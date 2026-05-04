Кирил Вътев: Проблемът с високите цени е в ниското производство и силния внос

4 Май, 2026 09:49 594 13

  • кирил вътев-
  • цени на храни-
  • внос

Бившият земеделски министър смята, че липсата на коопериране и слабата позиция на производителите водят до поскъпване

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цените на храните у нас продължават да растат, а основната причина за това е ниското вътрешно производство и зависимостта от внос. Това заяви пред бТВ бившият министър на земеделието Кирил Вътев.

По думите му макар сезонното поскъпване на плодове и зеленчуци да е нормално, в момента има допълнителен натиск върху цените заради международната обстановка и скъпите ресурси.

„Абсолютно всички ценообразуващи компоненти растат – горива, опаковки, материали, суровини. Това неминуемо води до по-високи цени“, обясни Вътев.

Според него най-сериозният проблем за България остава слабата продукция.

„Около 70% от плодовете и зеленчуците са от внос. Това е големият проблем. Най-силният механизъм срещу високите цени е повишеното предлагане, а за това трябва производство. Българските производители са в неравностойно положение спрямо чуждите. Те не се кооперират и се конкурират с мощни кооперативи от чужбина. Всеки се бори сам и няма преговорна сила“, смята той.

По думите му именно това води до ситуация, в която българските стоки излизат по-евтини от производител, но стигат по-скъпи до крайния потребител, както и заради по-високи търговски надценки.

Вътев даде пример с формирането на цените:

„Вносен продукт може да влезе с 25% надценка, а българският – с над 100%. Така на рафта чуждият изглежда по-евтин, а българският – по-скъп, въпреки че реално не е“, обясни той.

Вътев предлага въвеждане на правило за една и съща продуктова група надценката да не надвишава най-ниската договорена.

Според него големите супермаркети диктуват пазара.

„Над 70% от пазара е в ръцете на големите вериги. Те са мощният фактор. Малките магазини имат по-малко влияние върху ценообразуването“, посочи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    В тази държава дори пенсиите са на заем. Какви цени очаквате, когато кредиторите нямат гаранции, че ще си върнете дълга? Всеки жив Ганчо вече дължи по около USD 66000 на външните кредитори.

    09:52 04.05.2026

  • 2 Пич

    4 2 Отговор
    Дядката с наколенките !!! Или пък е бил избран за министър, заради критичното си ниво на некомпетентност!!! Как може български стоки, които са внесени в европейси магазини, и имат транспортни и други разходи, да струват на половината, или на една трета от цената, които имат същите български стоки в България?!

    Коментиран от #3

    09:55 04.05.2026

  • 3 Ура,,Ура

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Как може кренвиршите ( не знаем какво има вътре) да струват 15 лв, а пушеното филе да е около 13 лв?

    10:01 04.05.2026

  • 4 Вносът трябва да е с ниски цени. Евтин.

    1 2 Отговор
    За спасяване на населението. Герб и сглобка направиха инфлацията , трябва да им се търси отговорност.

    10:05 04.05.2026

  • 5 Дядо дръмпир.дълбоко разбиращ

    0 3 Отговор
    Българинът създаден след 44г от учителите на СССР не е търговец, а е просиянски проззтак!търговци бяхме ние ,защото имаме семката от предците ни.търговеца има определено правило ,което е длъжен да спазва на купената стока Х слага +50% и повече не качва цената.Това е защитата му от инфлация от държавните и социални такси.единственно на малки неща ,които се продават бавно във времето може да сложи по-голяма надценка.при книжарите е още по трудна ,защото там се работи на фиксирана цена и процента е още по малък, а на практика стоката им е РАЗВАЛЯЕМА защото държавата сменя учебници и това отива на джоба на търговеца.никой не му приема стоката обратно.Ако горенаписаното се спазва то няма да има нужда този да говори,ПЛУПОСТИ!А ,вие и да триете с това няма да поумнеете.

    Коментиран от #12

    10:07 04.05.2026

  • 6 Селския

    3 0 Отговор
    Абе вие не разбрахте ли, че в България има неблагоприятни климатични условия за по-голямата част от земеделските култури, особено ако се сади на едро.
    Силата на българското земеделие е била в дребното земеделие и селско-градските пазари.
    Ако нещо го унищожи природата, то е било на дребно и не е засягало домакинствата като обща маса.
    В момента с тази бюрокрация и химия, дребното земеделие приключи, защото никой няма да те пусне на пазара да изтровиш хората. Искат ти документи.
    Ако искаш зеленчуци си садиш на село, или купуваш основно вносни. Така, че българското земеделие е един голям мит ( като и някой други неща ). Няма луди да садят 100 декара домати и да ги унищожи я слана, я град или нещо друго природно, срещу което химия не работи.
    Айде, поздрави от село.

    Коментиран от #8, #9

    10:09 04.05.2026

  • 7 добре е да има бегейско производство

    1 0 Отговор
    коли, дрехи , сглобяеми къщи , стоки за семействата . сега едните са богати . а другите бедняци . все качествен внос . а бегейското некачествено , без сертификат , без вкус , а и вноса е доста евтин . но спъват институциите производителите . уж от бруксел били виновни . тока по пет , горивата по 2 , и тировата търговия . един тир върви по 350-400 хиляди км на година . значи вноса и износа гарантира парипотоците . тук мрежите с веригите са най привнесени и контролирани от германия .

    10:14 04.05.2026

  • 8 От село до село

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Селския":

    Ще питам прадядо ми, на който комунистите му взимат 95% от земята да направят голямо ТКЗС.

    10:15 04.05.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Селския":

    Как така преди 40 години бяхме износител на селскостопанска продукция, а сега човекът ти казва, че 70 процента внасяме. Климатът си е същият. Човекът казва също, че нашите не могат да се конкурират с кооперативите от чужбина. Ами едно време имахме ТКЗС, бе. Ама тъпата селска жаба от СДС Жельо Желев унищожи цялото ни производство. Казали му " Силата на БСП в селото" и Жельо отвърнал" Тогава ще унищожим селото Великобритания при нейния климат произвежда 70 процента от селскостопанската си продукция. Българинът е мързелив и ме му се работи. Само плаче. Намери лекото, да сади зърно, да го жъне с комбайни и на пазара.

    10:18 04.05.2026

  • 10 оня с коня

    3 0 Отговор
    големиБОКЛУЦИ са това БЪЛГАРИТЕ много продажнаСГАН са!

    10:24 04.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дядо дръмпир.дълбоко разбиращ":

    Ти пък каква търговска семка си имал преди 9-ти, бе. България беше една бедна селскостопанска държава. Иди на пазара сега да го видиш. Придава ти скъпо, щото може. Нали капиталистите ни учихте , че има стихиен регулатор на пазара. Ревяхте срещу плановата икономика, а сега хак да ви е. Търговецът сега вика" И тройно да продавам ще купуваш" Капиталистът вика" Ако мога да не ти плащам , ще съм най-добре . Ще бачкаш и ще мълчиш , щото изхвърчаш"

    10:38 04.05.2026

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapскиГeн

    10:39 04.05.2026

