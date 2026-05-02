Новини
Спорт »
Бг футбол »
Берое взе ценни точки от Славия с класическа победа

2 Май, 2026 16:40 552 8

Тимът излезе от зоната на изпадащите

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Берое постигна категорична победа с 3:0 над Славия в двубой от 32-рия кръг на Първа лига, игран в Стара Загора, предава БТА. Домакините поведоха още в първата минута чрез Хуан Пинеда, а през втората част Исмаел Ферер удвои след сериозно неразбирателство в защитата на гостите. В добавеното време Факундо Константини оформи крайния резултат с красиво попадение от далечна дистанция. С успеха Берое се измъкна от зоната на изпадащите и вече заема 12-ото място в класирането с 29 точки. Славия остава десети с актив от 40 пункта.

Старозагорци стартираха вихрено и още в 50-ата секунда откриха резултата. Тижан Сона центрира от фланга, а Пинеда засече отблизо за 1:0. Берое продължи да натиска и създаде още няколко опасни положения. Дейвид Малембана изчисти топката от голлинията след удар с глава на Станислав Йовков, а малко по-късно Константини пропусна на сантиметри от гредата.

В 13-ата минута Пинеда отново прати топката във вратата след подаване на Марко Борнино, но попадението бе отменено заради засада след намеса на ВАР. Славия също имаше своите възможности, като Емил Стоев и Янис Гермуш пропуснаха добри шансове пред вратата на Артур Мота.

След почивката Берое стигна до втори гол след куриозна ситуация. Центриране на Исмаел Ферер предизвика объркване между Диего Фераресо и вратаря Леви Нтумба, а топката влезе във вратата за 2:0.

До края домакините контролираха събитията на терена, а в четвъртата минута на добавеното време Константини сложи точка на спора с мощен удар от дистанция.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бате Венци

    5 0 Отговор
    Бая пари турих на точния резултат, туй да знаеш как залагаш, си е занаят. Премии ще раздам на моите момци, а вие стойте гледайте като овци.

    Коментиран от #2

    16:44 02.05.2026

  • 2 Бензинджия

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бате Венци":

    Времето ти изтече. Бай Ставри те чака

    16:49 02.05.2026

  • 3 1913

    5 0 Отговор
    Няма ли държавни органи да разследват?

    16:50 02.05.2026

  • 4 Петкан

    6 0 Отговор
    Славия винаги е най-големият продавач на надежди на закъсалите в края на шампионата.

    16:56 02.05.2026

  • 5 мрежа

    0 0 Отговор
    Кога онзи 50 годишният,ще помирише мач?

    17:13 02.05.2026

  • 6 Прокуратурата спи

    2 0 Отговор
    Шопара отдавна е за затвора.
    Всяка година яко продава мачове особено на края на сезона...

    17:15 02.05.2026

  • 7 Бай Ставри

    3 0 Отговор
    Още от мача с Ботев Пд отвори сергията. А уж се съди с пловдивския дерибей на Шиши...

    17:18 02.05.2026

  • 8 Срамота

    3 0 Отговор
    Това първенство е нагласено отдавна - от шампиона, през купата, участистниците за Европа и се стигне до изпадащите...

    17:21 02.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове