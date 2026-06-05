Анди Робъртсън поема ново предизвикателство: От Ливърпул към Тотнъм

Сензационна новина разтърси английския футбол – Анди Робъртсън, един от най-емблематичните леви защитници на Висшата лига, официално се присъединява към Тотнъм Хотспър. След като договорът му с Ливърпул изтече, 32-годишният шотландец избра да продължи кариерата си в столицата, слагайки край на почти десетилетие, изпълнено с успехи и незабравими моменти на "Анфийлд".

Ръководството на Тотнъм не скри ентусиазма си от привличането на Робъртсън. Спортният директор Йохан Ланге подчерта, че новото попълнение ще внесе не само класа и стабилност в защитата, но и безценен професионализъм, борбен дух и лидерски качества. "Анди е истински шампион, доказал се във всеки един аспект на играта. Вярваме, че с неговата отдаденост и опит ще върнем Тотнъм на победния път", заяви Ланге.

С пристигането на Робъртсън, конкуренцията за място в лявата зона на защитата на "шпорите" се засилва. Дестини Удоджи и Джед Спенс се възстановяват от травми, а младият бразилец Соуза все още търси своя ритъм след трансфера си от Сантос. Очаква се опитът и класата на шотландеца да вдъхнат увереност и стабилност на отбраната, която през изминалия сезон често бе подложена на изпитания.

След разочароващия завършек на сезона, в който лондончани финишираха на 17-о място с едва 41 точки, ръководството на клуба е решено да обърне нова страница. Привличането на доказан боец като Робъртсън е ясен сигнал за амбициите на Тотнъм да се завърне сред водещите отбори във Висшата лига.