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Тръмп обяви мащабен митинг и заря за 4 юли във Вашингтон

Тръмп обяви мащабен митинг и заря за 4 юли във Вашингтон

15 Юни, 2026 15:25 562 4

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  • митинг

Събитието ще отбележи 250-годишнината от създаването на САЩ с военни оркестри, патриотична музика и най-голямата заря досега

Тръмп обяви мащабен митинг и заря за 4 юли във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи подробности за политическия митинг, който ще се проведе във Вашингтон на 4 юли по повод американския национален празник, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По думите му в проявата ще участват над 300 членове на американски военни духови оркестри, други музикални състави и церемониални части, които ще изпълнят патриотични мелодии, класически американски песни и произведения от неговата лична плейлиста.

Събитието е част от честванията на 250-ата годишнина от създаването на Съединените щати и цели да отдаде почит на американския народ.

Тръмп заяви, че финалът на празненствата ще бъде белязан от „най-голямата заря в историята“, която ще озари небето над столицата.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    3 1 Отговор
    А кога ще побеждава Иран (пак)? Преди зарята или после?
    п.п.
    Абе, кво стана с тия самолетоносачи бе? Още ли са у Хърватска да ги кърпят?

    15:28 15.06.2026

  • 2 Зндк

    2 2 Отговор
    Зарята от Иран ли ще е?

    15:31 15.06.2026

  • 3 Хаяши

    3 0 Отговор
    Да не го точкова някой самотен вълк единак.

    15:32 15.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Надпис на 30 години:
    "Колумбе, Йебием ти откритието!"

    15:38 15.06.2026