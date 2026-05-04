Петричев: Говорят се глупости и се пишат смехории! Лудогорец има добро бъдеще

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев коментира поражението на "орлите" с 0:1 от ЦСКА в среща от 32-ия кръг на efbet Лига. Той направи обобщение на сезона и се извини на феновете за представянето, като обеща да има анализ за случилото се през кампанията. Петричев бе категоричен, че Лудогорец има добро бъдеще.

"Лудогорец изпадна в дупка, очевидно. След паузата за националните отбори виждаме неузнаваем отбор. Ще анализираме какви са причините. Необичайна ситуация е. И за светците е видно, че отборът е в тежка криза. Много са факторите, знаем ги какви са, но нито един не е оправдание", започна той.

"Лудогорец се бори за честта си. Това е отбор, който създаде традиции, има привърженици, които страдат много от облика на отбора. Искам да се извиня на феновете и да им кажа, че Лудогорец ще изглежда по-различен начин другия сезон. Има доста мачове, в които да вдигнем момчетата и да завоюваме второто място. Би било добре да сме втори и да вземем квота за Лигата на конференциите, иначе ще трябва да си изпием горчилката до дъно. Както сме радвали 14 години на успехите, така трябва да сме достатъчно силни в тежките моменти", продължи изпълнителният директор на Лудогорец.

"Кои са крайните мнения? През последните няколко месеца прочетохме доста големи смехории. Лудогорец е клуб с традиции и има добро бъдеще, просто има трудна ситуация. Няма отбор в света, който да не е изпадал в подобна ситуация, това нас също не ни подмина. Всякакви други теории не идват от Лудогорец и не е нужно да опровергаваме всяка една глупост. Ние си имаме нашите цели и ще продължим да вървим напред. Руан Секо е аут до края на сезона, Квадво Дуа също има проблеми. Някои момчета изпитват болки, както и Педро Нареси. Причината да са аут е здравословното им състояние. Диниш също имаше болки, дано медицинският ни щаб да ги възстанови по-бързо. Контузиите са част от причините за нашето моментно състояние, не разчитахме на наши играчи. Кайо Видал ни липсва много, Станислав Иванов също отсъства, бройката е прекалено голяма", добави той.

"Редно е да се направи шпалир на Левски. Честитя им титлата. Те се възползваха по най-добрия начин от нашето представяне и си спечелиха трофея, заслужено е да се радват. Желая им успех в европейските клубни турнири и ще се сборим през следващия сезон. Нека да оставим спортно-техническия щаб и треньорите да правят анализи. Очакваме това от тях. Ние също искаме да разберем истинските и точните причини за игровото състояние на Лудогорец. Първенството не беше добро за нас. Парадоксът е, че направихме страхотно представяне в Европа и ние ще чакаме да получим обективен анализ за случилото се. Не искам под въздействието на емоции да давам оценки. Ще седнем, когато е време, за да обсъдим как Лудогорец да се върне на победния път и да бъде отборът, който всички са свикнали да виждат. Трябва да изиграем с хладък ум мачовете до края на сезона", завърши Ангел Петричев.