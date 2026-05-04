Египет обеща мащабна подкрепа за здравната система в Газа

4 Май, 2026 09:35 478 2

Кайро планира мобилни клиники, медицински мисии и доставка на лекарства в подкрепа на палестинското здравеопазване

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Египет потвърждава готовността си да окаже пълна подкрепа за възстановяването и развитието на палестинската здравна система, с особен акцент върху ивицата Газа. Това заяви министърът на здравеопазването Халед Абдел Гафар, цитиран от египетската новинарска агенция МЕНА, предава БТА.

По време на среща с постоянния представител на Палестинската автономия в Арабската лига Муханад ал Аклук, министърът подчерта необходимостта от създаване на комплексни и мобилни медицински звена. Той разпореди и извършването на ускорени технически оценки, за да бъдат покрити най-спешните нужди на населението в Газа.

Гафар посочи и планове за обмен на медицински делегации в различни специалности, които да подпомогнат обучението и повишаването на квалификацията на палестински медицински кадри.

В рамките на разговорите е обсъдена и подкрепа за фармацевтичния сектор чрез осигуряване на основни лекарства и медицински консумативи, както и сътрудничество в областта на спешната помощ, използвайки египетския опит.

От своя страна ал Аклук изрази благодарност към Кайро за последователната подкрепа за палестинския народ и за усилията, полагани от октомври 2023 г. насам, като отбеляза и развитието на египетската здравна система.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Какво нещо е религията

    1 1 Отговор
    Египед с най-голяма смъртност в континента си, ще помагат!!!

    09:44 04.05.2026

  • 2 Факти

    0 0 Отговор
    Населението на Газза е египетско. Най-разпространената фамилия там е Ал Масри, което значи "Египтянинът". Има десетки други популярни египетски фамилии, свързани с локации, племена и исторически събития, като Тарабин, Бардавил, Ал Бана, Ал Фаюми, Ал Тартир, Абу Сута, Масрава, Ал Шорбаги, Ал Хиш и т.н. Евреите започват да се връщат в Израел през 1881 г. след руските погроми. Тогава населението на цялата ивица Газза е било 20 000 души. Евреите започват да облагородяват Израел, което оказва положително влияние и на Газза. Покрай развитието на Израел в Газза се отварят повече възможности за работа и започват да прииждат хора от Египет. За 20 години населението се удвоява. Втората еврейска вълна на завръщане е през 1904 г. и упражнението се повтаря. Развитието на Израел води до развитие в Газза и прииждане на още египтяни. Днес населението на Газза е 2,2 милиона души - 110 пъти повече, отколкото преди евреите да започнат да се връщат в Израел. Тези хора са египтяни. Те имат египетски фамилии, говорят арабски език с египетски акцент, кухнята и традициите им са египетски. Днес Египет е изградил по-висока стена с Газза, отколкото Израел, и не пуска никой. Защо Египет не иска да си прибере египтяните от Газза и да им предостави убежище? Защото иска те да умират в Газза и така светът да ги съжалява и да се настройва срещу Израел. Египет използва своите хора като пушечно месо, за да оказва натиск върху Израел. Надъхва ги да нападат Израел, а когато Израел отвърне, не

    10:39 04.05.2026