Тръмп обяви мащабен митинг и заря за 4 юли във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи подробности за политическия митинг, който ще се проведе във Вашингтон на 4 юли по повод американския национален празник, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По думите му в проявата ще участват над 300 членове на американски военни духови оркестри, други музикални състави и церемониални части, които ще изпълнят патриотични мелодии, класически американски песни и произведения от неговата лична плейлиста.

Събитието е част от честванията на 250-ата годишнина от създаването на Съединените щати и цели да отдаде почит на американския народ.

Тръмп заяви, че финалът на празненствата ще бъде белязан от „най-голямата заря в историята“, която ще озари небето над столицата.