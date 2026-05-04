Виктория Бекъм забрани на 14-годишната си дъщеря да изглежда секси

Британската певица и дизайнерка Виктория Бекъм разкри костюм от времето си в Spice Girls, който е забранен за 14-годишната ѝ дъщеря Харпър, пише Page Six, цитиран от marica.bg.

Бившата участничка в легендарната група присъства на срещата на върха Time100 в Ню Йорк, където журналистката Луси Фелдман я попита дали дъщеря ѝ ще получи архивни костюми. На свой ред знаменитостта отговори, че Харпър обича модата, така че вероятно би искала да запази старите дрехи на майка си.

Бекъм обаче призна, че няма да позволи на дъщеря си да носи латексовия ѝ костюм от музикалния видеоклип „Say You'll Be There“ поради възрастта ѝ. „Но не и латексовия гащеризон – още не.“ „Тя е на 14, така че ще изчакаме с това“, обясни звездата.

Защо Виктория смята така не е ясно, гащеризонът не е еротичен и неприлично разголващ женската плът. Певицата вероятно е притеснена от материала му, който е фетиш в порноиндустрията.

През януари Виктория Бекъм получи модна награда на фона на вълна. Бившата певица на Spice Girls бе удостоена с титлата Кавалер на Ордена на изкуствата и литературата.