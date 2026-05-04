ЕП обсъжда външно влияние върху изборите в България: нови данни и изслушвания в Брюксел

4 Май, 2026 09:56, обновена 4 Май, 2026 09:57 1 421 51

Специална комисия ще разгледа сигнали за дезинформация и чуждестранни опити за намеса в последния вот за Народно събрание

ЕП обсъжда външно влияние върху изборите в България: нови данни и изслушвания в Брюксел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Специалната комисия на Европейския парламент за защита на демокрацията ще проведе днес обсъждане, посветено на данни от наблюдения за възможни опити за външно влияние върху предсрочните парламентарни избори в България, проведени на 19 април, цитирана от БТА.

Според съобщение на Европейски парламент в изслушването ще участват служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов и журналистът Христо Грозев.

В документа се отбелязва, че последните избори в България са били осми поред в рамките на пет години, на фона на политическа нестабилност и продължаващи обществени притеснения за корупция.

Наблюдателите от Парламентарна асамблея на Съвета на Европа посочват в своята оценка, че вота е бил произведен прозрачно. Те отбелязват също, че онлайн предизборната кампания е имала значителна роля за мобилизацията на избирателите, но е съпътствана и от разпространение на дезинформация, включително свързана с работата на институциите.

В същото време експертите подчертават, че макар да са били създадени механизми за противодействие на дезинформацията и външна намеса, слабости в прилагането на европейското законодателство и бавна координация между институциите са ограничили ефективността на мерките.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 53 Отговор
    Влиянието е преди всичко руско, китайско и иранско.

    10:00 04.05.2026

  • 2 Урсулите - ха-ха

    82 8 Отговор
    Аз лично видях Путин да носи един чувал с фалшифицирани изборни бюлетини в София...
    Ненормалници!

    10:01 04.05.2026

  • 3 честен ционист

    46 5 Отговор
    Шаламанката не си е представял, че натовски генерал ще разтури Натото. А как само на времето мед му капеше от устата с това кухо НАТО 2020.

    10:01 04.05.2026

  • 4 Зеления

    71 4 Отговор
    Разбира се че Христо Грозев и правителството на ППДБ ще почнат да реват че евролибералите са загубили заради външна намеса /разбирай руска/. Те даже закъсняха, минаха цели 15 дни !!!

    10:02 04.05.2026

  • 5 Пич

    62 5 Отговор
    Урсулианизма и двамата национални предатели ще търся начин за притискане на новото правителство, сакън да не им бъдат порязани парите, предвидени за крадене!!!

    10:02 04.05.2026

  • 6 Брюксел

    62 6 Отговор
    БРЮКСЕЛ СЕ НАМЕСВА ВЪВ ВЪТРЕШНАТА НИ ПОЛИТИКА.

    Даже това изслушване на световно признати мушмороци като сорсоида Грозев е НАМЕСА.

    НЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ КАТО ТОЗИ!

    ДОРИ БРИКС Е ПОИЗГОДЕН ЗА БЪЛГАРИЯ - ФАКТ.

    Коментиран от #15

    10:03 04.05.2026

  • 7 дядо поп

    53 4 Отговор
    Христо Грозев , списвача който никой не търси но той се крие и бяга. Интересно от къде знае какво става в България , че и мнение ще дава на всичкото отгоре.

    10:04 04.05.2026

  • 8 Мдааа

    52 6 Отговор
    Чуждият агент Ристьо Грозев пак, ще цапа по България!
    Време е държавата да спре да го търпи!

    10:05 04.05.2026

  • 9 Бончо от русофили

    8 46 Отговор
    Руския господар пак си инсталира управляващи в колонията си бг, честито

    Коментиран от #13, #21

    10:05 04.05.2026

  • 10 Овчар

    39 6 Отговор
    Да има външно влияние...По БНТ вече има новини на украински..!

    10:06 04.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Реалист

    33 3 Отговор
    Тея европейците, ептен са изтрещели. Пази Боже какви изкукуригали управляват! Хората лично и без никаква намеса си избраха Румен Радев. Точка. Кого да изберат след 7 избора - Боко, Шиши, Цъкльо или Копейкин, аааа?

