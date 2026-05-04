Севлиевски: Големият въпрос е дали Радев ще помни, че е смъртен през следващите четири години

4 Май, 2026 09:51 870 34

  • петър чолаков-
  • мирослав севлиевски-
  • първан симеонов-
  • румен радев

Чакаме ли „генералски шутове“, ще има ли „генералска метла“ - все въпроси, които излизат, коментира той

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Основното нещо е как „Прогресивна България“ ще функционира като партия. Очакванията са за демократизация на политическия процес. Опасността е да имаме една командно-бюрократична система – дали по войнишки тертип, или по нещо друго“. Това заяви пред бТВ политологът Петър Чолаков.

„Радев не е непозната фигура за българския политически терен. Впечатлението ми е, че той има много силен инстинкт за това да не прекалява. Според мен това ще се прояви и вътре в партията. Не смятам, че би тръгнал с генералски манталитет прекалено сурово да се отнася“, на мнение е политологът.

По думите му „Прогресивна България“ е много различна като партия, защото е взела гласове от най-различни политически формации. Съответно има различни очаквания към нея.

„Освен това предстои идеологическо избистряне на тази политическа формация, защото в момента е валентен популизъм – тоест се стреля във всички посоки“, смята Чолаков.

„Румен Радев премиер е най-чаканото нещо от последните шест-седем години. Очевидно той ще бъде звездата през следващите четири години. Големият въпрос е дали Радев ще помни, че е смъртен през следващите четири години“, каза в бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски.

„Каква ще бъде демокрациите на Радев, е много голям въпрос. Чакаме ли „генералски шутове“, ще има ли „генералска метла“ - все въпроси, които излизат“, коментира той.

„Голямата разлика между екзитполовете и крайния резултат от изборите очевидно бяха предателите на Борисов и дезертьорите от Пеевски. Това е хубаво и за Радев да знае, че тази опасност и пред него стои и пред всички, които се занимават с политика“, каза Севлиевски.

Данните на „Мяра“ показват, че „Прогресивна България“ е с абсолютно центристки профил. Ако погледнете профила на гласоподавателите им, те наистина са почти идентични на осреднения вот и много близки до вота на ГЕРБ“, каза от своя страна социологът от „Мяра“ Първан Симеонов.

Има двоен въпрос за демокрацията. Първо, ако той наистина се увлече. Струва ми се, че няма този инстинкт. Обикновено хората, които най-много бягат от войни, са самите военни. В конкретния случай може би сработва един такъв инстинкт да не прекалява“, на мнение е социологът.

„Прекалено голяма надежда е акумулирана в него. Страх ме е, че ако и тук има провал, много ще избуят въпросите да промяна на системата. Ще се появят всички онези приказки, че нашата система не произвежда добър резултат и да променяме Конституцията. А това със сигурност ще бъде антидемократичен повик“, на мнение е Първан Симеонов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Събра ли се да дрънкат

    25 2 Отговор
    Да си сипят и по една мастика и водещата да изпържи картофи.

    09:53 04.05.2026

  • 2 честен ционист

    1 9 Отговор
    Ако си вдигне бункер, може и 5х4 да изкара като безсмъртен.

    Коментиран от #9

    09:54 04.05.2026

  • 3 Ройтерс

    15 3 Отговор
    Севлиевски беше министър на земеделието
    Пълнидупка човек...
    И специалист по всичко?

    Коментиран от #5, #10

    09:55 04.05.2026

  • 4 Редник Севлиевски

    14 0 Отговор
    Падни за 20!

    09:56 04.05.2026

  • 5 С/Р

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ройтерс":

    "...Автобиография на Севлиевски
    Роден на 18 януари 1965 година в Троян, Ловешка област.

    Завършил е Софийския университет "Св. Климент Охридски" - бакалавър по география (1985 - 1990), магистър по туризъм (1990 - 1992)...."
    ....министър на енергетиката и туризма!:))

    09:58 04.05.2026

  • 6 Зайчаря

    11 0 Отговор
    То...и Любен Дилов бе забравил,че е смъртен..но му напомниха...

    09:58 04.05.2026

  • 7 Дик диверсанта

    1 0 Отговор
    За лева!

    09:59 04.05.2026

  • 8 както при всеки първи в юса

    7 0 Отговор
    франция, корея, англия, венецуела , африка има някакви кирливи ризи . странно досега за него още се мълчи . нито оклеветяване, нито свързване с някакви негативни дейности . плевелиев и първанов ги обвиняваха в много много грехове . ще видим .

    09:59 04.05.2026

  • 9 Гласове от зайчарника в Банкя

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Мдааа, Бацо в един бункерен зайчарник изкара 20 години, че едни гад0ве все искали да го тепат, как разправя постоянно, а и още се държи😉

    10:00 04.05.2026

  • 10 Бай Ху (By Who)

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ройтерс":

    Господин Севлиевски беше министър на енергетиката и е завършил география в СУ. И за ваше сведение не е от Севлиево, а от Троян.

    Коментиран от #13, #25, #29

    10:01 04.05.2026

  • 11 Тях червеното знаме роди ги

    2 9 Отговор
    Не забравяйте, че Радев е масон а масоните са тясно свързани с комунистическоеврейските лобита.... Въпроса е кой дърпа конци те на куклата?

