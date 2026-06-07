Любослав Пенев благодари на Стилиян Петров: Футболът винаги е бил повече от игра

Именитият бивш футболист и настоящ треньор Любослав Пенев благодари на Стилиян Петров и неговата фондация за организацията на благотворителния двубой "Мача на надеждата", предаде БТА.
В събота отборът на Световните звезди победи с 4:3 състава на българските легенди в шоуто, организиран от фондацията на Петров, което се състоя на стадион "Лазур" в Бургас
"Благодаря на Стилиян Петров и на Фондация "Стилиян Петров" за организацията на този специален "Мач на надеждата".
Благодаря на всички мои колеги, приятели и футболни хора, които се включиха и показаха, че когато каузата е важна, всички сме един отбор.
Благодаря и на хилядите привърженици за подкрепата, уважението и доброто, което дариха с присъствието си.
Футболът винаги е бил повече от игра. Той обединява хората и дава надежда", коментира Пенев чрез профила си в социалната платформа Фейсбук.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
15:16 07.06.2026
2 да попитам
15:20 07.06.2026
3 Кой капитан
Коментиран от #4, #5
15:21 07.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ти пък
До коментар #3 от "Кой капитан":Всички ли познаваш, че си толкова категоричен?
15:34 07.06.2026
6 Динамото на Сталин Подуяне
15:36 07.06.2026