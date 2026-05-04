Севлиевски: Големият въпрос е дали Радев ще помни, че е смъртен през следващите четири години

„Основното нещо е как „Прогресивна България“ ще функционира като партия. Очакванията са за демократизация на политическия процес. Опасността е да имаме една командно-бюрократична система – дали по войнишки тертип, или по нещо друго“. Това заяви пред бТВ политологът Петър Чолаков.
„Радев не е непозната фигура за българския политически терен. Впечатлението ми е, че той има много силен инстинкт за това да не прекалява. Според мен това ще се прояви и вътре в партията. Не смятам, че би тръгнал с генералски манталитет прекалено сурово да се отнася“, на мнение е политологът.
По думите му „Прогресивна България“ е много различна като партия, защото е взела гласове от най-различни политически формации. Съответно има различни очаквания към нея.
„Освен това предстои идеологическо избистряне на тази политическа формация, защото в момента е валентен популизъм – тоест се стреля във всички посоки“, смята Чолаков.
„Румен Радев премиер е най-чаканото нещо от последните шест-седем години. Очевидно той ще бъде звездата през следващите четири години. Големият въпрос е дали Радев ще помни, че е смъртен през следващите четири години“, каза в бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски.
„Каква ще бъде демокрациите на Радев, е много голям въпрос. Чакаме ли „генералски шутове“, ще има ли „генералска метла“ - все въпроси, които излизат“, коментира той.
„Голямата разлика между екзитполовете и крайния резултат от изборите очевидно бяха предателите на Борисов и дезертьорите от Пеевски. Това е хубаво и за Радев да знае, че тази опасност и пред него стои и пред всички, които се занимават с политика“, каза Севлиевски.
Данните на „Мяра“ показват, че „Прогресивна България“ е с абсолютно центристки профил. Ако погледнете профила на гласоподавателите им, те наистина са почти идентични на осреднения вот и много близки до вота на ГЕРБ“, каза от своя страна социологът от „Мяра“ Първан Симеонов.
Има двоен въпрос за демокрацията. Първо, ако той наистина се увлече. Струва ми се, че няма този инстинкт. Обикновено хората, които най-много бягат от войни, са самите военни. В конкретния случай може би сработва един такъв инстинкт да не прекалява“, на мнение е социологът.
„Прекалено голяма надежда е акумулирана в него. Страх ме е, че ако и тук има провал, много ще избуят въпросите да промяна на системата. Ще се появят всички онези приказки, че нашата система не произвежда добър резултат и да променяме Конституцията. А това със сигурност ще бъде антидемократичен повик“, на мнение е Първан Симеонов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Събра ли се да дрънкат
09:53 04.05.2026
2 честен ционист
Коментиран от #9
09:54 04.05.2026
3 Ройтерс
Пълнидупка човек...
И специалист по всичко?
Коментиран от #5, #10
09:55 04.05.2026
4 Редник Севлиевски
09:56 04.05.2026
5 С/Р
До коментар #3 от "Ройтерс":"...Автобиография на Севлиевски
Роден на 18 януари 1965 година в Троян, Ловешка област.
Завършил е Софийския университет "Св. Климент Охридски" - бакалавър по география (1985 - 1990), магистър по туризъм (1990 - 1992)...."
....министър на енергетиката и туризма!:))
09:58 04.05.2026
6 Зайчаря
09:58 04.05.2026
7 Дик диверсанта
09:59 04.05.2026
8 както при всеки първи в юса
09:59 04.05.2026
9 Гласове от зайчарника в Банкя
До коментар #2 от "честен ционист":Мдааа, Бацо в един бункерен зайчарник изкара 20 години, че едни гад0ве все искали да го тепат, как разправя постоянно, а и още се държи😉
10:00 04.05.2026
10 Бай Ху (By Who)
До коментар #3 от "Ройтерс":Господин Севлиевски беше министър на енергетиката и е завършил география в СУ. И за ваше сведение не е от Севлиево, а от Троян.
Коментиран от #13, #25, #29
10:01 04.05.2026
11 Тях червеното знаме роди ги
10:02 04.05.2026
12 Бастардо
Коментиран от #15, #27
10:04 04.05.2026
13 Ройтерс
До коментар #10 от "Бай Ху (By Who)":Да де !С география управлява енергетиката!:))
Коментиран от #17
10:05 04.05.2026
14 Некадърници безкрай
10:10 04.05.2026
15 Спас
До коментар #12 от "Бастардо":Ако очакванията са за генералски метли и шутове ще трябва да ги направи
10:20 04.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Бай Ху (By Who)
До коментар #13 от "Ройтерс":Еми да, но господин Севлиевски беше и прецедател на съвета на директорите на Слънчев бряг. Тука какво ще ми кажете, да ви вида.
10:21 04.05.2026
18 Исторически факти
Коментиран от #22
10:22 04.05.2026
19 Нидейте рива
10:22 04.05.2026
20 нагъл до безкрай
10:23 04.05.2026
21 хаха
Коментиран от #28
10:26 04.05.2026
22 Радев сглобката
До коментар #18 от "Исторически факти":Не бъди наивен. Точно Радев е най-великата сглобка: бивши военни, милиционери, бесепари, гербаджии, възрожденци... даже имало е ППджии, все бивши, все изпаднали извън казана в предишни времена, сега се събраха около Радев във Велика Сглобка.
Сглобка на Мафията, която уж ще се бори срещу Мафията.
Ха ха.
10:29 04.05.2026
23 Все тая
10:29 04.05.2026
24 СУТРЕШНИТЕ БЛОКОВЕ
10:29 04.05.2026
25 а кой е казвал че е
До коментар #10 от "Бай Ху (By Who)":от севлиевво?
Коментиран от #32
10:29 04.05.2026
26 Куку
Коментиран от #31
10:30 04.05.2026
27 това мунчо
До коментар #12 от "Бастардо":на майка си ли викаш така ?
10:30 04.05.2026
28 Ха ха
До коментар #21 от "хаха":Много ми е любопитно, какво ще намери на 9ти май в Москва? И вие какво удоволетворение ще получите, че все още сте руска губерния?
10:30 04.05.2026
29 Все тая
До коментар #10 от "Бай Ху (By Who)":Севлиево , Троян… същия х@й 😜😁
10:32 04.05.2026
30 Артилерист
Коментиран от #34
10:32 04.05.2026
31 Ка Ка
До коментар #26 от "Куку":Като гледам как закрепиха Сирия, Армения и сега Мали.
Ха ха
10:33 04.05.2026
32 Бай Ху (By Who)
До коментар #25 от "а кой е казвал че е":Ами някой може така да си помисли и да згреши. Ето, господин Софиянски е от София и даже за това го направиха кмет. А Джек Лондон е от Лондон.
10:35 04.05.2026
33 Грийн сок
червен птвътре
10:35 04.05.2026
34 Бай Ху (By Who)
До коментар #30 от "Артилерист":Здраве желая другарю Артилерист, обаче тука сте в голяма грешка. Жената на господин Севлиевски никога не го е напускала. Онзи беше съвсем друг, от Бесепето някакъв... как да го нарека.
10:38 04.05.2026