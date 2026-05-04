Капитанът на Интер: Не беше лесно да започнем отначало, след сезон, в който загубихме всичко

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес признава, че отборът се е нуждаел от „промяна“ с идването на Кристиан Киву на мястото на Симоне Индзаги, но не съжалява за острите си думи по пътя към Скудетото. През лятото в клуба имаше напрежение, след като сезонът завърши без трофеи, а Индзаги напусна. Така Интер влезе в Световното клубно първенство с новия си треньор Кристиан Киву. Аржентинецът тогава отправи критики към някои свои съотборници, най-вече към Хакан Чалханоглу, като настоя, че в отбора трябва да останат само тези, които наистина го желаят.

„Това, което казах в онзи момент, беше каквото чувствах и таях в себе си. Не съм го планирал, просто видях някои неща, които не ми харесаха, а аз казвам това, което мисля. Сега се чувстваме толкова щастливи. Не беше лесно да започнем отначало след сезон, в който загубихме всички турнири, в които участвахме, точно накрая. Но днес съм много щастлив с това постижение. Това беше много важна цел за нас. Може би мнозина не ни смятаха за фаворити предвид случилото се миналата година, но ние работихме изключително здраво както на терена, така и извън него“, заяви Мартинес.

Това е първият път от 37 години, в който Интер успява да си осигури Скудетото на „Сан Сиро“, тъй като програмата често отреждаше отборът да е гост в решаващия момент. Отборът също така отбеляза над 100 гола този сезон, което го превръща в своеобразна аномалия за италианския футбол.

„От много години се представяме много добре в Италия и Европа, достигайки два финала в Шампионската лига за три години. Трябва да продължим по този път, защото най-важното след победата е да продължиш да се опитваш да бъдеш по-добър. В толкова балансирано първенство като това успяхме да останем концентрирани като група и това е най-прекрасното нещо, от което съм впечатлен – единството на този отбор“, допълни аржентинецът.

Киву не беше първият избор за поста и имаше много малък треньорски опит в Серия "А", но беше назначен преди Световното клубно първенство и оказа огромно влияние.

„Треньорът се справи толкова добре, внасяйки свежа енергия и ентусиазъм. След четири страхотни години със Симоне, може би се нуждаехме от промяна на обстановката след онзи финал в Шампионската лига. Киву се погрижи всеки да се чувства ангажиран и дори да тренира с усмивка, което наистина помогна“, каза още Мартинес.

Сезонът все още не е приключил, тъй като Интер може да постигне дубъл, ако спечели финала за Купата на Италия срещу Лацио на „Стадио Олимпико“ на 13 май, а Лаутаро Мартинес може да стане и голмайстор на първенството (Капоканониере).

„В шкафа с трофеи винаги има още място! Това е моят манталитет и този на Интер, така че съм много горд да нося тази фланелка“, завърши нападателят.