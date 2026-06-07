Изненада: Атанас Атанасов предложи на Радан Кънев да подкрепят ново лице

Досегашният председател Атанас Атанасов предложи на другия претендент, Радан Кънев, да подкрепят ново и младо лице, което да оглави формацията, съобщи бТВ.

Мотивът - да няма разединение. Все още няма официален отговор на предложението.

Неофициално се твърди, че номинацията ще е на депутата Йордан Иванов.