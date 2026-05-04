Египет обеща мащабна подкрепа за здравната система в Газа

Египет потвърждава готовността си да окаже пълна подкрепа за възстановяването и развитието на палестинската здравна система, с особен акцент върху ивицата Газа. Това заяви министърът на здравеопазването Халед Абдел Гафар, цитиран от египетската новинарска агенция МЕНА, предава БТА.

По време на среща с постоянния представител на Палестинската автономия в Арабската лига Муханад ал Аклук, министърът подчерта необходимостта от създаване на комплексни и мобилни медицински звена. Той разпореди и извършването на ускорени технически оценки, за да бъдат покрити най-спешните нужди на населението в Газа.

Гафар посочи и планове за обмен на медицински делегации в различни специалности, които да подпомогнат обучението и повишаването на квалификацията на палестински медицински кадри.

В рамките на разговорите е обсъдена и подкрепа за фармацевтичния сектор чрез осигуряване на основни лекарства и медицински консумативи, както и сътрудничество в областта на спешната помощ, използвайки египетския опит.

От своя страна ал Аклук изрази благодарност към Кайро за последователната подкрепа за палестинския народ и за усилията, полагани от октомври 2023 г. насам, като отбеляза и развитието на египетската здравна система.