Виктория Бекъм забрани на 14-годишната си дъщеря да изглежда секси

4 Май, 2026 09:40 800 7

Бекъм няма да позволи на дъщеря си да носи латексовия й костюм от музикалния видеоклип „Say You'll Be There“

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската певица и дизайнерка Виктория Бекъм разкри костюм от времето си в Spice Girls, който е забранен за 14-годишната ѝ дъщеря Харпър, пише Page Six, цитиран от marica.bg.

Бившата участничка в легендарната група присъства на срещата на върха Time100 в Ню Йорк, където журналистката Луси Фелдман я попита дали дъщеря ѝ ще получи архивни костюми. На свой ред знаменитостта отговори, че Харпър обича модата, така че вероятно би искала да запази старите дрехи на майка си.

Бекъм обаче призна, че няма да позволи на дъщеря си да носи латексовия ѝ костюм от музикалния видеоклип „Say You'll Be There“ поради възрастта ѝ. „Но не и латексовия гащеризон – още не.“ „Тя е на 14, така че ще изчакаме с това“, обясни звездата.

Защо Виктория смята така не е ясно, гащеризонът не е еротичен и неприлично разголващ женската плът. Певицата вероятно е притеснена от материала му, който е фетиш в порноиндустрията.

През януари Виктория Бекъм получи модна награда на фона на вълна. Бившата певица на Spice Girls бе удостоена с титлата Кавалер на Ордена на изкуствата и литературата.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пфъъъ

    6 0 Отговор
    Тази е много сбъркана!

    09:42 04.05.2026

  • 2 бушприт

    3 1 Отговор
    Дали изглежда или не,тя си е секси. Момиче е,все пак.Майка й не е ли секси?!

    09:43 04.05.2026

  • 3 Тази

    3 3 Отговор
    Изтрещява! Защо пречи на момата да опознае секса! На тези години желанието я напъва отвътре, та се не трае. И това е нормално, ненормално е да я превръщат в асексуална!

    09:46 04.05.2026

  • 4 бушприт

    5 1 Отговор
    Момите се дразнят,ако мъж им каже:"-Кифла!". А не бива,защото мъжете виждат в женското тяло мекота и сладост. Жената изцяло е вкус и нежност,красота и любов.

    09:47 04.05.2026

  • 5 Фют

    2 0 Отговор
    Като и забранява та голямо чудо.
    Винаги може да си купи обувки United nude или Irregular choice :) до пълнолетието й.

    09:52 04.05.2026

  • 6 под 15 години по добре

    3 0 Отговор
    да ги няма на много места . тва в социалните мрежи , славчовите телевизии , модните подиуми , спорта , туризма и рекламите не са за тях . но алчността е нож с три остриета . както знаем малките са инсектициди и бацили . не работят и са разход за семейството . над една възраст се учат и носят някакви доходи у дома си . разбира се под тази възраст страдат от доста неща - любов, сметкаджийство , алкохол и райски газ, наркотици , затлъстяване и хулиганство . легали , нелегални доходи , крадене .

    09:53 04.05.2026

  • 7 Валерко

    0 0 Отговор
    Трябва да и забрани и да се напикава пияна по дискотеките, като майка си

    10:39 04.05.2026