице или
19:51 07.06.2026
7 Така си е
До коментар #4 от "Наско":Той е стар ДС кадър
19:52 07.06.2026
8 Хващай ИИ !
Ново Лице !
19:52 07.06.2026
9 Щом
19:53 07.06.2026
10 Дориана
19:54 07.06.2026
11 Яшар
20:04 07.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 честен ционист
20:08 07.06.2026
14 Ген. Атанасов
До коментар #1 от "Последния Софиянец":може да направи кобрата на Пугачов с дизелов локомотив.
Кой друг може?
20:10 07.06.2026
15 Пенчо
Коментиран от #18
20:15 07.06.2026
16 Мурка
20:20 07.06.2026
17 Деций
20:22 07.06.2026
18 Не споменавай
До коментар #15 от "Пенчо":нечестивия. Бягай бързо да запалиш свещ и сто пъти молитвата "Боже опази ни"
20:27 07.06.2026
19 Берия
Тъжна картинка!
20:51 07.06.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:54 07.06.2026
21 Анонимен
20:55 07.06.2026