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Изненада: Атанас Атанасов предложи на Радан Кънев да подкрепят ново лице

Изненада: Атанас Атанасов предложи на Радан Кънев да подкрепят ново лице

7 Юни, 2026 19:44 1 237 21

  • дсб-
  • атанас атанасов-
  • радан кънев

Все още няма официален отговор на предложението

Изненада: Атанас Атанасов предложи на Радан Кънев да подкрепят ново лице - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Досегашният председател Атанас Атанасов предложи на другия претендент, Радан Кънев, да подкрепят ново и младо лице, което да оглави формацията, съобщи бТВ.

Мотивът - да няма разединение. Все още няма официален отговор на предложението.

Неофициално се твърди, че номинацията ще е на депутата Йордан Иванов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    На тези двамата рейтинга е нула

    Коментиран от #2, #14

    19:46 07.06.2026

  • 2 Факт!

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С отпаднала необходимост са и двамата. А Атанасов е с памперси на депутатския стол.

    19:47 07.06.2026

  • 3 1488

    20 2 Отговор
    прочетох

    "Атанас Атанасов предложи на Радан Кънев"

    и ми стана едно хубаво

    19:48 07.06.2026

  • 4 Наско

    11 2 Отговор
    го бива в моленето

    Коментиран от #7

    19:49 07.06.2026

  • 5 име

    13 1 Отговор
    След БСП, това е другата залязваща партия. Кака корнела е виновна че им вдъхна малко живот, като ги покани да управляват заедно с промянкаджиите и ИТН. Иначе до сега хората щяха да са ги забравили, както забравихме Ние Идваме и Си Отиваме и вскякави други еднодневки.

    19:51 07.06.2026

  • 6 Ново лице или

    10 1 Отговор
    нов ... абе сещайте се.

    19:51 07.06.2026

  • 7 Така си е

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Наско":

    Той е стар ДС кадър

    19:52 07.06.2026

  • 8 Хващай ИИ !

    10 0 Отговор
    Да ти Намери !

    Ново Лице !

    19:52 07.06.2026

  • 9 Щом

    11 1 Отговор
    и джуджето Хаяско започна да се предлага,това е знак че е тръгнал по левия шпонт.На стари години решил да се пробва.Дано има късмет в любовта.

    19:53 07.06.2026

  • 10 Дориана

    15 1 Отговор
    Пълен провал са отвсякъде когото и да сложат вече тотално са компроментирани. Сами с действията си се самоунищожиха. Падат още по- надолу.

    19:54 07.06.2026

  • 11 Яшар

    14 1 Отговор
    Подигравка с избирателите

    20:04 07.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 честен ционист

    3 0 Отговор
    Оня близнака баскетболистчето. Още един гагаузин.

    20:08 07.06.2026

  • 14 Ген. Атанасов

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    може да направи кобрата на Пугачов с дизелов локомотив.
    Кой друг може?

    20:10 07.06.2026

  • 15 Пенчо

    2 1 Отговор
    Ако върнат Костов ще имат повече гласове.

    Коментиран от #18

    20:15 07.06.2026

  • 16 Мурка

    8 0 Отговор
    най АНТИБЪЛГАРСКАТА ПАРТИЯ В БГ -СЪТВОРЕНА ОТ ТЪМНИЯТ ДРАГ АЛЕВСКИ СУБЕКТ

    20:20 07.06.2026

  • 17 Деций

    4 0 Отговор
    Значи самата ваша подкрепа ще дискредитира и най чистият и подходящ човек за поста.Не се съмнявам ,че търсите приемлива марионетка!Вие сте крайно неподходящи за партията в която битувате и нейната идеология!Единият комунистически прокурор,другия наследник на доносници на ДС по всички възможни линии ,поне трима има установени!Аз под крушата дюли не съм намирал.

    20:22 07.06.2026

  • 18 Не споменавай

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пенчо":

    нечестивия. Бягай бързо да запалиш свещ и сто пъти молитвата "Боже опази ни"

    20:27 07.06.2026

  • 19 Берия

    2 0 Отговор
    Два гнома с предложение за нещо ново!
    Тъжна картинка!

    20:51 07.06.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Йордан Иванов?Карикатуристи....

    20:54 07.06.2026

  • 21 Анонимен

    1 0 Отговор
    А дано Радан се съгласи и да се вземат най сетне

    20:55 07.06.2026

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