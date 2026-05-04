За какво да внимавате при онлайн покупки от сезонните разпродажби

4 Май, 2026 08:52 678 9

Електронните магазини разчитат най-много на намаленията за увеличаване на продажбите и на клиентите си

Снимка: Ние, потребителите
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Електронните магазини продължават да разчитат на съобщенията за намаление като способ за привличане на клиенти и увеличаване на продажбите. Въпреки някои твърдения, че бизнес моделите на все по-малко онлайн търговци включват участие в кампаниите за отстъпки (като Черен петък), наскоро публикувано проучване на Европейската комисия (ЕК) показва, че 94% от прегледаните магазини в интернет са рекламирали отстъпки по време на периода на разпродажбите през ноември миналата година.

Констатираните нарушения на действащото законодателство при проведеното в 25 държави изследване могат да бъдат изключително полезни и на българските потребители, които ще пазаруват от актуалните в момента сезонни намаления в интернет. Затова некомерсиалната платформа „Ние, потребителите“ засне специален подкаст епизод, в който не само представя, разяснява и коментира основните несъответствия и рисковете от тях за потребителите. Авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова прави паралелно проучване, при което установява още примери за нарушаване на икономическите интереси на потребителите от онлайн търговци.

„Преглед на „Ние, потребителите“ попадна на случай, в който стъпка преди финализирането на поръчката търговецът автоматично добавя опаковка срещу заплащане, а премахването и става единствено с действие от страна на потребителя. Ако забележи!...“, разказва експертът с 20-годишен опит в областта на потребителската защита.

Това нарушение попада в групата на т.нар. „капково ценообразуване“. То представлява постепенно наслагване на допълнителни такси за обслужване и доставка, които увеличават (понякога значително) крайната цена и са много подвеждащи. При около 10% от проверените по време на проучването е-магазини крайната цена се „появява“ чак на финала.

„Европейското потребителско законодателство изисква цените да се обявяват от самото начало с всички задължителни разходи, а ценовите предимства да не се представят заблуждаващо за потребителите. Например, сравнения на цени да изглеждат като отстъпки“, разяснява още Габриела Руменова.

Подвеждащите намаления обаче са най-често срещаният проблем при електронните магазини. По данни от проучването в 6 от 10 случая остава неясно за потребителите от каква цена реално се прави отстъпката. Според европейските правила, въведени изцяло и в България, когато има намаление, търговецът трябва да покаже и най-ниската цена на продукта за последните 30 дни. Целта е да има проследимост и клиентът да знае дали отстъпката е истинска или просто цената е била изкуствено вдигната преди намалението.

От проверените 314 онлайн търговци 9 са български. „Периодът на провеждане на проучването съвпадна с прехода към единната европейска валута в България. Действащото по това време у нас законодателство постави допълнително изискване към търговците, което ще остане в сила до 8 август 2026 година. При кампании за намаления старата цена да е в едната валута, но тази с отстъпката – която ще плати потребителят – да бъде в и левове, и в евро.“, припомня Габриела Руменова.

Приблизително 1 от 5 търговци по време на кампании за намаления поставя таймери или съобщения, например: „Остават 2 броя!“, които нерядко не са реални. И това е третият тип най-често срещани нарушения на онлайн магазините при тези способи за продажба.

Основните изводи от мащабната проверка са, че над 1/3 от прегледаните онлайн магазини подвеждат потребителите при намаления и само 40% от тях спазват изцяло правилата. Любопитен факт е, че проверката е извършена с включването на инструмент с изкуствен интелект - EU eLab, който помага на институциите по-лесно да откриват несъответствия със законодателството. Следващите стъпки са свързани с възможността националните органи да започнат официални процедури срещу търговците, ако нарушенията се потвърдят.

Междувременно, Европейската комисия вече подготвя нов Закон за цифровата справедливост, който ще се бори именно с тези практики – подвеждащи намаления, скрити такси и т.нар. „тъмни модели“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    5 1 Отговор
    Внимавайте за краварката в левият ъгъл.Пфу...

    08:57 04.05.2026

  • 2 потребител

    5 1 Отговор
    Много отдавна спрях да пазарувам от сайтове . Купувам само евентуално от такива който имат и физически магазин , например Декатлон

    09:00 04.05.2026

  • 3 Канелка

    3 1 Отговор
    А, според мен трябва да има по-строги изисквания към онлайн търговията и по-големи облекчения за физическите магазини, защото вече стана ясно, че първите не печелят от продажби, а от заигравка с ддс, което не внася нищо в хазната и па този начин ощетява, възрастните, нас и бъдещите поколения.

    09:05 04.05.2026

  • 4 Обувки и дрехи

    3 0 Отговор
    не мога да купувам онлайн, не го ли премериш, не видиш ли материя и шеф, навсякъде пишат кожа за обувки, а се оказва синтетика. Цифровизацията е безработица, като закрият десетки хиляди магазини. Да не познаваш продавачът, да не му се усмихнеш. Унищожиха социалните контакти, всичко живо зяпа в телефоните. Превърнаха ни в зомби икономика на услугите. Ковидът свърши.

    09:16 04.05.2026

  • 5 глоги

    1 0 Отговор
    АвторКАТА и водещА на подкаста - Габриела Руменова прави паралелно проучване,

    09:26 04.05.2026

  • 6 в кратце

    3 0 Отговор
    ...не видиш ли материя и шев, А НЕ шеф.Шефът ти е на твоята работа,където работиш.

    09:30 04.05.2026

  • 7 финанси

    3 0 Отговор
    Занимавал съм се малко и да ви кажа .Надценките в интернет често надвишават 400% , отделно от това се плаща доставка .Отивам до нормален магазин , изпробвам стоката , вземам гаранция ако има и не плащам за доставка .Чиста работа

    09:35 04.05.2026

  • 8 До: Кратце

    2 0 Отговор
    Благодаря за поправката! "шев".

    09:36 04.05.2026

  • 9 Дик диверсанта

    0 1 Отговор
    Разправят, че Рос дебилите можеш да ги хванеш с всичко.
    Та някой знае ли защо през 2023г. ги преброиха и регистрираха?

    10:13 04.05.2026

