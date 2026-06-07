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Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

7 Юни, 2026 19:40 850 54

  • крум зарков-
  • бсп-
  • пб

Според лидера на социалистите в момента партията е в процес на лечение и на диета

Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Партията ни е в тежко състояние след изборите, но ние работим, за да я възстановим. В момента сме в процес на лечение, а то невинаги минава лесно. Все пак вървим в правилна посока. Хубавото на този период е, че ще видим на кого в крайна сметка БСП може да разчита. Това каза в студиото на „На фокус“ по Нова тв лидерът на БСП Крум Зарков.

Според него новото управление е направило заявки за промяна, както и е извършило действия, които са показали характер, но и колебливост. Затова БСП му дава три месеца толеранс.

По неговите думи съзнаването, че партията е необходима, ще бъде основата за изграждане на нов облик. „Когато един организъм, включително партиен, натрупа излишъци, които му пречат да функционира добре, бива поставен на диета, на каквато ни поставиха избирателите. Включено е без Борисов и Пеевски. За да се устои, трябва воля, но после организмът става по-силен. Минаваме уверено, макар с трусове, през този процес. Проведохме събрание и дискусия, правим избори на пет места в страната, вървим напред към Бузлуджа през август, както и към президентски и местни избори“, обяви Зарков.

Относно присъствието на американски самолети на столичното летище, лидерът на БСП подчерта, че никой не е успял да обясни какви са и за какво са тук. „Сега министър-председателят обясни, че е удължил до края на юни срокът на пребиваването им, не е ясно дали това е обвързано с американските визи. Предвид военните конфликти, първостепенна задача на правителството ни е да ни опази далеч от тях. Нашите избиратели непрекъснато повдигат въпроса пред нас. Мисля, че самолетите няма да останат след края на юни, може би дори още по-рано ще напуснат. Искаме прозрачност за ключово важни решения. Въпросът за визите няма връзка със самолетите“, коментира Зарков.

По думите му т.нар. незаконен град край Варна е игра, с която се е злоупотребявало. „Мисля, че като общество сме шампиони по издаване на удостоверения за търпимост за всякакви безобразия от 30 години насам. Пропускаме ги и стават все по-големи. Търпим банки да изчезват, серия скандали да остават неразкрити, сега се появи един град. Това е обществен въпрос. Трябва да настояваме за две неща - всички, подписали документи по случая, да се разследват обективно. Също и да бъде разрушено незаконното строителство. При положение, че са построени 100 сгради от групировка с международна негативна известност, вероятно са имали подкрепа от най-високо ниво“, заяви още лидерът на БСП.

По темата с президентските избори, Зарков уточни, че Илияна Йотова има богата и успешна история с БСП, но партията ще изчака нейното решение, за да прецени кой кандидат да подкрепи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деций

    42 1 Отговор
    Аве клоун ,я бягай от тука!

    Коментиран от #8

    19:41 07.06.2026

  • 2 А, сега кажете

    40 0 Отговор
    Кои сте вИЕ!

    Коментиран от #5

    19:42 07.06.2026

  • 3 Радев

    32 1 Отговор
    Даже няма да си направи труда да го премести след като прочете това гръмко изявление!

    19:43 07.06.2026

  • 4 Анонимен

    26 0 Отговор
    Кои сте вие

    19:44 07.06.2026

  • 5 Деций

    22 0 Отговор

    До коментар #2 от "А, сега кажете":

    Как кой,унуката на Кацамунски,малкия кацамунец!

    19:44 07.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    От 180 делегати се явили само 60.Мишките напускат потъващият кораб.

    19:45 07.06.2026

  • 7 име

    23 1 Отговор
    След местните избори 2027г, когато ще останат без общинари в София, а и в много други населени места, ще им отнемат централата на Позитано.

    19:45 07.06.2026

  • 8 Прав си!

