Любослав Пенев благодари на Стилиян Петров: Футболът винаги е бил повече от игра

Именитият бивш футболист и настоящ треньор Любослав Пенев благодари на Стилиян Петров и неговата фондация за организацията на благотворителния двубой "Мача на надеждата", предаде БТА.

В събота отборът на Световните звезди победи с 4:3 състава на българските легенди в шоуто, организиран от фондацията на Петров, което се състоя на стадион "Лазур" в Бургас

"Благодаря на Стилиян Петров и на Фондация "Стилиян Петров" за организацията на този специален "Мач на надеждата".

Благодаря на всички мои колеги, приятели и футболни хора, които се включиха и показаха, че когато каузата е важна, всички сме един отбор.

Благодаря и на хилядите привърженици за подкрепата, уважението и доброто, което дариха с присъствието си.

Футболът винаги е бил повече от игра. Той обединява хората и дава надежда", коментира Пенев чрез профила си в социалната платформа Фейсбук.