    10:09 04.05.2026

  • 13 Така де

    15 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бончо от русофили":

    Абе той си сложи свои хора в управата на САЩ, ти за България се съмняваш.

    10:09 04.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 злев

    4 22 Отговор

    До коментар #6 от "Брюксел":

    в българия няма през 5 метра паметници на урсула но има на партизани и на червената армия в българия няма белгиец министър но имаше министър от ссср в бтлгария на се вземе решение не се пита брюксел а масква , кой се меси пряко в блгария?

    10:10 04.05.2026

  • 16 Пецо

    24 3 Отговор
    Румънски сценарии версия България :Д

    10:10 04.05.2026

  • 17 ПЪРВО ТОВА СИ И ПОМИСЛИХ !

    19 4 Отговор
    ще участват служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов и журналистът Христо Грозев.

    10:10 04.05.2026

  • 18 дядото

    32 3 Отговор
    има външно влияние и то идва от колониалната политика на ес спрямо българия

    10:10 04.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мисля

    20 3 Отговор
    Тези двамата могат да намерят и под вола теле.

    Коментиран от #23

    10:11 04.05.2026

  • 21 Да те

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бончо от русофили":

    ...инсталират на 2 м. под китките, да ги гледаш пт към корените

    10:11 04.05.2026

  • 22 Да обсъждат,

    12 3 Отговор
    след като нямат друга работа… Протестният вот произведе пълно мнозинство за една партия да излъчи правителство , без да влиза в коалиции. Това ли е повод за тревога в ЕП???

    Коментиран от #27

    10:14 04.05.2026

  • 23 селяк

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мисля":

    те джендърята друго не намират там

    10:14 04.05.2026

  • 24 ЕС СКОРО ЩЕ ОБСЪДИ

    15 4 Отговор
    И ИЗБОРА НА ТРЪМП , И ЩЕ ГО ПРАТИ В ЗАТВОРА , А ГРОЗЕВ ЩЕ ПРАТИ ПУТИН В СИБИР ! ЕС СА ФЕКАЛИИ .

    10:15 04.05.2026

  • 25 Кви проверки

    7 2 Отговор
    Нали натка и анчеф беха в правителството провело изборите? Нема угода за тоя Ес.

    10:15 04.05.2026

  • 26 Иван

    12 4 Отговор
    Разбира се че има гнусна европидалска външна намеса

    10:15 04.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 !!!?

    5 12 Отговор
    Поредните купени избори...огромно количество Кеш беше прибран от вътрешния министър, но въпреки това Мистър Кеш спечели изборите с изненадваща и за него самия преднина !!!?

    10:18 04.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    14 5 Отговор
    Грозев какъв се явява?!
    Кого представлява??

    10:20 04.05.2026

  • 31 ООрана държава

    12 3 Отговор
    Урсуланските евродемократи да не тръгнат и тука да анулират избори че европата ще им се стоти тяснс тоя път

    10:21 04.05.2026

  • 32 павела митова

    4 4 Отговор
    снощи урсуспията пукнала

    10:22 04.05.2026

  • 33 селяк

    2 1 Отговор
    модираторчитата са сабудиа и почнаа тръкат истината :Д боли ли дъгички дека ви е свободата на словото :Д има я ама само ако ва изнаса :Д евалка

    10:22 04.05.2026

  • 34 Герп боклуци

    2 3 Отговор
    Ваща с3мк@, наблюдавайте и обсъждайте че има над 1000 сигнала за купен вот от 2 партии, така някакси изпъква, ило ви е удобно да седите с широко затворени очи докато не ви се объркат плановете

    10:23 04.05.2026

  • 35 Сандо

    6 0 Отговор
    Ще приказват,приказват,ще слушат,ще се гледат в очите и ще си вярват.Но лошото е,че ние им даваме тая власт с която те ни съсипват.Щом продължаваме да ги избираме,то тогава ние сами сме виновни за всички беди и унижения,на които сме подложени.

    10:24 04.05.2026

  • 36 майтапчия

    7 1 Отговор
    Майтап да отменят изборите ,като в Румъния

    10:25 04.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Историк":

    Прав си,но явно Баширов и Петров не оценават,че тази гнида струва колкото чаена лъжичка с Новичок.Но поне някоя керемида можеше и да падне случайно.

