Реал Мадрид готви исторически трансферен удар: 150 милиона за Майкъл Олисе

Реал Мадрид е на прага да осъществи един от най-грандиозните трансфери в историята си. Според авторитетни източници, сред които и известният журналист Фабрицио Романо, „белите“ подготвят оферта от колосалните 150 милиона евро за френския национал Майкъл Олисе, който в момента блести с екипа на Байерн Мюнхен.

Очаква се, че ако Флорентино Перес бъде преизбран за президент на мадридския гранд тази неделя, още във вторник клубът ще отправи официално предложение за дясното крило на баварците. Макар Перес да отрече публично интереса към Олисе, според испански и британски медии именно той е голямата цел на „кралете“ за летния трансферен прозорец.

Ако сделката се осъществи, Майкъл Олисе ще се превърне в най-скъпата покупка в историята на Реал Мадрид, изпреварвайки Джуд Белингам, за когото клубът плати 127 милиона евро на Борусия Дортмунд. В световен мащаб, трансферът на Олисе ще се нареди сред най-големите – само Неймар (222 млн. в ПСЖ) и Килиан Мбапе (180 млн. в ПСЖ) са преминавали за по-високи суми.

Майкъл Олисе изигра ключова роля за Байерн Мюнхен през изминалата кампания, като именно неговите изяви изхвърлиха Реал Мадрид от Шампионската лига на четвъртфиналите. На „Сантиаго Бернабеу“ той асистира за победното попадение, а в реванша се разписа при драматичното 4:3. Сезонът завърши повече от впечатляващо за френския национал – шампионска титла, Купа на Германия, 22 гола и 31 асистенции в 52 мача.

Пред Олисе предстои и участие на Световното първенство през 2026 година в Канада, САЩ и Мексико с екипа на Франция.