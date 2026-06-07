Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

Партията ни е в тежко състояние след изборите, но ние работим, за да я възстановим. В момента сме в процес на лечение, а то невинаги минава лесно. Все пак вървим в правилна посока. Хубавото на този период е, че ще видим на кого в крайна сметка БСП може да разчита. Това каза в студиото на „На фокус“ по Нова тв лидерът на БСП Крум Зарков.
Според него новото управление е направило заявки за промяна, както и е извършило действия, които са показали характер, но и колебливост. Затова БСП му дава три месеца толеранс.
По неговите думи съзнаването, че партията е необходима, ще бъде основата за изграждане на нов облик. „Когато един организъм, включително партиен, натрупа излишъци, които му пречат да функционира добре, бива поставен на диета, на каквато ни поставиха избирателите. Включено е без Борисов и Пеевски. За да се устои, трябва воля, но после организмът става по-силен. Минаваме уверено, макар с трусове, през този процес. Проведохме събрание и дискусия, правим избори на пет места в страната, вървим напред към Бузлуджа през август, както и към президентски и местни избори“, обяви Зарков.
Относно присъствието на американски самолети на столичното летище, лидерът на БСП подчерта, че никой не е успял да обясни какви са и за какво са тук. „Сега министър-председателят обясни, че е удължил до края на юни срокът на пребиваването им, не е ясно дали това е обвързано с американските визи. Предвид военните конфликти, първостепенна задача на правителството ни е да ни опази далеч от тях. Нашите избиратели непрекъснато повдигат въпроса пред нас. Мисля, че самолетите няма да останат след края на юни, може би дори още по-рано ще напуснат. Искаме прозрачност за ключово важни решения. Въпросът за визите няма връзка със самолетите“, коментира Зарков.
По думите му т.нар. незаконен град край Варна е игра, с която се е злоупотребявало. „Мисля, че като общество сме шампиони по издаване на удостоверения за търпимост за всякакви безобразия от 30 години насам. Пропускаме ги и стават все по-големи. Търпим банки да изчезват, серия скандали да остават неразкрити, сега се появи един град. Това е обществен въпрос. Трябва да настояваме за две неща - всички, подписали документи по случая, да се разследват обективно. Също и да бъде разрушено незаконното строителство. При положение, че са построени 100 сгради от групировка с международна негативна известност, вероятно са имали подкрепа от най-високо ниво“, заяви още лидерът на БСП.
По темата с президентските избори, Зарков уточни, че Илияна Йотова има богата и успешна история с БСП, но партията ще изчака нейното решение, за да прецени кой кандидат да подкрепи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Деций
Коментиран от #8
19:41 07.06.2026
2 А, сега кажете
Коментиран от #5
19:42 07.06.2026
3 Радев
19:43 07.06.2026
4 Анонимен
19:44 07.06.2026
5 Деций
До коментар #2 от "А, сега кажете":Как кой,унуката на Кацамунски,малкия кацамунец!
19:44 07.06.2026
6 Последния Софиянец
19:45 07.06.2026
7 име
19:45 07.06.2026
8 Прав си!
До коментар #1 от "Деций":Смешкото Зарков, да си озапти продажните бесепари милионери, Стойнев, Гуцанов, Добрев и Угоен Зафиров. На Зарков партията беше в коалиция с простата и крадлива Тиква Борисов и аверчето му Пеевски.
19:46 07.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хасковски каунь
19:47 07.06.2026
11 Браво шиле
19:47 07.06.2026
12 А бългаския
19:48 07.06.2026
13 Кои Са БСП ?
Които Искат Нещо ?
Защото Станаха !
Твърде Много !
19:48 07.06.2026
14 И после
19:49 07.06.2026
15 АГАТ а Кристи
Да се смееш ли, да реванш ли ???.
А може би да бъркам....
Нищо чудно да си подготвят 10 минутна програма в Цирк "Балкански"...
19:49 07.06.2026
16 Льохман
19:50 07.06.2026
17 3 месеца толеранс
19:51 07.06.2026
18 Как да ти вярваме?
19:53 07.06.2026
19 Разби ви
19:56 07.06.2026
20 Гост
ПС
Да пие зелена чорба 3 пъти дневно и стрък ПраЗ преди лягане!!!
20:00 07.06.2026
21 Иван
Ало артиста НЕ си в никаква позиция панайрджия
20:02 07.06.2026
22 Исторически факти
20:02 07.06.2026
23 Злати
20:03 07.06.2026
24 3x4=12 милиарда
20:03 07.06.2026
25 Крумчо, баби,
20:03 07.06.2026
26 никой вече
20:06 07.06.2026
27 Малък си и нямаш социален опит
Който ти ръга фитила той ти мисли крах окончателен
Ти задмина предишната жалка продажнчика ликвидаторка по поръчка от тя само знае кой, че нейните са много
20:06 07.06.2026
28 избелял каскет
20:06 07.06.2026
29 Иван Грозни
20:07 07.06.2026
30 Дай само месец
20:07 07.06.2026
31 Моряка
Коментиран от #37
20:14 07.06.2026
32 Учуден
20:21 07.06.2026
33 тоя
20:25 07.06.2026
34 Ташунко
20:27 07.06.2026
35 Хмм
20:27 07.06.2026
36 Добрин
После на Бузлуджа, ще имат среща на... гладните, на празната софра!
20:30 07.06.2026
37 Ами
До коментар #31 от "Моряка":няма вече социалисти в парламента, а младите ги видяхме - нямало алтернатива на пеевски и борисов, ами има алтернатива и хората я избраха, ще се изказва за Радев, предател ренегат
20:30 07.06.2026
38 Край
20:32 07.06.2026
39 Смешниците
20:34 07.06.2026
40 Реалист
20:34 07.06.2026
41 Мушмурок
20:34 07.06.2026
42 Геро
още през април. В 8 ма глуха сте, забравени, ненужни, никакви! БСП без воини и без парад!
20:35 07.06.2026
43 Георги
Нещо аз ли не разбирам или той не е в лидерска позиция!
20:37 07.06.2026
44 Търновец
20:38 07.06.2026
45 Търновец
Коментиран от #50
20:39 07.06.2026
46 И Корнелия ви го каза
Коментиран от #49
20:41 07.06.2026
47 Нерито
Лидер, а!
20:42 07.06.2026
48 Гошо
20:43 07.06.2026
49 Драган
До коментар #46 от "И Корнелия ви го каза":Не е вярно, ПП и ДБ управляваха с него.
Коментиран от #53
20:44 07.06.2026
50 Смееех
До коментар #45 от "Търновец":мунчо нали УЖ бори олигарсите....😁😁😁😁😁
20:46 07.06.2026
51 Условия
20:47 07.06.2026
52 Нека да пиша
20:48 07.06.2026
53 пп дебилите
До коментар #49 от "Драган":Са следващите
20:56 07.06.2026
54 О,чуден
21:05 07.06.2026