    10:26 04.05.2026

  • 39 Реалист

    2 9 Отговор
    Тези избори бяха жестока измама! Да се сезират всички Европейски интституции, поне да се знае, че както и до сега, Фатмака ще е пресона нонграта навсякъде по света, освен в Москва. Цяла Европа ни се смее на скапаната дъпжава и на това, че позволяваме такава манипулация на изборите с отречените в цял свят машини на Мадуро! СРАМ!!!

    10:30 04.05.2026

  • 40 Ъъъъ

    7 2 Отговор
    Значи все пак бръкнахне с боксова ръкавица в Урсула....🤔

    10:31 04.05.2026

  • 41 !!!?

    3 7 Отговор
    Феномен Троянски кон - два избора на Мистър Кеш за президент и един за Премиер се оказват "честни", а всички други избори се обявяват за купени.... !!!
    Това ще да е някаква Божия намеса...пардон - на КГБ !!!?

    Коментиран от #46

    10:31 04.05.2026

  • 42 Тези хрантутници

    4 3 Отговор
    се чудят каква "работа"(забавление) да си намерят.

    10:32 04.05.2026

  • 43 бай Иван

    4 1 Отговор
    А дали няма намеса от Великобритания или САЩ?

    10:33 04.05.2026

  • 44 Някой

    4 2 Отговор
    А за намеса на ЕС в нашите избори и по други държави като Молдова, Румъния, Босна и Херцеговина? Отделно във Франция със забрани за участие.

    10:34 04.05.2026

  • 45 Цеко

    2 4 Отговор
    Дано ги касират тези избори, но едва ли! ИНаче е пределно ясно, че купувачите на гласове просто смениха партийната си насока към господин Кеш Боташ. Що не се разследват секциите на Пазарджишко, да се види как масово ман галите дето гласуваха за Пеевски, сега са гласували за Фатмака?! И това е повсеместно....с овладяни медии, служби и МВР чудесни избори проведоха, няма що. Народе???!!!

    10:34 04.05.2026

  • 46 селяк

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "!!!?":

    щото гаджето ти Пеевски е света вода ненапита. ай ходи са думкай

    10:34 04.05.2026

  • 47 Дебилингкат

    3 2 Отговор
    А много Грозев, в качеството си на какъв точно ще участва, след като Шаламанов ще изкаже мнение в качеството си на местен селски идиот?

    10:35 04.05.2026

  • 48 Даката

    3 1 Отговор
    Абсурдно е, толкова българи да са гласували за "Боташ"2... как да повярвам в това, че болшинството българи са безмозъчни идиоти лесни за манипулации, като американците, които избраха идиота Тръмп.

    10:36 04.05.2026

  • 49 !!!?

    1 0 Отговор
    Избори - чрез Кеш към Прогрес !!!?

    10:39 04.05.2026

  • 50 Иво

    1 0 Отговор
    Манипулираха изборите, манипулираха и цяото общество. То не бяха услужливи медии да пускат фалшиви прогнвози, проучвания, рейтинги...народът като цяло ненавижда Румен Радев. За него са излъганите русафили, разни утрепки от Възраждане, БСП и МЕЧ, ама това няма как да му даде тези резултати. То ппрозира измамата, трябва да си сляп и много наивен за да не го проумееш.

    10:40 04.05.2026

  • 51 Цвете

    1 0 Отговор
    НОМЕР 6, КАТО ТИ ХАРЕСВА " БРИКС " ,ЧИЙ ГО ДИРИШ ОЩЕ В БЪЛГАРИЯ? ВЗИМАЙ СИ БАГАЖА И ПРАВО В РУСИЯ. ТАМЪН СКОРО ИМАТ ПРАЗНИК ЩЕ ТЕ ПОСРЕЩНАТ ПОДОБАВАЩО ,ЗАЩОТО СА ГОСТОПРИЕМНИ.МОЖЕШ ДА ПОКАНИШ И БЪДЕЩИЯ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ. 😂

    10:41 04.05.2026

