Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров ще играе на "Чалънджър" за пръв път от 2012 година

27 Април, 2026 11:30 626 4

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • чалънджър

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров ще започне участието си срещу тенисист, преминал през квалификациите, в първия си двубой на турнир от категория „Чалънджър“ от 2012 година насам.

Бившият №3 в световната ранглиста, който след травмата от миналата година все още не може да влезе в познатата си форма, е заявен за надпреварата от сериите "Чалънджър"175 в Екс ан Прованс, която ще се проведе през следващата седмица.

Пресявките стартират в понеделник.

Очаква се Григор Димитров да излезе за първия си мач в сряда.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бостанжия

    6 3 Отговор
    Без значение е...
    Резултата е ЯСЕН още преди да...,,заиграе"...

    11:37 27.04.2026

  • 2 Артилерист

    3 0 Отговор
    Григор е професионален тенис състезател и е в правото си да се състезава или да поддържа форма, където намери за добре.

    Коментиран от #3

    11:40 27.04.2026

  • 3 Най-добре, да

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Артилерист":

    Играе джобен тенис във Факултета

    11:51 27.04.2026

  • 4 шаа

    2 0 Отговор
    напоследък първият му мач в турнир е и последен

    12:25 27.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове