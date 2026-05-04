Денков: Искаме да правим национална партия, но трябва да влезем в малките населени места

4 Май, 2026 09:57 694 33

  • николай денков-
  • национална партия-
  • пп

Той обясни, че ако коалицията е била първа или втора политическа сила на изборите от 19 април, до разделяне е нямало да се стигне

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трябва да престанем да се взираме в измислени драми и да погледнем в бъдещето, каза председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" (ПП) Николай Денков в студиото на "Денят започва" по БНТ.

Според Денков, от ПП искат да правят национална партия, което ознавача, че трябва да се влезе в по-малките населени места, да се защитават интересите както на бизнеса, така и на уязвимите групи. По повод разделянето с "Демократична България" (ДБ), той подчерта, че и до момента са имали различия, но именно от ПП са правили всичко възможно те да не излизат на бял свят.

Николай Денков, председател на ПГ на ПП: "Това, което предложиха колегите от Демократична България, ние да се слеем в една партия. Между другото, предложиха го по фейсбук, което не се прави така. Не се прави така и именно това е една посока, която ние смятаме за грешна. Защото тогава ние ще представляваме една общност и тази общност ще е в центъра на София, Пловдив и може би Варна.

Това, което искаме ние е да направим национална партия. Правили сме го, имали сме подкрепа в цялата страна. Ако погледнете резултатите от първите избори - 21-а, 22-а година. Така че има на какво да стъпим. Но за да се случи това, ние трябва да представляваме повече от една общност. Трябва да влезем в по-малките населени места, трябва да работим както в подкрепа на бизнеса, така и в подкрепа на уязвимите. И тук вече почват да се появяват различия, които ние искаме ясно да ги кажем, за да може хората от различните общности да припознаят едните или другите."

Николай Денков допълни още, че коалиционно споразумение между ПП и ДБ е имало, но само за явяването на изборите.

Николай Денков, председател на ПГ на ПП: "Много се говори за раздяла и някаква драма. Фактите са, че ние търсим нова форма на сътрудничество. И това, което сме предложили, е споразумение за парламентарен съюз. Защо няма раздяла? Защото винаги сме били отделни партии. Винаги споразуменията, които сме сключвали, коалиционните, те са били или за определени избори, както и сега беше, или за съвместно управление, когато бяхме първа или втора парламентарна сила. Другият факт е, че през последните три избори ние имаме между 12% и 14% и не можем да излезем от това число, което е крайно недостатъчно, ако искате да управлявате държавата. Така че това, което предлагаме на колегите от "Демократична България" е с нова форма на сътрудничество ние да търсим разширение на подкрепата."

Николай Денков обясни, че ако коалицията е била първа или втора политическа сила на изборите от 19 април, до разделяне е нямало да се стигне.

Той очерта като въпроси, по които между ПП и ДБ няма различия правосъдната реформа и общата кандидатура на предстоящите президентски избори:

Николай Денков, председател на ПГ на ПП: "За президентската кандидатура нямаме различия, ще излезем с общ кандидат, така както сме подписали вече споразумение."

Денков не отговори на въпроса дали служебният премиер Андрей Гюров е кандидатът, зад който ще застанат доскорошните парньори.

След най-важните задачи е подготовката на бюджета, като първия въпрос е можем ли да спрем течовете, допълни Николай Денков. Именно в подготовката на финансовата сметка Денков очерта и различията между ПП и ДБ.

Николай Денков, председател на ПГ на ПП: "Те искат нулев дефицит. Те искат много по-строга фискална дисциплина, без да са изчерпани другите възможности."

С Борисов, с Пеевски ние нямаме какво да правим, не поддържаме контакти, говоря за "Продължаваме промяната", нямаме никакви разговори и няма да имаме с тях, каза още Николай Денков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    33 1 Отговор
    иди иди
    те , там с баница ви чакат
    шарлатани

    Коментиран от #30

    09:58 04.05.2026

  • 2 Хххххххххххххх

    31 1 Отговор
    Вие сте бита карта. Само отлагате неизбежното...

    09:58 04.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мужик

    27 1 Отговор
    Малките населени места ще влязат във вас

    09:59 04.05.2026

  • 5 Една държава,

    9 2 Отговор
    една партия е най-добре..

    10:01 04.05.2026

  • 6 Трол

    29 1 Отговор
    Г-н Денков обича да пътува и ще му е много приятно да посещава всички китни български селца.

    10:01 04.05.2026

  • 7 ужасТ

    29 2 Отговор
    Започнахме да борим модела Радев. Цял живот борци!

    10:01 04.05.2026

  • 8 Старчо Сарача

    25 1 Отговор
    Какви населени места? Какви 5 лева? Тези шарлатани никой никъде не ги иска вече? Без градската десница тези са направо аут от играта.

    10:03 04.05.2026

  • 9 Ура,,Ура

    22 1 Отговор
    За втори път подменяте вота на хората. Самоубихте се.

    10:03 04.05.2026

  • 10 Абе

    23 1 Отговор
    Денкоф, изпуснал си си сапунья.

    Коментиран от #23

    10:04 04.05.2026

  • 11 Зеления

    21 1 Отговор
    Влезте в малките населени места, да ви посрещнат с тояги дрянови неокастрени, влезте, влезте шарлатани долни !

