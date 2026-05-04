Зимата се върна в Турция: студ, проливни дъждове и сняг връхлитат 30 окръга

4 Май, 2026 08:43, обновена 4 Май, 2026 08:43 820 5

Истанбул, Анкара и голяма част от страната са под метеорологично предупреждение за опасно време, бури и необичайно ниски майски температури

Зимата се върна в Турция: студ, проливни дъждове и сняг връхлитат 30 окръга - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Необичайно студено време, обилни валежи и силни ветрове обхващат днес голяма част от Турция, съобщава турският вестник „Милиет“. Метеоролозите предупреждават, че в редица райони условията ще бъдат нетипично сурови за началото на май, предава БТА.

Централната синоптична дирекция е обявила жълт код за опасно време в 30 окръга, сред които попадат Истанбул, Бурса, Анкара, части от Черноморския регион, Егейската зона и вътрешността на страната.

Прогнозите сочат силни валежи, на места придружени от гръмотевични бури, както и снеговалежи по високите части на западното Черноморие. Дъждове се очакват и в южните и източните райони на Мармара, където попада и мегаполисът Истанбул, както и в Егейския и Средиземноморския регион. В Източен и Югоизточен Анадол синоптиците предупреждават и за прашни бури.

Най-интензивни валежи се очакват в окръзите Бурса, Биледжик, Денизли, Афьонхисар, Бурдур, Ъспарта, Малатия и Адъяман.

Лошото време обхвана Турция още вчера, когато в 44 окръга беше обявен жълт код за валежи от дъжд и сняг, особено в планинските райони, както и за рязък спад на температурите.

В Истанбул от вчера времето е необичайно хладно и дъждовно за сезона. Студени въздушни маси, идващи от Балканите, донесоха проливни валежи, силен вятър и дори сняг по високите части, като температурите паднаха с около 10 градуса под нормалните за май стойности.

Турски медии вече коментират, че „зимата се е завърнала в Истанбул посред май“. Според метеорологичната служба обаче от средата на седмицата се очаква постепенно затопляне, а температурите в мегаполиса отново да достигнат около 20 градуса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Професор

    4 0 Отговор
    След като Иран удари климатичните системи за изкуствен дъжд в ОАЕ, в целия регион има проливни дъждове. В Иран не валеше от години сега има дъждове в Иран, Ирак, Турция дори и у нас температурите са по ниски и валежите са повече тази пролет.

    08:52 04.05.2026

  • 2 Майски бръмбар

    2 0 Отговор
    Ми то, в Норвегия е по-топло, заради гълфстрийм сигурно.

    08:56 04.05.2026

  • 3 у нас вчера почна курортния сезон

    1 0 Отговор
    анализираха сезона и печалбите, туристите и броя им . по колко ще похарчат . за инциденти никой не говори . а в турска зимата и студът ги изгониха туристите . там от българите дето ходят никой не е забогатял . правят им вкусна храна . за колкото пари дадат им правят всичко за добра почивка . може да карат ски или кънки .

    Коментиран от #4

    09:04 04.05.2026

  • 4 04042026

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "у нас вчера почна курортния сезон":

    Почнал бил КУРортния ви сезон.
    Блазе ви на такива като вас.

    Коментиран от #5

    09:21 04.05.2026

  • 5 Смешки

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "04042026":

    Някои са си сложили КурОрта още от сега.

    Орта от турски на български е среден, средно, по средата.
    😆🤣😆

    09:28 04.05.2026

