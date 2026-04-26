Атлетико Мадрид насочи вниманието си към Жоао Гомес

Атлетико Мадрид е започнал преговори с Уулвърхямптън за привличането на бразилския халф Жоао Гомес, като сделката постепенно набира скорост на трансферния пазар, предава БТА. Разговорите между двата клуба все още са в начален етап, но според информации от Испания и Англия има оптимизъм, че споразумение може да бъде постигнато сравнително бързо. Причината е ясна – ситуацията на английския клуб, който се подготвя за сериозни промени в състава си след труден сезон, улеснява евентуална продажба. Очаква се трансферната сума да бъде в диапазона 45–50 милиона евро, което отговаря на пазарния интерес към играча .

25-годишният полузащитник е сред най-постоянните футболисти на „вълците“ през последните сезони. Той е типичен дефанзивен халф с агресивен стил на игра, силен в единоборствата и с висока работоспособност, което го прави подходящ за системата на Диего Симеоне. Именно тези качества го превръщат в приоритетна цел за мадридчани, които търсят подсилване в средата на терена.

Гомес има дългосрочен договор с английския клуб до лятото на 2030 година, а пазарната му стойност се оценява на около 35 милиона евро . От пристигането си в Англия през 2023 г. той е записал над 120 мача за отбора, като е допринесъл с голове и асистенции, но най-вече с дефанзивната си стабилност и енергия в халфовата линия .

Интерес към бразилеца има и от други водещи европейски клубове, включително от Висшата лига, което допълнително може да усложни преговорите. Въпреки това Атлетико се опитва да изпревари конкуренцията и да финализира сделката възможно най-скоро.

Ако трансферът се осъществи, Жоао Гомес може да се превърне в ключова фигура в новия проект на „дюшекчиите“, като внесе допълнителна физика, агресия и баланс в средата на терена – елементи, които са запазена марка на отбора на Симеоне.