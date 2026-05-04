Петричев: Говорят се глупости и се пишат смехории! Лудогорец има добро бъдеще

4 Май, 2026 08:59 965 12

  • ангел петричев-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • цска

Изпълнителният директор на Лудогорец направи обобщение на сезона и се извини на феновете за представянето, като обеща да има анализ за случилото се през кампанията

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев коментира поражението на "орлите" с 0:1 от ЦСКА в среща от 32-ия кръг на efbet Лига. Той направи обобщение на сезона и се извини на феновете за представянето, като обеща да има анализ за случилото се през кампанията. Петричев бе категоричен, че Лудогорец има добро бъдеще.

"Лудогорец изпадна в дупка, очевидно. След паузата за националните отбори виждаме неузнаваем отбор. Ще анализираме какви са причините. Необичайна ситуация е. И за светците е видно, че отборът е в тежка криза. Много са факторите, знаем ги какви са, но нито един не е оправдание", започна той.

"Лудогорец се бори за честта си. Това е отбор, който създаде традиции, има привърженици, които страдат много от облика на отбора. Искам да се извиня на феновете и да им кажа, че Лудогорец ще изглежда по-различен начин другия сезон. Има доста мачове, в които да вдигнем момчетата и да завоюваме второто място. Би било добре да сме втори и да вземем квота за Лигата на конференциите, иначе ще трябва да си изпием горчилката до дъно. Както сме радвали 14 години на успехите, така трябва да сме достатъчно силни в тежките моменти", продължи изпълнителният директор на Лудогорец.

"Кои са крайните мнения? През последните няколко месеца прочетохме доста големи смехории. Лудогорец е клуб с традиции и има добро бъдеще, просто има трудна ситуация. Няма отбор в света, който да не е изпадал в подобна ситуация, това нас също не ни подмина. Всякакви други теории не идват от Лудогорец и не е нужно да опровергаваме всяка една глупост. Ние си имаме нашите цели и ще продължим да вървим напред. Руан Секо е аут до края на сезона, Квадво Дуа също има проблеми. Някои момчета изпитват болки, както и Педро Нареси. Причината да са аут е здравословното им състояние. Диниш също имаше болки, дано медицинският ни щаб да ги възстанови по-бързо. Контузиите са част от причините за нашето моментно състояние, не разчитахме на наши играчи. Кайо Видал ни липсва много, Станислав Иванов също отсъства, бройката е прекалено голяма", добави той.

"Редно е да се направи шпалир на Левски. Честитя им титлата. Те се възползваха по най-добрия начин от нашето представяне и си спечелиха трофея, заслужено е да се радват. Желая им успех в европейските клубни турнири и ще се сборим през следващия сезон. Нека да оставим спортно-техническия щаб и треньорите да правят анализи. Очакваме това от тях. Ние също искаме да разберем истинските и точните причини за игровото състояние на Лудогорец. Първенството не беше добро за нас. Парадоксът е, че направихме страхотно представяне в Европа и ние ще чакаме да получим обективен анализ за случилото се. Не искам под въздействието на емоции да давам оценки. Ще седнем, когато е време, за да обсъдим как Лудогорец да се върне на победния път и да бъде отборът, който всички са свикнали да виждат. Трябва да изиграем с хладък ум мачовете до края на сезона", завърши Ангел Петричев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДелиОрманския

    10 0 Отговор
    ами ставате средняци, кинтите май свършиха .............

    09:03 04.05.2026

  • 2 Тези така и не разбраха

    6 1 Отговор
    София братче е центъра на моретата, София братче да най-хараби футболистчетата.

    09:07 04.05.2026

  • 3 честен ционист

    12 7 Отговор
    Лудогорецът утече у канала заедно с ГЕРБ.

    09:07 04.05.2026

  • 4 Само Левски . то Лудогорец е на

    5 1 Отговор
    европейско ниво . сравняват го с байерн мюнхен . и с чешките клубни отбори . но както винаги честата смяна на треньорите им разваля тактиките и не могат да са все те шампиони . у нас футбола е без феър плей . затова се говори за нагласени срещи, за съдийски рамена , за роднински назначения . някои открито се мразят .

    09:17 04.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Петричев

    2 1 Отговор
    Говориш за привържениците на Лудогорец къде ги видя в сънищата ти .Сега ще видиш с мача с Левски какво е привърженици .Всичко друго са разградски простотии

    09:27 04.05.2026

  • 7 Директора👨‍✈️

    8 2 Отговор
    Може да е всичко, но този клуб, за разлика от много други се самоиздържа. Аз съм от ЦСКА, но да говориш лошо за Лудогорец е глупаво. И то се вижда от последните години в Европа. Това са истинските мачове. Лудоговорец играха с Реал Мадрид, Ливърпул, ПСЖ, Арсенал, Милан, Интер и много други. Някои от тях победи, с други направи хубави мачове. Разликата в класите е огромна.
    Да бъдем обективни. Няма нужда от завист. 14 години шампион и много мачове в Европа. Всички сте/сме ги гледали. Да не се лъжем.
    Няма нужда от злоба. А и добрата конкуренция винаги е положителна за спорта. Иначе... с кой да се съревновата ЦСКА и Левски? С Ботев Враца и Дунав Русе ли?
    Не злобейте излишно.
    Честита титла на Левски.

    Коментиран от #9

    09:29 04.05.2026

  • 8 Този сезон лудогорец преигра в

    2 0 Отговор
    Евротурнирите където беше обречен
    Трябваше да загуби по някое време и щеше пак да е шампион

    09:42 04.05.2026

  • 9 Зеления

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Директора👨‍✈️":

    Браво за коментар номер 7 на Директора

    09:52 04.05.2026

  • 10 пЕтричко се

    1 0 Отговор
    еее със мургави мъже .. време беше да приключите

    10:13 04.05.2026

  • 11 и защо

    2 0 Отговор
    и на трибуна моцка (дебелака) има само 27 човека ? ЗАКРИВАЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

    10:19 04.05.2026

  • 12 когато

    2 0 Отговор
    един отбор си отива , така се говори от директорите му . От опит се знае.

    10:24 04.05.2026

