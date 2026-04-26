Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атлетико Мадрид насочи вниманието си към Жоао Гомес

26 Април, 2026 14:32 507 0

Цената на играча според портала Transfermarkt е 35 милиона евро

Атлетико Мадрид насочи вниманието си към Жоао Гомес - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид е започнал преговори с Уулвърхямптън за привличането на бразилския халф Жоао Гомес, като сделката постепенно набира скорост на трансферния пазар, предава БТА. Разговорите между двата клуба все още са в начален етап, но според информации от Испания и Англия има оптимизъм, че споразумение може да бъде постигнато сравнително бързо. Причината е ясна – ситуацията на английския клуб, който се подготвя за сериозни промени в състава си след труден сезон, улеснява евентуална продажба. Очаква се трансферната сума да бъде в диапазона 45–50 милиона евро, което отговаря на пазарния интерес към играча .

25-годишният полузащитник е сред най-постоянните футболисти на „вълците“ през последните сезони. Той е типичен дефанзивен халф с агресивен стил на игра, силен в единоборствата и с висока работоспособност, което го прави подходящ за системата на Диего Симеоне. Именно тези качества го превръщат в приоритетна цел за мадридчани, които търсят подсилване в средата на терена.

Гомес има дългосрочен договор с английския клуб до лятото на 2030 година, а пазарната му стойност се оценява на около 35 милиона евро . От пристигането си в Англия през 2023 г. той е записал над 120 мача за отбора, като е допринесъл с голове и асистенции, но най-вече с дефанзивната си стабилност и енергия в халфовата линия .

Интерес към бразилеца има и от други водещи европейски клубове, включително от Висшата лига, което допълнително може да усложни преговорите. Въпреки това Атлетико се опитва да изпревари конкуренцията и да финализира сделката възможно най-скоро.

Ако трансферът се осъществи, Жоао Гомес може да се превърне в ключова фигура в новия проект на „дюшекчиите“, като внесе допълнителна физика, агресия и баланс в средата на терена – елементи, които са запазена марка на отбора на Симеоне.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове