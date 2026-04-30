Формула 2 и Никола Цолов се завръщат с Гран при на Маями – Вижте пълната програма на уикенда

Българският талант във Формула 2 Никола Цолов ще запише първото си участие на престижната писта в Маями този уикенд. Събитието се очертава като истински празник за феновете на високите скорости, тъй като Маями и Торонто влизат като извънредни домакини в календара, след като стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия отпаднаха поради напрежението между САЩ и Иран.
Любителите на моторните спортове ще могат да проследят всяка секунда от надпреварите, като програмата е изключително наситена и предлага зрелище както във Формула 2, така и във Формула 1.
Ето кога да настроите часовниците си, за да не пропуснете нито един ключов момент от състезателния уикенд (всички часове са по българско време):
Петък, 1 май:
- 16:30 ч. – Тренировка във Формула 2
- 19:00 ч. – Тренировка във Формула 1
- 21:30 ч. – Квалификация във Формула 2
- 23:30 ч. – Квалификация за спринта във Формула 1
Събота, 2 май:
- 17:00 ч. – Спринт във Формула 2 (23 обиколки)
- 19:00 ч. – Спринт във Формула 1 (19 обиколки)
- 23:00 ч. – Квалификация във Формула 1
Неделя, 3 май:
- 19:30 ч. – Основно състезание във Формула 2 (32 обиколки)
- 23:00 ч. – Гран при на Маями във Формула 1 (57 обиколки)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
15:42 30.04.2026
2 Пустиня(к)
15:56 30.04.2026