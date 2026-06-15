Тръмп обяви мащабен митинг и заря за 4 юли във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи подробности за политическия митинг, който ще се проведе във Вашингтон на 4 юли по повод американския национален празник, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
По думите му в проявата ще участват над 300 членове на американски военни духови оркестри, други музикални състави и церемониални части, които ще изпълнят патриотични мелодии, класически американски песни и произведения от неговата лична плейлиста.
Събитието е част от честванията на 250-ата годишнина от създаването на Съединените щати и цели да отдаде почит на американския народ.
Тръмп заяви, че финалът на празненствата ще бъде белязан от „най-голямата заря в историята“, която ще озари небето над столицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
п.п.
Абе, кво стана с тия самолетоносачи бе? Още ли са у Хърватска да ги кърпят?
15:28 15.06.2026
2 Зндк
15:31 15.06.2026
3 Хаяши
15:32 15.06.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Колумбе, Йебием ти откритието!"
15:38 15.06.2026