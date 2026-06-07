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Левски е напът да нанесе сериозен удар на пазара

Левски е напът да нанесе сериозен удар на пазара

7 Юни, 2026 13:05 758 3

  • левски-
  • първа лига-
  • хусем мрезиг-
  • динамо махачкала

Той бе определен от феновете на руския клуб за играч номер 1 за изминалия сезон

Левски е напът да нанесе сериозен удар на пазара - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски е напът да нанесе сериозен удар на пазара. „Сините“ водят преговори с Динамо Махачкала за звездата на тима – Хусем Мрезиг. Той бе определен от феновете на руския клуб за играч номер 1 за изминалия сезон. Хусем е алжирец, а на „Герена“ уцелиха джакпот с двама негови сънародници – Акрам Бурас и Мазир Сула. Последният може и да е роден във Франция, но не крие корените си. Сула дори е играл в Алжир, пише "Мач Телеграф".

Мрезиг, който е дефанзивен халф, записа през този сезон 37 мача, в които е отбелязал 3 гола. Има и 2 асистенции. Едно от попаденията му е златно – това за победата над Урал с 2:0 в баража за оцеляване в елита на Русия. Има и 12 мача за националния отбор на Алжир. Той има договор с Динамо до 2027 година и в момента е оценен на 1,5 млн. евро. Мрезиг се познава отлично с Акрам Бурас. Двамата имат 41 мача заедно на терена с екипа на Белуиздад и дори стават шампиони с този тим.

Мрезиг има на сметката си още две титли на Алжир, както и една Купа на страната. Носител е и на Арабската купа с националния отбор. Според запознати през тази седмица предстои Левски да представи двама халфове и един от тях може да е именно Мрезиг. „Сините“ не са се отказали и от Хусем Тка от Тунис. Мрезиг има трансфер във Визела от Португалия, но той не е особено успешен, защото не записва нито една минута на терена за този тим.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    2 0 Отговор
    Еми като не плащат борчовете

    13:38 07.06.2026

  • 3 37 МАЧА 3 ГОЛА ДВЕ АДИСТЕНЦИИ

    0 0 Отговор
    И играли бараж за оцеляване. Голем праз пълна неграмотност и за орбиталните и за писачите. Нема школа нема Българе има само мюсюлмани. А националния копае дъното на дъното. А НЯКОИ ФЕНЧЕТА СЕ КЕФЯТ. ЩО БРЕЕЕЕ!???!?!. БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКИ.

    13:52 07.06.2026

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