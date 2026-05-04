ЕП обсъжда външно влияние върху изборите в България: нови данни и изслушвания в Брюксел

Специалната комисия на Европейския парламент за защита на демокрацията ще проведе днес обсъждане, посветено на данни от наблюдения за възможни опити за външно влияние върху предсрочните парламентарни избори в България, проведени на 19 април, цитирана от БТА.
Според съобщение на Европейски парламент в изслушването ще участват служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов и журналистът Христо Грозев.
В документа се отбелязва, че последните избори в България са били осми поред в рамките на пет години, на фона на политическа нестабилност и продължаващи обществени притеснения за корупция.
Наблюдателите от Парламентарна асамблея на Съвета на Европа посочват в своята оценка, че вота е бил произведен прозрачно. Те отбелязват също, че онлайн предизборната кампания е имала значителна роля за мобилизацията на избирателите, но е съпътствана и от разпространение на дезинформация, включително свързана с работата на институциите.
В същото време експертите подчертават, че макар да са били създадени механизми за противодействие на дезинформацията и външна намеса, слабости в прилагането на европейското законодателство и бавна координация между институциите са ограничили ефективността на мерките.
6 Брюксел
Даже това изслушване на световно признати мушмороци като сорсоида Грозев е НАМЕСА.
НЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ КАТО ТОЗИ!
ДОРИ БРИКС Е ПОИЗГОДЕН ЗА БЪЛГАРИЯ - ФАКТ.
13 Така де
До коментар #9 от "Бончо от русофили":Абе той си сложи свои хора в управата на САЩ, ти за България се съмняваш.
15 злев
До коментар #6 от "Брюксел":в българия няма през 5 метра паметници на урсула но има на партизани и на червената армия в българия няма белгиец министър но имаше министър от ссср в бтлгария на се вземе решение не се пита брюксел а масква , кой се меси пряко в блгария?
10:10 04.05.2026
17 ПЪРВО ТОВА СИ И ПОМИСЛИХ !
21 Да те
До коментар #9 от "Бончо от русофили":...инсталират на 2 м. под китките, да ги гледаш пт към корените
10:11 04.05.2026
23 селяк
До коментар #20 от "Мисля":те джендърята друго не намират там
38 Моряка
До коментар #29 от "Историк":Прав си,но явно Баширов и Петров не оценават,че тази гнида струва колкото чаена лъжичка с Новичок.Но поне някоя керемида можеше и да падне случайно.
10:26 04.05.2026
Това ще да е някаква Божия намеса...пардон - на КГБ !!!?
Коментиран от #46
10:31 04.05.2026
46 селяк
До коментар #41 от "!!!?":щото гаджето ти Пеевски е света вода ненапита. ай ходи са думкай
10:34 04.05.2026