    10:02 04.05.2026

  • 12 Бастардо

    2 9 Отговор
    Народа натовари Мунчо с огромни очаквания.Мисля че сгромолясването му ще е колосално.

    Коментиран от #15, #27

    10:04 04.05.2026

  • 13 Ройтерс

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Ху (By Who)":

    Да де !С география управлява енергетиката!:))

    Коментиран от #17

    10:05 04.05.2026

  • 14 Некадърници безкрай

    4 0 Отговор
    Защо всички некадърници изпълзяват и се изказват неподготвени. Глупостите, които говорят няма да им помогне да станат нещо. Били са нищо и ще си останат такива.

    10:10 04.05.2026

  • 15 Спас

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бастардо":

    Ако очакванията са за генералски метли и шутове ще трябва да ги направи

    10:20 04.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бай Ху (By Who)

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ройтерс":

    Еми да, но господин Севлиевски беше и прецедател на съвета на директорите на Слънчев бряг. Тука какво ще ми кажете, да ви вида.

    10:21 04.05.2026

  • 18 Исторически факти

    6 0 Отговор
    Лъгаха и си вярваха, че Радев ще има 70 депутати и ще моли Борисов за сглобка, а сега са като ошашавени, големият провал е на социологическите агенции, не смееха да кажат истината да не разсърдят чорбаджиите, заблуждаваха и вас. Всички герберски социолози давахте на Радев 29%, а той спечели с 45%--- Защо не познахте, бе Цоциолози? Шушляци… И да знаете, Крим принадлежи на Русия. Точка.

    Коментиран от #22

    10:22 04.05.2026

  • 19 Нидейте рива

    2 0 Отговор
    на чужди гробища!Авгиеви обори знаете ли как се чистят?!Дано Радев да знае

    10:22 04.05.2026

  • 20 нагъл до безкрай

    2 0 Отговор
    тоя заплашва с убийство в ефир!!!

    10:23 04.05.2026

  • 21 хаха

    0 1 Отговор
    Той вече започна да се дъни. Просто биомасата, дето изобщо ходИ да гласува, ще получи още от същото. Нищо повече. Ако случайно тоя "Спасител" отиде на 9 май в Москва, значи има светлина в тунела. Но многооого дълбоко се съмнявам - това е в сферата на мечтите, и не е на дневен ред.

    Коментиран от #28

    10:26 04.05.2026

  • 22 Радев сглобката

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Исторически факти":

    Не бъди наивен. Точно Радев е най-великата сглобка: бивши военни, милиционери, бесепари, гербаджии, възрожденци... даже имало е ППджии, все бивши, все изпаднали извън казана в предишни времена, сега се събраха около Радев във Велика Сглобка.

    Сглобка на Мафията, която уж ще се бори срещу Мафията.

    Ха ха.

    10:29 04.05.2026

  • 23 Все тая

    2 0 Отговор
    Не харесвам Радев, но с коментатори като теб , като нищо ще гласувам за него следващия път. Всичкото мърльо дето прави “преход”от социализъм към псевдо капитализъм дава акъл 😁айде чупка пръдльовци

    10:29 04.05.2026

  • 24 СУТРЕШНИТЕ БЛОКОВЕ

    4 0 Отговор
    С ВЕЗДЕСЪЩИТЕ ПАПАГАЛИ И ПРАЗНОДУМЦИ СА ПОТРЕС. ТРАГИКОМИЧНИ

    10:29 04.05.2026

  • 25 а кой е казвал че е

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Ху (By Who)":

    от севлиевво?

    Коментиран от #32

    10:29 04.05.2026

  • 26 Куку

    0 1 Отговор
    Спокойно,руснаците ще го крепат,после ще измислят друг спасител!

    Коментиран от #31

    10:30 04.05.2026

  • 27 това мунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бастардо":

    на майка си ли викаш така ?

    10:30 04.05.2026

  • 28 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "хаха":

    Много ми е любопитно, какво ще намери на 9ти май в Москва? И вие какво удоволетворение ще получите, че все още сте руска губерния?

    10:30 04.05.2026

  • 29 Все тая

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Ху (By Who)":

    Севлиево , Троян… същия х@й 😜😁

    10:32 04.05.2026

  • 30 Артилерист

    2 0 Отговор
    Заглавието е за Севлиевски, а матряла започва с Чолаков, та рекох да не съм се объркал. Щото искам да попитам: този Севлиевски същия ли е дето жена му го напусна и се ОМЪЖИ за Радев. Не че е кой знае колко важно, но все пак е доста симптоматично за личното отношение на Севлиевски към бившия президент Радев...

    Коментиран от #34

    10:32 04.05.2026

  • 31 Ка Ка

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Куку":

    Като гледам как закрепиха Сирия, Армения и сега Мали.

    Ха ха

    10:33 04.05.2026

  • 32 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "а кой е казвал че е":

    Ами някой може така да си помисли и да згреши. Ето, господин Софиянски е от София и даже за това го направиха кмет. А Джек Лондон е от Лондон.

    10:35 04.05.2026

  • 33 Грийн сок

    0 0 Отговор
    зелен отвън
    червен птвътре

    10:35 04.05.2026

  • 34 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Артилерист":

    Здраве желая другарю Артилерист, обаче тука сте в голяма грешка. Жената на господин Севлиевски никога не го е напускала. Онзи беше съвсем друг, от Бесепето някакъв... как да го нарека.

    10:38 04.05.2026

