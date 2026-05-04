Представители на НАТО провеждат срещи с европейски телевизионни и филмови сценаристи, режисьори и продуценти, което поражда опасения в творческата общност, че алиансът планира да използва киното за собствена пропаганда, съобщи The Guardian, позовавайки се на свои източници.
Според изданието, срещи вече са се провели в Лос Анджелис, Брюксел и Париж, а подобен формат на разговори е планиран да продължи в Лондон през юни. Очаква се в британската столица да се проведе среща с членове на Гилдията на писателите на Великобритания. Темата на срещата е посочена като „променящата се ситуация със сигурността в Европа и извън нея“.
Очаква се НАТО да бъде представен от Джеймс Апатурай, заместник-помощник генерален секретар по иновациите, хибридните и кибератаките, и други служители на алианса, съобщава вестникът. Вестникът цитира имейл, получен от Гилдията на писателите, в който се посочва, че подобни срещи в миналото вече са довели до „три различни проекта“, които са били „поне частично вдъхновени от тези дискусии“.
Вестникът отбелязва, че предстоящата дискусия е шокирала някои поканени, които са я интерпретирали като молба за „допринасяне за пропагандата на НАТО“.
Алън О'Горман, сценарист на драмата „Кристи“ (2025), която беше обявена за най-добър филм от Ирландската филмова и телевизионна академия (IFTA) през февруари, нарече предстоящата среща скандална и „крещяща пропаганда“. „Смятах, че е нетактично и дори лудост да представя това като някаква положителна възможност. Много хора, включително и аз, имат приятели и роднини или идват от страни извън НАТО, които са пострадали от войни, в които НАТО е участвало и които е насърчавало“, каза той.
Сценаристът изрази мнение, че „сега в Европа се разпространява страх, че нашата защита е отслабена“. „Виждам това в ирландския контекст, където идеята да представим НАТО в положителна светлина и да се обединим по-тясно с него се прокарва през части от медиите и правителството. Мисля, че повечето ирландци не искат да имат нищо общо с войни на чужда земя“, каза О'Горман. Той добави, че други сценаристи, поканени на срещата, са били „доста обидени от идеята да се използва изкуство в подкрепа на войната“.
The Guardian цитира представител на организацията, който казва, че срещите са резултат от интерес от страна на представители на филмовата индустрия, „които искат да разберат по-добре какво е НАТО и как функционира“.
3 смок
6 руснаците го направиха още 2010-та
Горе долу от тогава редица световни банки и финансови експерти предупредиха, че Русия се готви за война съдейки по внезапния им неоправдан апетит към златото и трупане на резерви още от тогава.
До коментар #4 от "Русия в шок":Че видиш какво е шок след като ти проникнем у твоя 💩”бункер” и ти откъртим бъбреците с един тласък👌
До коментар #2 от "Пич":Полковник Брадок даже почина скоро, за съжаление.
До коментар #9 от "Да знаеш":Може и да се шегувам, но уважавам и тримата! Те измъкнаха няколко поколения от улицата, и ги вкараха в спортните зали!
До коментар #6 от "руснаците го направиха още 2010-та":Каква Русия и 2009... Холивуд се занимава с това от създаването си...
До коментар #10 от "Пич":Прав си, но за съжаление, много "деца от улицата" след като се обучат добре в залите,
пак се връщат на улицата. И тогава вече са много по-опасни!
