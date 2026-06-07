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Любослав Пенев благодари на Стилиян Петров: Футболът винаги е бил повече от игра

Любослав Пенев благодари на Стилиян Петров: Футболът винаги е бил повече от игра

7 Юни, 2026 15:16 587 6

  • стилиян петров-
  • любослав пенев-
  • мач на надеждата

Благодаря и на хилядите привърженици за подкрепата, уважението и доброто, което дариха с присъствието си, заяви Пенев

Любослав Пенев благодари на Стилиян Петров: Футболът винаги е бил повече от игра - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Именитият бивш футболист и настоящ треньор Любослав Пенев благодари на Стилиян Петров и неговата фондация за организацията на благотворителния двубой "Мача на надеждата", предаде БТА.

В събота отборът на Световните звезди победи с 4:3 състава на българските легенди в шоуто, организиран от фондацията на Петров, което се състоя на стадион "Лазур" в Бургас

"Благодаря на Стилиян Петров и на Фондация "Стилиян Петров" за организацията на този специален "Мач на надеждата".

Благодаря на всички мои колеги, приятели и футболни хора, които се включиха и показаха, че когато каузата е важна, всички сме един отбор.

Благодаря и на хилядите привърженици за подкрепата, уважението и доброто, което дариха с присъствието си.

Футболът винаги е бил повече от игра. Той обединява хората и дава надежда", коментира Пенев чрез профила си в социалната платформа Фейсбук.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    2 4 Отговор
    да, игра на бедните и простите

    15:16 07.06.2026

  • 2 да попитам

    4 1 Отговор
    Ицо Камата защо го нямаше?

    15:20 07.06.2026

  • 3 Кой капитан

    4 1 Отговор
    Стилян е най големият джентълмен футболист,в световен мащаб.

    Коментиран от #4, #5

    15:21 07.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ти пък

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кой капитан":

    Всички ли познаваш, че си толкова категоричен?

    15:34 07.06.2026

  • 6 Динамото на Сталин Подуяне

    1 2 Отговор
    Оня ристю естойков сепаратиста ,дето искаше каталуния да се отдели от Испания ,що не дойде,биха му шута от барцилона,а там има имоти за милиони,сега лапа мухи на плажа в Маями

    15:36 07.06.2026

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