Insta 360 също заведе иск срещу DJI

Правната битка между световните гиганти в производството на камери и стабилизатори премина в състояние на тотална, безкомпромисна война. Само 72 часа след като Insta360 разтърси сегмента на премиум видеоблоговете с глобалното пускане на пазара на своя джобен стабилизатор Luna Ultra на цена 770 долара, корпоративната шахматна партия ескалира в американските федерални съдилища. В бърз и агресивен контраудар срещу двойните искове за патенти за дизайн и полезност, заведени срещу тях от DJI в деня на пускането на продукта, Insta360 отвърна с подаването на два мащабни контраиска за нарушение на патенти в САЩ срещу своя дългогодишен конкурент в областта на дроновете и стабилизаторите.

Незабавната правна реакция бележи драматична кратка линия за основателя на Insta360, JK Liu, който даде ясно да се разбере, че макар компанията да предпочита да остави продуктите в шоурума си да говорят сами за себе си, тя е напълно готова да се впусне в неограничена съдебна битка, за да защити своите механични и цифрови иновации. Като насочва борбата директно към най-печелившите хардуерни сектори на DJI, Insta360 се стреми да отмени временните съдебни заповеди, с които DJI се опитва да забрани завинаги продажбите на Luna Ultra в търговските мрежи в Северна Америка, превръщайки защитната си позиция в масирана атака срещу по-широкото продуктово портфолио на DJI.

Докато първоначалните искове на DJI се опитаха да притиснат Luna Ultra, като критикуваха физическото му оформление и логиката за проследяване на обекти, правният екип на Insta360 отговори, като насочи вниманието си към електронните нервни системи и алгоритмите за стабилизация, които стоят в основата на най-доминиращия търговски хардуер на DJI. В контраисковете се твърди, че DJI е включила безскрупулно защитената интелектуална собственост на Insta360 директно в основните си търговски линии, без да е лицензирала съответната технология. В правните документи се очертават сериозни нарушения в няколко ключови технологични области.

Най-важните елементи на иска са насочени към усъвършенстваната стабилизация на стабилизатора и предсказуемите цикли за контрол на посоката на стабилизатора, както и към специализирания код за плавна стабилизация на камерата, предназначен да елиминира артефактите от ролков затвор при екстремни маневри с висока скорост. Освен това исковете обхващат патентовани рамки за наслагване на телеметрични данни – които синхронизират GPS, скорост и гравитационни данни директно върху видео потоци в реално време – и основни алгоритми за стабилизация на панорамни видеозаписи, които позволяват на корпусите с много обективи да съединяват плавни, непрекъснати сферични изображения. За разлика от целенасочения фокус на DJI върху едно-единствено ново устройство, правната офанзива на Insta360 обхваща изключително широка мрежа в цялата хардуерна екосистема на DJI. В исковете изрично се посочват изключително популярната серия субкомпактни устройства Osmo Pocket, професионалните триосни стабилизатори Ronin и RS за кинематографични заснемания, насочената към потребителите гама стабилизатори за смартфони Osmo Mobile, както и наскоро пуснатата на пазара камера Osmo 360. Ако федералните съдилища в САЩ потвърдят тези твърдения, DJI е изправена пред катастрофалната перспектива за масивно спиране на продажбите и скъпоструващо връщане на фърмуера в най-продаваните си продуктови линии за изображения.

Успоредно с правните контраискове ръководството на Insta360 напълно отхвърли твърденията на DJI, че Luna Ultra е неразрешен клонинг на Osmo Pocket 4P. Лиу разкри, че Luna Ultra е пряк резултат от строг, петгодишен независим цикъл на научноизследователска и развойна дейност, започнал още през 2020 година.