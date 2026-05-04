Австрия експулсира руски дипломати за шпионаж: напрежението между Виена и Москва ескалира

Австрия е експулсирала трима служители на руското посолство, заподозрени в шпионаж, съобщи австрийската обществена медия ORF, предава БТА.
Според информацията на медията, на покривите на руското посолство в центъра на Виена и в дипломатическото селище в града са установени технически съоръжения, които са предизвикали сериозни притеснения в австрийските служби за сигурност. Те се считат за потенциално използвани за прихващане на данни, включително комуникации, предавани чрез сателитен интернет от международни организации.
Австрийските власти посочват, че след началото на войната в Украйна през 2022 г. подобни инсталации са били разширени, което е било известно на службите за сигурност. В доклади се подчертава, че съоръженията в дипломатическото селище са особено чувствителни, тъй като там живеят служители на посолството.
Според австрийските разузнавателни оценки тези дейности са навредили на международния имидж на страната, тъй като Виена се възприема като дипломатически център, в който се провеждат редица международни комуникации.
Разследвания, цитирани от предаването „Виена днес“, са довели до започване на съдебни процедури срещу тримата служители на руската мисия, заподозрени в разузнавателна дейност. В резултат на това руският посланик е бил извикан в австрийското външно министерство и е бил уведомен за намерението да се свали дипломатическият им имунитет, за да се даде ход на разследването. Москва не е изпълнила искането в определения срок.
След изтичането на срока тримата дипломати са били обявени за персона нон грата и вече са напуснали страната. Това е поредният подобен случай - от началото на войната в Украйна Русия е загубила общо 14 дипломатически представители в Австрия.
В момента около 220 руски служители все още са акредитирани в дипломатическите мисии на страната във Виена.
Австрийският външен министър Беате Майнъл-Райзингер заяви, че правителството е променило подхода си и действа по-строго срещу шпионската дейност. Тя подчерта, че дипломатическият имунитет не може да се използва за разузнавателни операции и че ще бъдат предприети допълнителни законодателни мерки за ограничаване на подобни дейности.
Според австрийските власти част от спорните съоръжения вече са били демонтирани, но не е ясно в какъв обем и на кои места.