    10:05 04.05.2026

  • 12 На Денков жена му

    16 1 Отговор
    - Завалията, той в големия широк хол не може да влезе, в малките места щял да влиза?

    Коментиран от #21

    10:05 04.05.2026

  • 13 007 лиценз ту кил

    17 1 Отговор
    Денков, защо си махнал значката с украинското знаме?

    10:06 04.05.2026

  • 14 абе, да

    16 1 Отговор
    ще ходите вие. Я си стойте на жълтите павета, че видяхме какво стана в Петрохан. Никакво ходене насам натам, pdf-и такива!

    10:06 04.05.2026

  • 15 и в германия е така

    9 1 Отговор
    меркелия и шолца обикаляха бавария и селата . декларираха пари за фермерите , пътища , доктор във всяко село, по големи пенсии във застаряваща германия . затова се въртят в омагьосан кръг . но при тях петрохански афери нямаше . а мигранския въпрос и бедствията бяха заметени . не даваха да се говори дълго време .

    10:06 04.05.2026

  • 16 Денков

    15 1 Отговор
    Е живото доказателство, че т.нар. "интелигенция" в настоящия момент

    са само ШАРЛАТАНИ, които при това са доста орязани в надраменното устройство ...

    10:06 04.05.2026

  • 17 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    18 1 Отговор
    Денков в малките населени места много обичат джендъpи, ще знаеш😉
    Вие ще влезете, но как ще излезете😂

    10:07 04.05.2026

  • 18 възмутен

    17 1 Отговор
    Как да станете национална партия , когато хората не ви понасят , имате подкрепа само на НПО и жълтопаветници .Къде ще е централата на партията , на Петрохан ли ?

    10:07 04.05.2026

  • 19 Горките

    16 1 Отговор
    Общо не правят един бус хора, но мечтаят на едро.

    10:08 04.05.2026

  • 20 Съсела

    12 2 Отговор
    трябва да бъде съден за подписването с Уестингхаус,

    което загроби България с милиарди, които ще плащат даже внуците ни ...

    10:10 04.05.2026

  • 21 Зеления

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "На Денков жена му":

    жената на Денков е сложила рибарско столче в техния хол в ъгъла между фикуса и прозореца. Денков седи на това столче, за да не духа студено течение на фикуса.

    10:10 04.05.2026

  • 22 Стефко

    11 1 Отговор
    Това е несериозно, с един файтон хора такива проекти са немислими. Още по-вече, че самите избиратели по места загубиха вяра, защото с годините се доказа, че роенето води до крах, на тази общност от хора, които в тяхно лице имаха представителство и им гласуваха доверие.

    10:10 04.05.2026

  • 23 Бай Ху (By Who)

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    Господин Денков трябва да внимава да не си испусне сапуна в някое малко населено място, че тогава.... не знам.

    Коментиран от #24, #27

    10:11 04.05.2026

  • 24 Харесване

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Бай Ху (By Who)":

    "Господин Денков трябва да внимава да не си испусне сапуна в някое малко населено място, че тогава.... не знам."

    Не можеш да го уплашиш с това нещо, че това му е най-съкровенната фантазия

    10:15 04.05.2026

  • 25 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 2 Отговор
    По-добре прави сапун, самоназначени "академико"!

    10:18 04.05.2026

  • 26 И с какво

    7 1 Отговор
    ще влезете,с голи обещания,с лъжи като предишния път?!Не сте по различни от герб,не заслужавате власт!

    10:20 04.05.2026

  • 27 Хм.....

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Бай Ху (By Who)":

    Господин Денков много ще внимава ДА СИ изпускане сапунчето...

    10:20 04.05.2026

  • 28 ШЕФА

    5 3 Отговор
    Този сапунен Академик е шефа на педоф... от Петрохан,но всичко потулиха,и сега е с имунитет

    10:22 04.05.2026

  • 29 Варна

    4 1 Отговор
    Педоф... гнус.... а ние искаме такива като теб да ги виждаме как са булки в затвора,което със сигурност ще ти хареса.

    10:24 04.05.2026

  • 30 Спомени ясни

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "зИленски":

    ПърДенков съвсем е изпляскал легена, горкия! Тоя си мисли, че хората са и лесно и бързо ще збряват творчеството му ....
    Невинни - няма и ПърДенков е един от отговорните довели до това състояние държавата и Народа днес.

    10:25 04.05.2026

  • 31 С тоя

    3 2 Отговор
    ...слугинаш към запада, те села не останаха. Към кой ще ходите, като те випрозират и изнемогват да си плащат сметките и едвам свързват двата края. Когото го спуснаха за премиер, от 30 дни в месеца, 25 дни все н1къде другаде беше, Брюксел, Киев, Тел Авив и къде ли не, само не и у България, все едно не ние му плащаме заплатата. На следващите избори ще отидите при другите от бсп, итн заедно с толупите

    10:27 04.05.2026

  • 32 Съгласен

    3 1 Отговор
    Денков, ще влезете на м. ви в ут-ката.

    10:29 04.05.2026

  • 33 Глей го хитреца!

    1 0 Отговор
    Демек, намеква да му гласувате на местните избори.
    Няма шанс

    10:39 04.05.2026

