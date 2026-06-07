Ето имената на новите шефове на Левски

Новите собственици на Левски, представлявани от бизнесмена Атанас Бостанджиев, регистрираха в България дружеството “София Кепитъл”, което съвсем скоро официално ще придобие клуба, предаде Sportal.bg.

Това е сторено преди два дни - на 5 юни 2026 година. Броят на акциите е 25 000, всяка от които с номинал от едно евро.

Собственик на “София Кепитъл” са две чуждестранни дружества - Джемкорп Съб Холдингс Лимитед и Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид, четем в официалните документи. Първото е регистрирано в ОАЕ и държи 99% от акциите (24 750 броя), а второто е със седалище във Великобритания и притежава 1% (250 акции).

За председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на “София Кепитъл” е избрана родената в Провадия българка Първолета Щерева. Заместник-председател е роденият в Бразилия Фелипе Берлинер, който е с германско гражданство. СД се допълва от Матю Чери - гражданин на Великобританя.

Ето подробности за хората, подписали се под създаването на “София кепитъл”:

Съвет на директорите: Първолета Щерева (гражданин на Великобритания) - председател и изпълнителен директор, Фелипе Берлинер (роден в Рио де Жанейро, гражданин на Германия) - зам.предсетател и Матю Чери (гражданин на Великобритания).

Собственици на София Кепитъл са:

Джемкорп Съб Холдингс Лимитед (ОАЕ) - 24 750 акции (99%) (за и от името на дружеството са се подписали директорите Фелипе Берлинер, Първолета Щерева и Атанас Бостанджиев);

и Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид (Великобритания) - 250 акции (1%) (за и от името на дружеството са се подписали директорите Фелипе Берлинер и Юри Байдуков (гражданин на Канада). Атанас Бостанджиев притежава над 25%, но не повече от 50% от дружеството и има права да назначава или освобождава директори).