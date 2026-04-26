Винъс Уилямс записа победа на двойки в Мадрид

26 Април, 2026 11:27 438 0

Сега партньорка й е британката Кейти Бултър  

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Американската тенисистка Винъс Уилямс постигна първата си победа от Откритото първенство на САЩ насам, а може би дори си осигурила покана за сватбата на партньорката си на двойки Кейти Бултър (Великобритания), пише агенция ДПА. Уилямс прие молбата на Бултър да играят заедно на турнира в испанската столица Мадрид и на старта двете победиха китайкините Синюй Цзян и Ифан Сюй след обрат с 4:6, 6:3, 10-7, допълва БТА.

45-годишната Уилямс е в серия от 10 загуби на сингъл, след като отново отпадна в първия кръг в Мадрид и не беше печелила мач на двойки, откакто достигна до четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ в тандем с канадката Лейла Фернандес миналото лято.

„Никога не знаеш какво ще се случи, когато играеш с нов партньор. Не е като да тренираш седмици предварително, а 30 минути преди това и след това просто те въвеждат в мача. Имахме страхотна енергия на корта и мисля, че можем само да се подобрим, защото сега, когато преминахме първото препятствие, се познаваме, а това също изгражда доверие“, коментира американката.

Годината е голяма на корта и извън него за Бултър, тъй като сватбата ѝ с австралийския тенисист Алекс Де Минор наближава. „Единственият ми съвет към нея е да не бърза, просто да се наслади напълно на момента и да си вземе няколко дни почивка“, каза Винъс Уилямс по повод британката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

