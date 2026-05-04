За какво да внимавате при онлайн покупки от сезонните разпродажби

Електронните магазини продължават да разчитат на съобщенията за намаление като способ за привличане на клиенти и увеличаване на продажбите. Въпреки някои твърдения, че бизнес моделите на все по-малко онлайн търговци включват участие в кампаниите за отстъпки (като Черен петък), наскоро публикувано проучване на Европейската комисия (ЕК) показва, че 94% от прегледаните магазини в интернет са рекламирали отстъпки по време на периода на разпродажбите през ноември миналата година.

Констатираните нарушения на действащото законодателство при проведеното в 25 държави изследване могат да бъдат изключително полезни и на българските потребители, които ще пазаруват от актуалните в момента сезонни намаления в интернет. Затова некомерсиалната платформа „Ние, потребителите“ засне специален подкаст епизод, в който не само представя, разяснява и коментира основните несъответствия и рисковете от тях за потребителите. Авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова прави паралелно проучване, при което установява още примери за нарушаване на икономическите интереси на потребителите от онлайн търговци.

„Преглед на „Ние, потребителите“ попадна на случай, в който стъпка преди финализирането на поръчката търговецът автоматично добавя опаковка срещу заплащане, а премахването и става единствено с действие от страна на потребителя. Ако забележи!...“, разказва експертът с 20-годишен опит в областта на потребителската защита.

Това нарушение попада в групата на т.нар. „капково ценообразуване“. То представлява постепенно наслагване на допълнителни такси за обслужване и доставка, които увеличават (понякога значително) крайната цена и са много подвеждащи. При около 10% от проверените по време на проучването е-магазини крайната цена се „появява“ чак на финала.

„Европейското потребителско законодателство изисква цените да се обявяват от самото начало с всички задължителни разходи, а ценовите предимства да не се представят заблуждаващо за потребителите. Например, сравнения на цени да изглеждат като отстъпки“, разяснява още Габриела Руменова.

Подвеждащите намаления обаче са най-често срещаният проблем при електронните магазини. По данни от проучването в 6 от 10 случая остава неясно за потребителите от каква цена реално се прави отстъпката. Според европейските правила, въведени изцяло и в България, когато има намаление, търговецът трябва да покаже и най-ниската цена на продукта за последните 30 дни. Целта е да има проследимост и клиентът да знае дали отстъпката е истинска или просто цената е била изкуствено вдигната преди намалението.

От проверените 314 онлайн търговци 9 са български. „Периодът на провеждане на проучването съвпадна с прехода към единната европейска валута в България. Действащото по това време у нас законодателство постави допълнително изискване към търговците, което ще остане в сила до 8 август 2026 година. При кампании за намаления старата цена да е в едната валута, но тази с отстъпката – която ще плати потребителят – да бъде в и левове, и в евро.“, припомня Габриела Руменова.

Приблизително 1 от 5 търговци по време на кампании за намаления поставя таймери или съобщения, например: „Остават 2 броя!“, които нерядко не са реални. И това е третият тип най-често срещани нарушения на онлайн магазините при тези способи за продажба.

Основните изводи от мащабната проверка са, че над 1/3 от прегледаните онлайн магазини подвеждат потребителите при намаления и само 40% от тях спазват изцяло правилата. Любопитен факт е, че проверката е извършена с включването на инструмент с изкуствен интелект - EU eLab, който помага на институциите по-лесно да откриват несъответствия със законодателството. Следващите стъпки са свързани с възможността националните органи да започнат официални процедури срещу търговците, ако нарушенията се потвърдят.

Междувременно, Европейската комисия вече подготвя нов Закон за цифровата справедливост, който ще се бори именно с тези практики – подвеждащи намаления, скрити такси и т.нар. „тъмни модели“.