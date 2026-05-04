ЕП обсъжда външно влияние върху изборите в България: нови данни и изслушвания в Брюксел

Специалната комисия на Европейския парламент за защита на демокрацията ще проведе днес обсъждане, посветено на данни от наблюдения за възможни опити за външно влияние върху предсрочните парламентарни избори в България, проведени на 19 април, цитирана от БТА.

Според съобщение на Европейски парламент в изслушването ще участват служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов и журналистът Христо Грозев.

В документа се отбелязва, че последните избори в България са били осми поред в рамките на пет години, на фона на политическа нестабилност и продължаващи обществени притеснения за корупция.

Наблюдателите от Парламентарна асамблея на Съвета на Европа посочват в своята оценка, че вота е бил произведен прозрачно. Те отбелязват също, че онлайн предизборната кампания е имала значителна роля за мобилизацията на избирателите, но е съпътствана и от разпространение на дезинформация, включително свързана с работата на институциите.

В същото време експертите подчертават, че макар да са били създадени механизми за противодействие на дезинформацията и външна намеса, слабости в прилагането на европейското законодателство и бавна координация между институциите са ограничили ефективността на мерките.