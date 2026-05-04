Левски отбеляза 83-ата годишнина от рождението на Гунди

Левски отбеляза 83-ата годишнина от рождението на клубната икона Георги Аспарухов.

Ето какво написаха „сините“:

Днешният ден е особен за всеки левскар. Ден на гордост, но и на тиха болка.

Своя 83-ти рожден ден трябваше да празнува Георги Аспарухов, но съдбата реши да ни го отнеме твърде рано. Хора като него се раждат рядко, но остават завинаги.

С качествата си, човечността, морала и примера си той е призван да остане безсмъртен, докато на земята има поне един левскар. И всички ние трябва да сме горди и щастливи, че именно такъв човек е избрал да озари с харизмата и таланта си “Левски”.

Георги Аспарухов е символът на нашия “Левски” – звездата, която и от небето ни показва правилния път и ни помага никога да не забравяме защо този клуб е по-различен от всеки друг на земята.

83 години от рождението на Георги Аспарухов. Вечна памет и поклон!