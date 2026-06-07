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Ето имената на новите шефове на Левски

Ето имената на новите шефове на Левски

7 Юни, 2026 16:13 1 092 8

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  • акции

Собственик на "София Кепитъл" са две чуждестранни дружества - първото е регистрирано в ОАЕ и държи 99% от акциите, а второто е със седалище във Великобритания

Ето имената на новите шефове на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новите собственици на Левски, представлявани от бизнесмена Атанас Бостанджиев, регистрираха в България дружеството “София Кепитъл”, което съвсем скоро официално ще придобие клуба, предаде Sportal.bg.

Това е сторено преди два дни - на 5 юни 2026 година. Броят на акциите е 25 000, всяка от които с номинал от едно евро.

Собственик на “София Кепитъл” са две чуждестранни дружества - Джемкорп Съб Холдингс Лимитед и Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид, четем в официалните документи. Първото е регистрирано в ОАЕ и държи 99% от акциите (24 750 броя), а второто е със седалище във Великобритания и притежава 1% (250 акции).

За председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на “София Кепитъл” е избрана родената в Провадия българка Първолета Щерева. Заместник-председател е роденият в Бразилия Фелипе Берлинер, който е с германско гражданство. СД се допълва от Матю Чери - гражданин на Великобританя.

Ето подробности за хората, подписали се под създаването на “София кепитъл”:

Съвет на директорите: Първолета Щерева (гражданин на Великобритания) - председател и изпълнителен директор, Фелипе Берлинер (роден в Рио де Жанейро, гражданин на Германия) - зам.предсетател и Матю Чери (гражданин на Великобритания).

Собственици на София Кепитъл са:

Джемкорп Съб Холдингс Лимитед (ОАЕ) - 24 750 акции (99%) (за и от името на дружеството са се подписали директорите Фелипе Берлинер, Първолета Щерева и Атанас Бостанджиев);

и Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид (Великобритания) - 250 акции (1%) (за и от името на дружеството са се подписали директорите Фелипе Берлинер и Юри Байдуков (гражданин на Канада). Атанас Бостанджиев притежава над 25%, но не повече от 50% от дружеството и има права да назначава или освобождава директори).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц, тц, тц!

    16 1 Отговор
    Да се смееш ли, да плачеш ли!?!? Редно е Подуяне да се прекръсти на Интер, след като собствениците са от целият свят! С какво се занимават всички тези дружества е загадка! Дано ДАНС не проспят поредните международни измамници!☹️

    16:22 07.06.2026

  • 2 Бай Ганьо

    9 0 Отговор
    Виждам и някакъв Юри.
    Да не би да строят нов стадион със КОЗИРКА в месността "БАБА АЛИНО"
    Само питам.

    16:33 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    6 0 Отговор
    Напишете в Гугъл това:

    Джемкорп Съб Холдингс Лимитед

    И всичко ще ви стане ясно.

    16:46 07.06.2026

  • 5 Българин

    3 0 Отговор
    Това е стстия от независим източник Медиапоол

    16:49 07.06.2026

  • 6 Доктор

    6 0 Отговор
    От доста години издръжката на този клуб е пълна мистерия и ще продължава да бъде.

    16:52 07.06.2026

  • 7 ТУК ЩО ПИШАТ НИЩО

    1 0 Отговор
    Не разбрах. Много са във играта и има руснак Юри от ""Канада". Кога написах що съветва българин разбрах че е руска ама е е била сега всичко е у касиера от Бургас. КАКТО И ПРЕДИ ПИСАХ МЪТНА ВОДА Е ВСИЧКО НА ОРБИТАЛЕН И КАСИЕРА НО НАЛИ ЗНАЕТЕ ВЪВ МЪТНА ВОДА НАЙ ЛЕСНО СЕ ЛОВИ РИБА. ПЕРАТ ПАРИ. ФЕНОВЕ НЕ ИМ ВЯРВАЙТЕ ЩЕ ВИ ИЗПЪРЗАЛЯТ. КАКТО СА ИСКАЛИ ДА ИЗПЪРЗАЛЯТ И ПРАВИТЕЛСТВОТО 2022 ГОДИНА.

    17:13 07.06.2026

  • 8 Я пъ тоа

    0 1 Отговор
    Важно е да осигурява необходимите средства за Левски и Левски да печели.
    Другото е без значение

    17:14 07.06.2026

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