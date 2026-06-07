Аржентинският селекционер призна, че много от футболистите все още не са напълно готови

Старши-треньорът на националния тим на Аржентина по футбол Лионел Скалони заяви, че не иска да „бие тревога“ малко преди откриващия мач на Световното първенство, но „призна, че много играчи все още не са на 100% готови“ за защитаващия титлата си шампион, предаде БТА.

Суперзвездата Лионел Меси изгледа от пейката победата с 2:0 в приятелския мач срещу Хондурас в Колиж Стейшън, Тексас. Капитанът на аржентинския отбор, който скоро ще навърши 39 години, се възстановява от проблем с бедрен мускул.

„Лео напредва добре, вече тренира частично с тима и това е много добре“, коментира Скалони, цитиран от агенция ДПА.

Предстои да стане ясно дали Меси ще участва в последната контрола на Аржентина в средата на седмицата срещу Исландия.

Вратарят Емилиано Мартинес също не участва в проверката, както и няколко други членове на състава, спечелил Мондиал 2022. Мартинес счупи пръст преди победата на Астън Вила над Фрайбург във финала на Лига Европа миналия месец.

Аржентинските медии обаче предполагат, че той ще бъде на разположение за първия мач на Аржентина на Световното първенство на 16 юни срещу Алжир.