Байерн Мюнхен се отказа: Никола Джаксън се връща в Челси

27 Април, 2026 06:45 297 0

Германците няма да активират откупната му клауза

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Никола Джаксън ще се завърне в Челси след края на сезона, след като Байерн Мюнхен е решил да не активира опцията му за откупуване, съобщава Фабрицио Романо.

Германският гранд е имал възможност да привлече нападателя за около 65 милиона евро, но е преценил, че няма да инвестира подобна сума след края на наемния му период.

Сега Джаксън и Челси ще трябва да анализират внимателно ситуацията си преди летния трансферен прозорец и да решат дали играчът ще остане част от проекта на „сините“ или ще бъде търсен нов клуб.

През настоящия сезон нападателят записа 10 гола във всички турнири, като 7 от тях дойдоха в Бундеслига. Макар и с прилични показатели, те явно не са били достатъчни, за да убедят Байерн да направи трансфера постоянен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

