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Мая Манолова: Ако правителството се справи с цените, това ще бъде първата му голяма победа

Мая Манолова: Ако правителството се справи с цените, това ще бъде първата му голяма победа

11 Юни, 2026 21:53 524 13

  • мая манолова-
  • правителство-
  • цени-
  • победа

"Лично премиерът Румен Радев се ангажира, че темата с цените и необосновано високите надценки ще бъде прекратена. Няма как този път контролните органи да се разсейват и да пишат актове, които е ясно, че ще паднат в съда, защото има ясно поет политически ангажимент от новото мнозинство", коментира лидерът на "Изправи се. БГ"

Мая Манолова: Ако правителството се справи с цените, това ще бъде първата му голяма победа - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има огромни очаквания, че законодателството на ПБ ще проработи, че най-накрая ще бъде спрян ръстът на цените и ще бъдат защитени потребителите. И че най-накрая държавата ще си влезе във функциите да озапти печалбарството на търговските вериги и на търговците на едро по хранителната верига, така че цените на стоки от първа необходимост да станат поносими.

Това каза пред БНР лидерът на "Изправи се. БГ" Мая Манолова, бивш национален омбудсман, като подчерта, че най-големият проблем на българите днес са "абсурдно високите цени основно на храни и стоки от първа необходимост, на лекарства и на битови сметки".

Добрата новина е, че Законът, който беше приет от парламента днес, връзва ръцете на търговските вериги, за да не издевателстват над производителите, подчерта тя и добави:

"В приетия днес закон се разширява списъкът с нелоялни търговски практики и се забранява да се заставят доставчиците, т.е. производителите, да участват финансово в промоции и намаления, както и в кампании, в които са се включили веригите. Т.е. това вече е обявено за нелоялна търговска практика и санкцията за това е до 10% от оборота на търговеца за предходната година".

Според нея в "прозореца" между обещаните намаления и приемането на закона Търговските вериги са се опитали да рекетират и да извиват ръцете на производителите, но това вече ще води след себе си изключително тежки санкции.

Манолова подчерта, че ролята на контролните органи ще бъде огромна, "но това е залогът на голямото обещание на новите управляващи пред българските граждани".

По думите на Мая Манолова за първи път от години се демонстрира политическа воля на най-високо ниво:

"Лично премиерът Румен Радев се ангажира, че темата с цените и необосновано високите надценки ще бъде прекратена. Няма как този път контролните органи да се разсейват и да пишат актове, които е ясно, че ще паднат в съда, защото има ясно поет политически ангажимент от новото мнозинство".

Ако правителството се справи с цените, това ще бъде първата му голяма победа, изтъкна тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    6 0 Отговор
    За коя година да плинчи.м молива ..1967 , 1970 ...кажи ще оправи цените !

    21:55 11.06.2026

  • 2 по скоро народа очаква

    6 0 Отговор
    Ако правителството се справи с корупцията, некадърните лапачи на сладки службици, общ поръчкари вкарани в затвора барабар с чекмеджарите и корупмпираните
    а откраднатите пари върнати в хазната това ще бъде първата му голяма победа
    и тогава алчните търгаши ще подвият опашки и инфлацията ще се овладее

    22:01 11.06.2026

  • 3 Кюстендилската слива

    2 1 Отговор
    бързо да опъва палатката пред МОЧАТА!

    22:02 11.06.2026

  • 4 Мая

    6 0 Отговор
    Аз вече вземам по две евро, колкото да не каже някой че ме е онаковал без пари! Ма нещо нещат бе, нещат...

    22:03 11.06.2026

  • 5 Айляк

    5 0 Отговор
    .....каза сестра Галева

    22:04 11.06.2026

  • 6 Край

    6 1 Отговор
    Факти, къде я намирате тази буля да ви умотвори. Да дойдем и ние да кажем по нещо белким го отразите. Това е госпожа Мая Никоя Случайнова. Единстевото и качество е провинциална напористост.

    22:06 11.06.2026

  • 7 Граждански комитет

    0 1 Отговор
    По качеството на храната и лекарствата и цените. За 3 месеца ще сложи ред и яснота. Лобистите , вносителите , спекулантите , на едро и на дребно.

    22:10 11.06.2026

  • 8 Да,бе

    3 0 Отговор
    Правителството,което ще се справи първо ще изрита всички чужди наредени монополи не само в хранителните обирджийски вериги,а и всякакви дружества,касаещи националната сигурност,ерп-та ,концесии всякакви особено на златните находища и прочие.. Нашите предци траките са можели да добиват злато и без " помощта" на канадските индианци...

    22:14 11.06.2026

  • 9 Димитър Попов "За бога братя...

    1 0 Отговор
    ...не купувайте!"

    Радев като нищо ни върна в стартова точка 1990-та година с празните магазини. Почваме "ПРЕХОДА" наново, само дето няма да сме млади вече!

    22:22 11.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МАЯ ЛАПАЦАЛОТО

    0 0 Отговор
    ПАК ЛАЕ

    22:36 11.06.2026

  • 12 Цвете

    1 0 Отговор
    МАЯ, РАЗКАЖИ НИ, КОЙ ТЕ ПОСЪВЕТВА ПРЕДИ ГОДИНИ ДА ПРЕДЛОЖИШ МАГНИТСКИ НА ОНЯ ПОСТ, СЕЩАШ СЕ ЗА КОЙ ПОСТ " ВАЖЕН " ТЕ ПИТАМ? 🐖🐷🤦‍♂️🤷‍♀️🤔🇧🇬🐖

    22:41 11.06.2026

  • 13 Айдеееее

    0 0 Отговор
    Боклука изплува

    22:42 11.06.2026

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