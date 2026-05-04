Зимата се върна в Турция: студ, проливни дъждове и сняг връхлитат 30 окръга

Необичайно студено време, обилни валежи и силни ветрове обхващат днес голяма част от Турция, съобщава турският вестник „Милиет“. Метеоролозите предупреждават, че в редица райони условията ще бъдат нетипично сурови за началото на май, предава БТА.
Централната синоптична дирекция е обявила жълт код за опасно време в 30 окръга, сред които попадат Истанбул, Бурса, Анкара, части от Черноморския регион, Егейската зона и вътрешността на страната.
Прогнозите сочат силни валежи, на места придружени от гръмотевични бури, както и снеговалежи по високите части на западното Черноморие. Дъждове се очакват и в южните и източните райони на Мармара, където попада и мегаполисът Истанбул, както и в Егейския и Средиземноморския регион. В Източен и Югоизточен Анадол синоптиците предупреждават и за прашни бури.
Най-интензивни валежи се очакват в окръзите Бурса, Биледжик, Денизли, Афьонхисар, Бурдур, Ъспарта, Малатия и Адъяман.
Лошото време обхвана Турция още вчера, когато в 44 окръга беше обявен жълт код за валежи от дъжд и сняг, особено в планинските райони, както и за рязък спад на температурите.
В Истанбул от вчера времето е необичайно хладно и дъждовно за сезона. Студени въздушни маси, идващи от Балканите, донесоха проливни валежи, силен вятър и дори сняг по високите части, като температурите паднаха с около 10 градуса под нормалните за май стойности.
Турски медии вече коментират, че „зимата се е завърнала в Истанбул посред май“. Според метеорологичната служба обаче от средата на седмицата се очаква постепенно затопляне, а температурите в мегаполиса отново да достигнат около 20 градуса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Професор
08:52 04.05.2026
2 Майски бръмбар
08:56 04.05.2026
3 у нас вчера почна курортния сезон
Коментиран от #4
09:04 04.05.2026
4 04042026
До коментар #3 от "у нас вчера почна курортния сезон":Почнал бил КУРортния ви сезон.
Блазе ви на такива като вас.
Коментиран от #5
09:21 04.05.2026
5 Смешки
До коментар #4 от "04042026":Някои са си сложили КурОрта още от сега.
Орта от турски на български е среден, средно, по средата.
😆🤣😆
09:28 04.05.2026