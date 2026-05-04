The Guardian: НАТО ухажва филмовата гилдия в Европа, творците са шокирани и възмутени

Представители на НАТО провеждат срещи с европейски телевизионни и филмови сценаристи, режисьори и продуценти, което поражда опасения в творческата общност, че алиансът планира да използва киното за собствена пропаганда, съобщи The Guardian, позовавайки се на свои източници.

Според изданието, срещи вече са се провели в Лос Анджелис, Брюксел и Париж, а подобен формат на разговори е планиран да продължи в Лондон през юни. Очаква се в британската столица да се проведе среща с членове на Гилдията на писателите на Великобритания. Темата на срещата е посочена като „променящата се ситуация със сигурността в Европа и извън нея“.

Очаква се НАТО да бъде представен от Джеймс Апатурай, заместник-помощник генерален секретар по иновациите, хибридните и кибератаките, и други служители на алианса, съобщава вестникът. Вестникът цитира имейл, получен от Гилдията на писателите, в който се посочва, че подобни срещи в миналото вече са довели до „три различни проекта“, които са били „поне частично вдъхновени от тези дискусии“.

Вестникът отбелязва, че предстоящата дискусия е шокирала някои поканени, които са я интерпретирали като молба за „допринасяне за пропагандата на НАТО“.

Алън О'Горман, сценарист на драмата „Кристи“ (2025), която беше обявена за най-добър филм от Ирландската филмова и телевизионна академия (IFTA) през февруари, нарече предстоящата среща скандална и „крещяща пропаганда“. „Смятах, че е нетактично и дори лудост да представя това като някаква положителна възможност. Много хора, включително и аз, имат приятели и роднини или идват от страни извън НАТО, които са пострадали от войни, в които НАТО е участвало и които е насърчавало“, каза той.

Сценаристът изрази мнение, че „сега в Европа се разпространява страх, че нашата защита е отслабена“. „Виждам това в ирландския контекст, където идеята да представим НАТО в положителна светлина и да се обединим по-тясно с него се прокарва през части от медиите и правителството. Мисля, че повечето ирландци не искат да имат нищо общо с войни на чужда земя“, каза О'Горман. Той добави, че други сценаристи, поканени на срещата, са били „доста обидени от идеята да се използва изкуство в подкрепа на войната“.

The Guardian цитира представител на организацията, който казва, че срещите са резултат от интерес от страна на представители на филмовата индустрия, „които искат да разберат по-добре какво е НАТО и как функционира“.