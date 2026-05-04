Мойсес Кайседо: Мечтая да стана легенда на Челси

4 Май, 2026 10:01 363 0

След като подписа нов дългосрочен договор, еквадорският полузащитник сподели, че голямата му цел е да се нареди до най-големите икони на „Стамфорд Бридж“

Мойсес Кайседо: Мечтая да стана легенда на Челси - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Челси Мойсес Кайседо заяви амбицията си да остави незаличима следа в историята на лондонския клуб. След като подписа нов дългосрочен договор, еквадорският полузащитник сподели, че голямата му цел е да се нареди до най-големите икони на „Стамфорд Бридж“.

Кайседо, който се превърна в ключова фигура в състава от Лондон, не крие привързаността си към „сините“ още от детството си. Той разкри, че е израснал, вдъхновявайки се от легенди като Клод Макелеле и Н'Голо Канте.

„Мечтата ми е да бъда легенда на Челси. Ще работя възможно най-усърдно, за да го постигна. Вярвам в този отбор и в посоката, в която се развиваме“, коментира той.

Еквадорецът сподели, че като малък е поискал от своя агент фланелка на Челси, тъй като винаги е симпатизирал на клуба заради присъствието на играчи като Канте.

Въпреки че вече е вдигал трофеи с клуба, включително в Лигата на конференциите, Кайседо подчерта, че е „гладен“ за още отличия и иска да даде всичко от себе си за феновете. През настоящия сезон 24-годишният халф често носи капитанската лента, което според него е голяма чест и отговорност, помагаща му да израсне както на терена, така и извън него.