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Деций":

    Смешкото Зарков, да си озапти продажните бесепари милионери, Стойнев, Гуцанов, Добрев и Угоен Зафиров. На Зарков партията беше в коалиция с простата и крадлива Тиква Борисов и аверчето му Пеевски.

    19:46 07.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хасковски каунь

    18 0 Отговор
    Е, и след третия какво ще стане.

    19:47 07.06.2026

  • 11 Браво шиле

    17 0 Отговор
    ти си лъв

    19:47 07.06.2026

  • 12 А бългаския

    15 0 Отговор
    народ колко , бе , Кацамунски ? Едва ли и ден ! Използван и мачкан десетки години....

    19:48 07.06.2026

  • 13 Кои Са БСП ?

    12 0 Отговор
    И Киои са Тези ?

    Които Искат Нещо ?

    Защото Станаха !

    Твърде Много !

    19:48 07.06.2026

  • 14 И после

    15 0 Отговор
    в знак на протест ще напълним памперсите.

    19:49 07.06.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    10 0 Отговор
    Тия още ли са живи
    Да се смееш ли, да реванш ли ???.
    А може би да бъркам....
    Нищо чудно да си подготвят 10 минутна програма в Цирк "Балкански"...

    19:49 07.06.2026

  • 16 Льохман

    14 0 Отговор
    Какъв толеранс давате точно вие, сглобкаджии?! След това какво, ще влезете пак под герба ли?!

    19:50 07.06.2026

  • 17 3 месеца толеранс

    15 0 Отговор
    , и после бсп се самозакрива в знак на протест.

    19:51 07.06.2026

  • 18 Как да ти вярваме?

    12 1 Отговор
    Процесът на лечение не винаги минавал леко. По какво съдиш бе, Зарков? По процеса на лечение на КОТКАТА НА МАЯ НЕШКОВА ли? Ти имаш заслугата това животинче да бъде пребито и натрошено. Прояви ли достатъчно доблест да платиш лечението му?

    19:53 07.06.2026

  • 19 Разби ви

    14 1 Отговор
    структурите, три години си плете паяжината, вие три месеца толеранс давате. Зарков се провали непоправимо

    19:56 07.06.2026

  • 20 Гост

    4 0 Отговор
    Ааааа, не!!! Е сега те забавлявах с Донъта, тега и тоя носител па Оскар! Абе ужасТ, некакъв ужасен ужасТ!
    ПС
    Да пие зелена чорба 3 пъти дневно и стрък ПраЗ преди лягане!!!

    20:00 07.06.2026

  • 21 Иван

    13 1 Отговор
    Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление
    Ало артиста НЕ си в никаква позиция панайрджия

    20:02 07.06.2026

  • 22 Исторически факти

    10 1 Отговор
    Супер, мега, ултра, гранде, мулти Пръдлю...

    20:02 07.06.2026

  • 23 Злати

    11 0 Отговор
    И после какво - 9 септември?

    20:03 07.06.2026

  • 24 3x4=12 милиарда

    6 4 Отговор
    само 12 милиарда Евро ли им давате да откраднат? Ще стане 17% дефицит.

    20:03 07.06.2026

  • 25 Крумчо, баби,

    11 1 Отговор
    я да си налягаш дънцето на памперса. Тебе вече никой не те пита.

    20:03 07.06.2026

  • 26 никой вече

    6 2 Отговор
    никой вече няма да излезе на протести народа разбра че партиите извън парламента са бесни защото не могат да крадат и се надяват да свалят това правителство - простаци не си правете труда ще ядете тоягата от анти протестиращите

    20:06 07.06.2026

  • 27 Малък си и нямаш социален опит

    8 0 Отговор
    Да даваш толеранс
    Който ти ръга фитила той ти мисли крах окончателен
    Ти задмина предишната жалка продажнчика ликвидаторка по поръчка от тя само знае кой, че нейните са много

    20:06 07.06.2026

  • 28 избелял каскет

    12 0 Отговор
    Господин Зарков, на хоризонта не се задава оздравяване на твоята партия. Каквото е било остава в миналото. Който се съюзи с Борисов пропадна напълно. Така че, на хоризонта се задава пълното пропадане на партията ти. Последен валс, сбогом любима.

