Григор Димитров ще играе на "Чалънджър" за пръв път от 2012 година

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров ще започне участието си срещу тенисист, преминал през квалификациите, в първия си двубой на турнир от категория „Чалънджър“ от 2012 година насам.

Бившият №3 в световната ранглиста, който след травмата от миналата година все още не може да влезе в познатата си форма, е заявен за надпреварата от сериите "Чалънджър"175 в Екс ан Прованс, която ще се проведе през следващата седмица.

Пресявките стартират в понеделник.

Очаква се Григор Димитров да излезе за първия си мач в сряда.