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"Героите" от фаталната гонка гравитирали около сводническата група на Пешо Калашника

"Героите" от фаталната гонка гравитирали около сводническата група на Пешо Калашника

6 Юни, 2026 21:12, обновена 6 Юни, 2026 20:21 1 007 23

  • челопешко шосе-
  • катастрофа-
  • водачи

Васил Филипов и Траян Филипов имали чешки шофьорски книжки, демонстрирали охолен начин на живот

"Героите" от фаталната гонка гравитирали около сводническата група на Пешо Калашника - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Васил Филипов и Траян Филипов са двамата шофьори, причинили тежката катастрофа.

Шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Двамата са свидетели по разследването срещу групата на "Калшниците", която беше задържана от ГДБОП в началото на март. Има данни, че са гравитирали около Пешо - Калашника.

На този етап можем само да предположим защо единият е взел шофьорска книжка в Чехия преди година, а другият преди две. За Васил и Траян няма данни да са завършили основното си образование. В Чехия няма изискване за завършена образователна степен и по тази причина хора, които не могат да вземат книжка у нас имат практика да взимат именно в чешката република.

От данните, с които се разполага към момента двамата шофьори са с ниски доходи, но пък демонстрират охолен начин на живот. Това е причина да се проверява и тяхното имуществено състояние. Както и ти каза има данни, че гравитират около групата на "Калашниците" от Ботунец, които се занимават със сводничество, като насилствено принуждават момичета да проституират. Васил Филипов и Траян Филипов не са обучавани в шофьорски курсове у нас, установили разследващите.

"Не са се явявали на изпит за придобиване на СУМПС в страната. Установихме, че има шофьорски книжки издадени в Чехия. Започнали сме международен обмен по полицейска линия, такъв ще има и прокурорска, за да се изясни дали същите са истински или неистински такива. Доста скъпи автомобили, струващи десетки, дори стотици хиляди и накити от метали, които по снимки не можем да знаем дали са благородни или не и така големи парични суми се демонстрират. И висок стандарт на живот, което ще бъде изяснено по способите на НПК.“", заяви зам. градският прокурор на София Ангел Кънев.

Ще се иска информация и дали Васил Филипов и Траян Филипов имат наказания като шофьори в други страни от Европейския съюз. Двамата имат ниски доходи, показват справките в НАП и осигурителната система. Въпреки, че се водят социално слаби, демонстрират охолен начин на живот.

Има данни за родствена връзка между двамата Филипови. Те са свидетели по едно от разследванията срещу групата на Пешо - Калашника. Има данни, че са подпомагали дейността му, като са придружавали млади момичета в различни европейски държави, където са ги склонявали да предоставят интимни услуги. Доказателства не са събрани, защото пострадалите са оттеглили показанията си.

„Прякорите на всички престъпни групи са ми известни и мога да кажа, че лицата са известни на органите на МВР и прокуратурата. С тях е общувано по предвидения процесуален ред и полицейски такъв и по други наказателни производства“, каза Кънев.

Съдебни справки за двамата ще бъдат искани и от държавите, за които има данни, че са пребивавали през последните три години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 бандит методиев борисов-яшаров

    22 2 Отговор
    бридчедите са с гореща кръв

    Коментиран от #11

    20:22 06.06.2026

  • 2 това го знаехме

    28 1 Отговор
    и преди да убият 4 човека. Нали?

    20:23 06.06.2026

  • 3 Гост

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    Вдигнете още заплатите на вредните отпадъци от МВР и НАП!

    20:24 06.06.2026

  • 4 Помак

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    20:25 06.06.2026

  • 5 ООрана държава

    21 1 Отговор
    Втори ден и медии и мвр ги криете тия "герои"... Толкова ценни кадри ли са?

    Коментиран от #23

    20:28 06.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Демокрацията е лъжа!

    10 1 Отговор
    М..гали на социални помощи.

    20:31 06.06.2026

  • 10 Фактите

    9 2 Отговор
    Групата "Калашниците" която е над 50 роми агресивни ,бяха арестувани при акция на ГДБОП през месец март тази година при правителството на Гюров. В средата на месец май бяха освободени от арестите при това правителство защото част от тях са били спонсори на кандидата от ПБ в квартал Ботунец

    Коментиран от #18

    20:33 06.06.2026

  • 11 Аз.....

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "бандит методиев борисов-яшаров":

    О.к.
    АБСОЛЮТНО ПРАВ СИ!!!
    Ама когато казваш А кажи и Б!!!!

    20:33 06.06.2026

  • 12 9999

    1 0 Отговор
    Пак ЧЕРНИ ,ЧЕРЕН само ТРЕ...Е.

    20:34 06.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 25 часа

    4 2 Отговор
    от трагедията ...
    Изнася се информация на час по лъжичка...
    Но ни се лаза бързо бързо ,че от 60000 службогонци в район Кремиковци са работили деама криещи се в храсталака с едно ВNV и затуй станал проблема раираш ли....

    20:35 06.06.2026

  • 15 Африка

    2 1 Отговор
    Тези юнаци ги пускат до половин час,по принцип

    20:36 06.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тероризъм

    2 0 Отговор
    Полицаи от Перник пращат и плащат на терористи в Базел да убиват хора,защо никой не реагира!?А ГЕРБ дори искаха да вкарат жертвите в затвора и психиатрия!Бандата главорези е на Юлиян Борисов от Перник и дъщеря му!Явно полицаите на България са на 100% терористи!

    20:37 06.06.2026

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  • 19 Дядо Дръмпир

    0 1 Отговор
    Защо не проверите по хубаво....Дали те или родителите им нямат фирми за АВТОТРАНСПОРТ и СТроителни дейности в чехия или в Друга страна на ЕС...Освен да тирете мощно и да си развивате внушенията в дадена ви посока...вижте и това.Не бяхте толкова акуратни когато държавната кола на УБО /НСО/возеща един от ПП , уби цяло семейство преди Варна.....дори изкарахте убития шофьор виновен....Трийте не е в духа на внушението ви....

    20:40 06.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пенсионер ОСВ

    2 0 Отговор
    Тези брикетиса само за батька Лукашенко в Беларус!
    Той много обича в кавички точно такива екземпляри и индивиди..
    При него подобни паразити и тунеядци нямат никакъв шанс освен принудителен труд и в затвора.
    .

    20:43 06.06.2026

  • 22 Умбрела

    1 0 Отговор
    Трябва вътрешно разследване.Вътрешните трябва да разледват себе си.Момчетата са застанали на страната на П.Б.Може би някой са под прикритие.Всички са интелигентни, само изглеждат простаци

    20:45 06.06.2026

  • 23 На коментар 18 са показани част от тях

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    Спонсорите на радко мунчов и ПБ

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