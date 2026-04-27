Байерн Мюнхен се отказа: Никола Джаксън се връща в Челси

Никола Джаксън ще се завърне в Челси след края на сезона, след като Байерн Мюнхен е решил да не активира опцията му за откупуване, съобщава Фабрицио Романо.

Германският гранд е имал възможност да привлече нападателя за около 65 милиона евро, но е преценил, че няма да инвестира подобна сума след края на наемния му период.

Сега Джаксън и Челси ще трябва да анализират внимателно ситуацията си преди летния трансферен прозорец и да решат дали играчът ще остане част от проекта на „сините“ или ще бъде търсен нов клуб.

През настоящия сезон нападателят записа 10 гола във всички турнири, като 7 от тях дойдоха в Бундеслига. Макар и с прилични показатели, те явно не са били достатъчни, за да убедят Байерн да направи трансфера постоянен.