    20:06 07.06.2026

  • 29 Иван Грозни

    5 4 Отговор
    Круме, умно момче, що ти трябваше да влизаш в това тресавище! Ами то там пълно с предатели, нагаждачи, крадци. Бягай докато хората те ценят, че си честен и последователен.Има място за тебе в политиката.

    20:07 07.06.2026

  • 30 Дай само месец

    7 0 Отговор
    По добре да се върне Корнелия,тя поне има топки.

    20:07 07.06.2026

  • 31 Моряка

    10 0 Отговор
    Зарков,БСП сега е никой,за дълбоко съжеление.Жан Виденов беше последния лидер социалист.След него все кариеристи и нагаждачи,отстъпление от каузата на социализма в замяна на лични кариери.Една част отпадна поради разочарование,друга си замина естествено по възраст,а млади социалисти са само в парламента,на терен ги ги няма.То и терен няма.Така че ултиматиума на Зарков звучи доста комично,ако не беше толкова плачевно.

    Коментиран от #37

    20:14 07.06.2026

  • 32 Учуден

    8 0 Отговор
    Кой? БСП ли? Бог да я прости тази партия.

    20:21 07.06.2026

  • 33 тоя

    10 0 Отговор
    продължава с живот в паралелна реалност. Последователно се изживява водач, спасител, незаменим сьветник, родолюбец, върховен арбитър и др., без да разбере как времето му отмина и е обречен на забрава.....

    20:25 07.06.2026

  • 34 Ташунко

    8 0 Отговор
    Освен да се молиш на оня когото направихте президент за някой глас налят до 1 % . защото иначе само с крадените пари и бизнеси ще си останеш , а твоите социалисти милионери само вземат и никога не дават -дори на свои.

    20:27 07.06.2026

  • 35 Хмм

    9 0 Отговор
    и какво ще направите след три месеца, нали напусна президента заради референдума, затова си заминава и партията ви, дори сега с малкото власт която имате в СОС работите против хората, подкрепихте високата сграда в Младост, не искаме дори да ви чуваме, никога повече

    20:27 07.06.2026

  • 36 Добрин

    7 0 Отговор
    В качеството си на истински папурчо, най-удачното е да даде толеранс до 1.08.
    После на Бузлуджа, ще имат среща на... гладните, на празната софра!

    20:30 07.06.2026

  • 37 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Моряка":

    няма вече социалисти в парламента, а младите ги видяхме - нямало алтернатива на пеевски и борисов, ами има алтернатива и хората я избраха, ще се изказва за Радев, предател ренегат

    20:30 07.06.2026

  • 38 Край

    7 0 Отговор
    Партията на собствениците на чушкопеци приключи политическия си живот.

    20:32 07.06.2026

  • 39 Смешниците

    7 0 Отговор
    ултиматоми и срокове поставят! 🤣🤣🤣🤣

    20:34 07.06.2026

  • 40 Реалист

    6 0 Отговор
    Комунистите с крум го ядоха отвсякъде с мерак, ама и народа с мерак им го......:) та факти са комунисти дават поле на изява на тоз дрнгел

    20:34 07.06.2026

  • 41 Мушмурок

    6 0 Отговор
    бсп свърши бе! По - добре първо да се напъне да влезе в НС ,че тогава да дава ултиматуми

    20:34 07.06.2026

  • 42 Геро

    7 0 Отговор
    Танца, Круме вече свърши! Мача е свирен
    още през април. В 8 ма глуха сте, забравени, ненужни, никакви! БСП без воини и без парад!

    20:35 07.06.2026

  • 43 Георги

    7 0 Отговор
    Този Крумчо Зарков на кого е лидер!?
    Нещо аз ли не разбирам или той не е в лидерска позиция!

