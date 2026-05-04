The Guardian: НАТО ухажва филмовата гилдия в Европа, творците са шокирани и възмутени

4 Май, 2026 08:44 1 048 15

Някои поканени на срещата са я интерпретирали като молба за „допринасяне за пропагандата на НАТО“

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Представители на НАТО провеждат срещи с европейски телевизионни и филмови сценаристи, режисьори и продуценти, което поражда опасения в творческата общност, че алиансът планира да използва киното за собствена пропаганда, съобщи The Guardian, позовавайки се на свои източници.

Според изданието, срещи вече са се провели в Лос Анджелис, Брюксел и Париж, а подобен формат на разговори е планиран да продължи в Лондон през юни. Очаква се в британската столица да се проведе среща с членове на Гилдията на писателите на Великобритания. Темата на срещата е посочена като „променящата се ситуация със сигурността в Европа и извън нея“.

Очаква се НАТО да бъде представен от Джеймс Апатурай, заместник-помощник генерален секретар по иновациите, хибридните и кибератаките, и други служители на алианса, съобщава вестникът. Вестникът цитира имейл, получен от Гилдията на писателите, в който се посочва, че подобни срещи в миналото вече са довели до „три различни проекта“, които са били „поне частично вдъхновени от тези дискусии“.

Вестникът отбелязва, че предстоящата дискусия е шокирала някои поканени, които са я интерпретирали като молба за „допринасяне за пропагандата на НАТО“.

Алън О'Горман, сценарист на драмата „Кристи“ (2025), която беше обявена за най-добър филм от Ирландската филмова и телевизионна академия (IFTA) през февруари, нарече предстоящата среща скандална и „крещяща пропаганда“. „Смятах, че е нетактично и дори лудост да представя това като някаква положителна възможност. Много хора, включително и аз, имат приятели и роднини или идват от страни извън НАТО, които са пострадали от войни, в които НАТО е участвало и които е насърчавало“, каза той.

Сценаристът изрази мнение, че „сега в Европа се разпространява страх, че нашата защита е отслабена“. „Виждам това в ирландския контекст, където идеята да представим НАТО в положителна светлина и да се обединим по-тясно с него се прокарва през части от медиите и правителството. Мисля, че повечето ирландци не искат да имат нищо общо с войни на чужда земя“, каза О'Горман. Той добави, че други сценаристи, поканени на срещата, са били „доста обидени от идеята да се използва изкуство в подкрепа на войната“.

The Guardian цитира представител на организацията, който казва, че срещите са резултат от интерес от страна на представители на филмовата индустрия, „които искат да разберат по-добре какво е НАТО и как функционира“.


  • 1 честен ционист

    22 3 Отговор
    В студио Ню Бояна, България винаги я представят като постсъветска диктатура, а Ганчо като статист руснак, с който демократично се разправя добрият герой - янкито.

    08:48 04.05.2026

  • 2 Пич

    24 1 Отговор
    Така е , така е !!! Това е причината, САЩ да бъде бит като тупан напоследък!!! Рамбо, Командо, и полковник Брадок ги нема !!!

    Коментиран от #9

    08:51 04.05.2026

  • 3 смок

    14 0 Отговор
    ОТАН планира да използва киното за собствена пропаганда.Ръйш?!

    08:51 04.05.2026

  • 4 Русия в шок

    8 5 Отговор
    НАТО прави филм как Джеймс Бонд прониква в бункера на Путин и го застрелва от упор.

    Коментиран от #7

    08:52 04.05.2026

  • 5 честен ционист

    2 4 Отговор
    Братишките ще правят скоро прожекция на 9 рота, Слово, Art Pictures Studio, 2005, реж. Ф. Бондарчук

    08:55 04.05.2026

  • 6 руснаците го направиха още 2010-та

    3 15 Отговор
    От 2009-2010-та почнаха да пренаписват историята си с киното. Никита Михалков се изрепчи на Путин и така му сложиха примката на вратлето, че сега редовно обслужва господаря си с език и станаха първи дружки.
    Горе долу от тогава редица световни банки и финансови експерти предупредиха, че Русия се готви за война съдейки по внезапния им неоправдан апетит към златото и трупане на резерви още от тогава.

    Коментиран от #13

    09:01 04.05.2026

  • 7 Чоми

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Русия в шок":

    Че видиш какво е шок след като ти проникнем у твоя 💩”бункер” и ти откъртим бъбреците с един тласък👌

    09:01 04.05.2026

  • 8 честен ционист

    10 1 Отговор
    Веднъж даже натовската пропаганда закара Бузлуджа на брега на Черно море за снимките на „Механикът: Възкресение“

    09:13 04.05.2026

  • 9 Да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Полковник Брадок даже почина скоро, за съжаление.

    Коментиран от #10

    09:19 04.05.2026

  • 10 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да знаеш":

    Може и да се шегувам, но уважавам и тримата! Те измъкнаха няколко поколения от улицата, и ги вкараха в спортните зали!

    Коментиран от #14

    09:26 04.05.2026

  • 11 сащисан кравар

    1 0 Отговор
    Е и кво на филми Америка е много "велика", но в реалния живот всички ги тъпанят и накрая винаги свършват по колесниците на самолетите, към психиатрични клиники за "ветерани"!

    09:35 04.05.2026

  • 12 Студопор

    5 0 Отговор
    НАТО просто иска да прави с европейското кино това, което ФАЩ правят със своето кино от години.

    09:46 04.05.2026

  • 13 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "руснаците го направиха още 2010-та":

    Каква Русия и 2009... Холивуд се занимава с това от създаването си...

    10:00 04.05.2026

  • 14 Да знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Прав си, но за съжаление, много "деца от улицата" след като се обучат добре в залите,
    пак се връщат на улицата. И тогава вече са много по-опасни!

    10:10 04.05.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Някои са обидени... мнозина ще кешират здраво и ще пробутат пропагандата, а стадото пак ще "захапе" поредната простотия, която му поднесат! Стадото никога не поумнява... за това и бъдещето му винаги свършва в кланицата!

    10:14 04.05.2026