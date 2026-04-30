Формула 2 и Никола Цолов се завръщат с Гран при на Маями – Вижте пълната програма на уикенда

30 Април, 2026 15:16 644 2

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският талант във Формула 2 Никола Цолов ще запише първото си участие на престижната писта в Маями този уикенд. Събитието се очертава като истински празник за феновете на високите скорости, тъй като Маями и Торонто влизат като извънредни домакини в календара, след като стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия отпаднаха поради напрежението между САЩ и Иран.

Любителите на моторните спортове ще могат да проследят всяка секунда от надпреварите, като програмата е изключително наситена и предлага зрелище както във Формула 2, така и във Формула 1.

Ето кога да настроите часовниците си, за да не пропуснете нито един ключов момент от състезателния уикенд (всички часове са по българско време):

Петък, 1 май:

- 16:30 ч. – Тренировка във Формула 2

- 19:00 ч. – Тренировка във Формула 1

- 21:30 ч. – Квалификация във Формула 2

- 23:30 ч. – Квалификация за спринта във Формула 1

Събота, 2 май:

- 17:00 ч. – Спринт във Формула 2 (23 обиколки)

- 19:00 ч. – Спринт във Формула 1 (19 обиколки)

- 23:00 ч. – Квалификация във Формула 1

Неделя, 3 май:

- 19:30 ч. – Основно състезание във Формула 2 (32 обиколки)

- 23:00 ч. – Гран при на Маями във Формула 1 (57 обиколки)


  • 1 Цвете

    1 0 Отговор
    👍👍👍🇧🇬🇧🇬🇧🇬👍УСПЕХ И НИКОГА НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ.❤️🇧🇬👍

    15:42 30.04.2026

  • 2 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Тоя младеж неска го гледах на неква реклама с кулоло. Мое се е преквалифицирал.

    15:56 30.04.2026

