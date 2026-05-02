Берое взе ценни точки от Славия с класическа победа

Берое постигна категорична победа с 3:0 над Славия в двубой от 32-рия кръг на Първа лига, игран в Стара Загора, предава БТА. Домакините поведоха още в първата минута чрез Хуан Пинеда, а през втората част Исмаел Ферер удвои след сериозно неразбирателство в защитата на гостите. В добавеното време Факундо Константини оформи крайния резултат с красиво попадение от далечна дистанция. С успеха Берое се измъкна от зоната на изпадащите и вече заема 12-ото място в класирането с 29 точки. Славия остава десети с актив от 40 пункта.

Старозагорци стартираха вихрено и още в 50-ата секунда откриха резултата. Тижан Сона центрира от фланга, а Пинеда засече отблизо за 1:0. Берое продължи да натиска и създаде още няколко опасни положения. Дейвид Малембана изчисти топката от голлинията след удар с глава на Станислав Йовков, а малко по-късно Константини пропусна на сантиметри от гредата.

В 13-ата минута Пинеда отново прати топката във вратата след подаване на Марко Борнино, но попадението бе отменено заради засада след намеса на ВАР. Славия също имаше своите възможности, като Емил Стоев и Янис Гермуш пропуснаха добри шансове пред вратата на Артур Мота.

След почивката Берое стигна до втори гол след куриозна ситуация. Центриране на Исмаел Ферер предизвика объркване между Диего Фераресо и вратаря Леви Нтумба, а топката влезе във вратата за 2:0.

До края домакините контролираха събитията на терена, а в четвъртата минута на добавеното време Константини сложи точка на спора с мощен удар от дистанция.