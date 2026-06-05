Олимпиакос привлече българския волейболен национал Мартин Атанасов

Гръцкия волейболен град Олимпиакос обяви официално привличането на българския национал Мартин Атанасов.

„Много съм щастлив и развълнуван, че вече съм част от Олимпиакос. Нямам търпение да се запозная с новите си съотборници и да се присъединя към отбора за предстоящия сезон. Винаги си поставям големи цели – да се развивам като играч и като човек и, разбира се, да печеля титли. Ще дам най-доброто от себе си, за да спечелим всичко през новия сезон! Ще дам всичко за клуба, за да спечели това, което заслужава. Когато бях по-млад, винаги съм си представял, че играя за Олимпиакос! Олимпиакос е голям и исторически клуб, в красив град, с голяма традиция, история и невероятни фенове. Почувствах, че това е правилният момент и не беше толкова трудно за мен да взема решението и да направя тази стъпка! Много съм развълнуван, искам да играя пред пълна зала, в невероятна атмосфера и да празнувам победи с нашите фенове.“, коментира Атанасов за клубния сайт.

29-годишният посрещач, който стана световен вицешампион с България през миналата есен, за последно се състезава за индонезийския шампион Пресиси Бахаянгкара, а преди това през последната кампания той беше част от италианския Монца.

В кариерата си Атанасов, който е юноша на Левски, е играл още за Добруджа, турските Токат Беледийе Плевнеспор, Зираат Банк и Галатасарай, германския Фридрихсхафен, френския Шомон и руския Локомотив Новосибирск.

Олимпиакос, който е спечелил рекордните 32 титли и 18 национални купи в гръцкия мъжки клубен волейбол, обновява почти изцяло състава си. През миналия сезон "червено-белите" останаха със сребърните медали в първенството, а през настоящата кампания отпаднаха на полуфиналите от защитаващия титлата си голям градски съперник Панатинайкос.

Мартин Атанасов в момента се готви с националния отбор на България за участие в турнира Лига на нациите.