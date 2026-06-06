"Героите" от фаталната гонка гравитирали около сводническата група на Пешо Калашника

Васил Филипов и Траян Филипов са двамата шофьори, причинили тежката катастрофа.
Шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Двамата са свидетели по разследването срещу групата на "Калшниците", която беше задържана от ГДБОП в началото на март. Има данни, че са гравитирали около Пешо - Калашника.
На този етап можем само да предположим защо единият е взел шофьорска книжка в Чехия преди година, а другият преди две. За Васил и Траян няма данни да са завършили основното си образование. В Чехия няма изискване за завършена образователна степен и по тази причина хора, които не могат да вземат книжка у нас имат практика да взимат именно в чешката република.
От данните, с които се разполага към момента двамата шофьори са с ниски доходи, но пък демонстрират охолен начин на живот. Това е причина да се проверява и тяхното имуществено състояние. Както и ти каза има данни, че гравитират около групата на "Калашниците" от Ботунец, които се занимават със сводничество, като насилствено принуждават момичета да проституират. Васил Филипов и Траян Филипов не са обучавани в шофьорски курсове у нас, установили разследващите.
"Не са се явявали на изпит за придобиване на СУМПС в страната. Установихме, че има шофьорски книжки издадени в Чехия. Започнали сме международен обмен по полицейска линия, такъв ще има и прокурорска, за да се изясни дали същите са истински или неистински такива. Доста скъпи автомобили, струващи десетки, дори стотици хиляди и накити от метали, които по снимки не можем да знаем дали са благородни или не и така големи парични суми се демонстрират. И висок стандарт на живот, което ще бъде изяснено по способите на НПК.“", заяви зам. градският прокурор на София Ангел Кънев.
Ще се иска информация и дали Васил Филипов и Траян Филипов имат наказания като шофьори в други страни от Европейския съюз. Двамата имат ниски доходи, показват справките в НАП и осигурителната система. Въпреки, че се водят социално слаби, демонстрират охолен начин на живот.
Има данни за родствена връзка между двамата Филипови. Те са свидетели по едно от разследванията срещу групата на Пешо - Калашника. Има данни, че са подпомагали дейността му, като са придружавали млади момичета в различни европейски държави, където са ги склонявали да предоставят интимни услуги. Доказателства не са събрани, защото пострадалите са оттеглили показанията си.
„Прякорите на всички престъпни групи са ми известни и мога да кажа, че лицата са известни на органите на МВР и прокуратурата. С тях е общувано по предвидения процесуален ред и полицейски такъв и по други наказателни производства“, каза Кънев.
Съдебни справки за двамата ще бъдат искани и от държавите, за които има данни, че са пребивавали през последните три години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бандит методиев борисов-яшаров
Коментиран от #11
20:22 06.06.2026
2 това го знаехме
20:23 06.06.2026
3 Гост
20:24 06.06.2026
4 Помак
20:25 06.06.2026
5 ООрана държава
Коментиран от #23
20:28 06.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Демокрацията е лъжа!
20:31 06.06.2026
10 Фактите
Коментиран от #18
20:33 06.06.2026
11 Аз.....
До коментар #1 от "бандит методиев борисов-яшаров":О.к.
АБСОЛЮТНО ПРАВ СИ!!!
Ама когато казваш А кажи и Б!!!!
20:33 06.06.2026
12 9999
20:34 06.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 25 часа
Изнася се информация на час по лъжичка...
Но ни се лаза бързо бързо ,че от 60000 службогонци в район Кремиковци са работили деама криещи се в храсталака с едно ВNV и затуй станал проблема раираш ли....
20:35 06.06.2026
15 Африка
20:36 06.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тероризъм
20:37 06.06.2026
18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
19 Дядо Дръмпир
20:40 06.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пенсионер ОСВ
Той много обича в кавички точно такива екземпляри и индивиди..
При него подобни паразити и тунеядци нямат никакъв шанс освен принудителен труд и в затвора.
.
20:43 06.06.2026
22 Умбрела
20:45 06.06.2026
23 На коментар 18 са показани част от тях
До коментар #5 от "ООрана държава":Спонсорите на радко мунчов и ПБ
20:46 06.06.2026