Кирил Вътев: Проблемът с високите цени е в ниското производство и силния внос

Цените на храните у нас продължават да растат, а основната причина за това е ниското вътрешно производство и зависимостта от внос. Това заяви пред бТВ бившият министър на земеделието Кирил Вътев.
По думите му макар сезонното поскъпване на плодове и зеленчуци да е нормално, в момента има допълнителен натиск върху цените заради международната обстановка и скъпите ресурси.
„Абсолютно всички ценообразуващи компоненти растат – горива, опаковки, материали, суровини. Това неминуемо води до по-високи цени“, обясни Вътев.
Според него най-сериозният проблем за България остава слабата продукция.
„Около 70% от плодовете и зеленчуците са от внос. Това е големият проблем. Най-силният механизъм срещу високите цени е повишеното предлагане, а за това трябва производство. Българските производители са в неравностойно положение спрямо чуждите. Те не се кооперират и се конкурират с мощни кооперативи от чужбина. Всеки се бори сам и няма преговорна сила“, смята той.
По думите му именно това води до ситуация, в която българските стоки излизат по-евтини от производител, но стигат по-скъпи до крайния потребител, както и заради по-високи търговски надценки.
Вътев даде пример с формирането на цените:
„Вносен продукт може да влезе с 25% надценка, а българският – с над 100%. Така на рафта чуждият изглежда по-евтин, а българският – по-скъп, въпреки че реално не е“, обясни той.
Вътев предлага въвеждане на правило за една и съща продуктова група надценката да не надвишава най-ниската договорена.
Според него големите супермаркети диктуват пазара.
„Над 70% от пазара е в ръцете на големите вериги. Те са мощният фактор. Малките магазини имат по-малко влияние върху ценообразуването“, посочи той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
09:52 04.05.2026
09:55 04.05.2026
3 Ура,,Ура
До коментар #2 от "Пич":Как може кренвиршите ( не знаем какво има вътре) да струват 15 лв, а пушеното филе да е около 13 лв?
10:01 04.05.2026
10:05 04.05.2026
10:07 04.05.2026
Силата на българското земеделие е била в дребното земеделие и селско-градските пазари.
Ако нещо го унищожи природата, то е било на дребно и не е засягало домакинствата като обща маса.
В момента с тази бюрокрация и химия, дребното земеделие приключи, защото никой няма да те пусне на пазара да изтровиш хората. Искат ти документи.
Ако искаш зеленчуци си садиш на село, или купуваш основно вносни. Така, че българското земеделие е един голям мит ( като и някой други неща ). Няма луди да садят 100 декара домати и да ги унищожи я слана, я град или нещо друго природно, срещу което химия не работи.
Айде, поздрави от село.
Коментиран от #8, #9
10:09 04.05.2026
10:14 04.05.2026
До коментар #6 от "Селския":Ще питам прадядо ми, на който комунистите му взимат 95% от земята да направят голямо ТКЗС.
10:15 04.05.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Селския":Как така преди 40 години бяхме износител на селскостопанска продукция, а сега човекът ти казва, че 70 процента внасяме. Климатът си е същият. Човекът казва също, че нашите не могат да се конкурират с кооперативите от чужбина. Ами едно време имахме ТКЗС, бе. Ама тъпата селска жаба от СДС Жельо Желев унищожи цялото ни производство. Казали му " Силата на БСП в селото" и Жельо отвърнал" Тогава ще унищожим селото Великобритания при нейния климат произвежда 70 процента от селскостопанската си продукция. Българинът е мързелив и ме му се работи. Само плаче. Намери лекото, да сади зърно, да го жъне с комбайни и на пазара.
10:18 04.05.2026
До коментар #5 от "Дядо дръмпир.дълбоко разбиращ":Ти пък каква търговска семка си имал преди 9-ти, бе. България беше една бедна селскостопанска държава. Иди на пазара сега да го видиш. Придава ти скъпо, щото може. Нали капиталистите ни учихте , че има стихиен регулатор на пазара. Ревяхте срещу плановата икономика, а сега хак да ви е. Търговецът сега вика" И тройно да продавам ще купуваш" Капиталистът вика" Ако мога да не ти плащам , ще съм най-добре . Ще бачкаш и ще мълчиш , щото изхвърчаш"
10:38 04.05.2026