    20:37 07.06.2026

  • 44 Търновец

    3 0 Отговор
    Малко факти и всеки може сам да си направи изводи за какви хора гласувахте и на кои дадохте власт? Преди 8 г.в нашия град Велико Търново Австрийски консорциум откри фирма за преработка на дървесина "Кроношпан". В нашия град и в Бургас. В Бургас преди известно време завода им го закриха. В сайта факти ,в големите телевизии и други медии имаше репортажи за протестите на Търновци срещу отровите които бълва този завод.Целия град мирише на лепило и трови населението. Преди 10 г.по време на 2-ия мандат на Борисов със здравен министър Петър Москов за директор на РЗИ Велико Търново е назначена една безработна в момента Евгения Недева -Гечевска. И така никакви мерки срещу отровите на "Кроношпан" въпреки масовите протести. Края на миналата година д-р Костадинов Ангелов избран за депутат от Търновски регион ,зам.председател на НС и председател на здравната комисия в парламента дойде в нашия град и поиска оставката на директорката на РЗИ Евгения Гечевска с мотив за корупция и е пример " за формализма на РЗИ". Г-жа Гечевска отказа да я подаде с мотив че не се поддава на натиск и излезе в болничен. Д-р Ангелов призова министъра на здравеопазването да я уволни незабавно или ще поиска и неговата оставка и увери че ще разследва лекарите които са й дали болничен. Линията на "Кроношпан" беше спряна. И сега епилога - на изборите края на м.април в листата на ПБ на радев беше включен и избран за депутат съпруга на уволнената директорка на РЗИ Евгения Гечевска - Валентин Гечевск

    20:38 07.06.2026

  • 45 Търновец

    4 0 Отговор
    И сега епилога - на изборите края на м.април в листата на ПБ на радев беше включен и избран за депутат съпруга на уволнената директорка на РЗИ Евгения Гечевска - Валентин Гечевски. Как мислите- дали съпруга е платил на радев и копринков да го включат с получените пари от "Кроношпан". Между другото завода им отново работи с пълен капацитет въпреки гнева на търновци и протестите.

    Коментиран от #50

    20:39 07.06.2026

  • 46 И Корнелия ви го каза

    3 2 Отговор
    Преди два- три дни в едно интервю ( има го в ютуб) .Всеки прегърнал се с боко политик и партия имат вашата съдба ,тъй че по- малко се напъвай!

    Коментиран от #49

    20:41 07.06.2026

  • 47 Нерито

    2 0 Отговор
    Този спокойно, ако човек го накичи с перата и снима прав пред някоя вигвама, може да играе ролята на Ташунко Сапа!
    Лидер, а!

    20:42 07.06.2026

  • 48 Гошо

    4 0 Отговор
    Круме разкажи, ама подробно, как вечерта след изборите обяви влизането ви парламента, как никой не вярвал, ама ...

    20:43 07.06.2026

  • 49 Драган

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "И Корнелия ви го каза":

    Не е вярно, ПП и ДБ управляваха с него.

    Коментиран от #53

    20:44 07.06.2026

  • 50 Смееех

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Търновец":

    мунчо нали УЖ бори олигарсите....😁😁😁😁😁

    20:46 07.06.2026

  • 51 Условия

    4 0 Отговор
    Условия да поставяте е малко грубо. Вземете си всички версии по другите партии и да ви няма. 5 фамилии комуняги контролират бг

    20:47 07.06.2026

  • 52 Нека да пиша

    3 0 Отговор
    О,вие какви сте ,и кои сте . Вие БСП сте аут

    20:48 07.06.2026

  • 53 пп дебилите

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Драган":

    Са следващите

    20:56 07.06.2026

  • 54 О,чуден

    0 0 Отговор
    Тоз пък, те давали ?! Кои сте вие бре, даже не сте отпадналата необходимост!

    21:05 07.06.2026

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