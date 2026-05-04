Австрия експулсира руски дипломати за шпионаж: напрежението между Виена и Москва ескалира

4 Май, 2026 10:09 727 26

Трима служители са обявени за персона нон грата след разследвания за разузнавателна дейност и съмнения за използване на дипломатически обекти за прихващане на данни

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Австрия е експулсирала трима служители на руското посолство, заподозрени в шпионаж, съобщи австрийската обществена медия ORF, предава БТА.

Според информацията на медията, на покривите на руското посолство в центъра на Виена и в дипломатическото селище в града са установени технически съоръжения, които са предизвикали сериозни притеснения в австрийските служби за сигурност. Те се считат за потенциално използвани за прихващане на данни, включително комуникации, предавани чрез сателитен интернет от международни организации.

Австрийските власти посочват, че след началото на войната в Украйна през 2022 г. подобни инсталации са били разширени, което е било известно на службите за сигурност. В доклади се подчертава, че съоръженията в дипломатическото селище са особено чувствителни, тъй като там живеят служители на посолството.

Според австрийските разузнавателни оценки тези дейности са навредили на международния имидж на страната, тъй като Виена се възприема като дипломатически център, в който се провеждат редица международни комуникации.

Разследвания, цитирани от предаването „Виена днес“, са довели до започване на съдебни процедури срещу тримата служители на руската мисия, заподозрени в разузнавателна дейност. В резултат на това руският посланик е бил извикан в австрийското външно министерство и е бил уведомен за намерението да се свали дипломатическият им имунитет, за да се даде ход на разследването. Москва не е изпълнила искането в определения срок.

След изтичането на срока тримата дипломати са били обявени за персона нон грата и вече са напуснали страната. Това е поредният подобен случай - от началото на войната в Украйна Русия е загубила общо 14 дипломатически представители в Австрия.

В момента около 220 руски служители все още са акредитирани в дипломатическите мисии на страната във Виена.

Австрийският външен министър Беате Майнъл-Райзингер заяви, че правителството е променило подхода си и действа по-строго срещу шпионската дейност. Тя подчерта, че дипломатическият имунитет не може да се използва за разузнавателни операции и че ще бъдат предприети допълнителни законодателни мерки за ограничаване на подобни дейности.

Според австрийските власти част от спорните съоръжения вече са били демонтирани, но не е ясно в какъв обем и на кои места.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Фейк

    5 6 Отговор
    Нищо не ескалира,махат един,идва друг,народа плаща за тия екскурзии

    10:11 04.05.2026

  • 2 Генерал Бен Ходжис:

    14 4 Отговор
    "Русия загуби окончателно стратегическата си илюзия, че разстоянието дава защита". Най-малко 38 руски ПВО и ракетни системи са били поразени от украинските далекобойни дронове и ракети само през месец април. Украйна отстранява ПВО, после нанася и болезнени директни удари по руски стратегически активи. Тепърва ще видите какво предстои, предупреди Ходжис.

    10:12 04.05.2026

  • 3 честен ционист

    14 7 Отговор
    България може дори да си позволи да отзове руския посланик. Элюша няма вече никаква работа в България, след избирането на Льотчика, нейните функции се дублират.

    10:13 04.05.2026

  • 4 Дзак

    3 7 Отговор
    Не могат да спят от завист и злоба!

    10:14 04.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Така е

    15 5 Отговор
    Руснаците навсякъде правят поразии. Нямат работа в Европа.

    10:15 04.05.2026

  • 7 Тия освен

    13 2 Отговор
    с шпионаж, войни и други га до сти, с друго не се занимават

    10:16 04.05.2026

  • 8 Българин

    11 5 Отговор
    Вън руската Измет от цивилизацията!

    10:17 04.05.2026

  • 9 Двойни стандарти: ЕС, САЩ, А...

    4 11 Отговор
    На практика в почти всяко посолството има от разузнаването. А във вашите австрийски да не би да няма!?

    10:17 04.05.2026

  • 10 Така де

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    И децата ти ще говорят руски и ще пазаруват с рубли. Радваш се, нали?

    Коментиран от #11

    10:18 04.05.2026

  • 11 Овчар

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Така де":

    Дали се радвам или не няма никакво значение..! Всяко начало си има край..!

    Коментиран от #12

    10:20 04.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Баба Яга

    3 2 Отговор
    Виена, световен център на шпионажа. Град и държава с особен статут, подарен от Сталин на австрийците. Тия са неблагодарни хора. Защо не изгонят централата на Мосад, пълно е с тях, шпионират всичко.

    10:24 04.05.2026

  • 14 Еми фашизмът пак

    3 3 Отговор
    обзе страните, които и 30-те г. на миналият век си бяха същите. Дребният с мустачките беше австриец, нищо чудно няма вече! Историята се повтаря.

    10:25 04.05.2026

  • 15 Паветник

    2 2 Отговор
    Най мразя Русия заради руските жени! Те са красавици и ми свиват всички тъпкачи! Трета година бръмча с вибратори заради тях. Марш от Европа, марш...

    Коментиран от #19

    10:25 04.05.2026

  • 16 Данко

    3 1 Отговор
    Австрия е център на руският шпионаж..Щом и от там ги погнаха спукана им е работата на руснаците.

    Коментиран от #18

    10:29 04.05.2026

  • 17 Т Живков

    3 0 Отговор
    Така трябва. Смърт на комунизма!

    10:32 04.05.2026

  • 18 Виенско кафе

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Данко":

    Като си тръгнат посланиците, първо идват дроновете, а после ракетите и бомбите. Не е лошо да си тъп, но не е необходимо да го изтъкваш публично.

    Коментиран от #22, #24, #26

    10:32 04.05.2026

  • 19 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Паветник":

    Сложно быть рядом с русской принцессой.

    10:33 04.05.2026

  • 20 Малий

    4 1 Отговор
    Племе долна са братушките .После друг им е виновен

    10:33 04.05.2026

  • 21 Цвете

    3 0 Отговор
    ЛОГИЧЕН ПОДХОД. В БЪЛГАРИЯ КОЛКО ЛИ СА? ДА НЕ СЕ ОКАЖАТ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР? ЕЛЕ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО НИ Е ПЪЛНО. 😠🤔🙄

    10:33 04.05.2026

  • 22 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Виенско кафе":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гаса 😁

    10:34 04.05.2026

  • 23 Хаха

    2 0 Отговор
    220 руски дипломати във Виена. И с какво се занимават тези дипломати. С шпионство, следене, тровене на противници на Путин, с убийства на противници на Путин и други подобни "дипломатически" дейности. Поне 190 от така наречените дипломати трябва да бъдат изгонени от Виена.

    10:36 04.05.2026

  • 24 Брях

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Виенско кафе":

    Ти си бил пълен с акъл като тшаци с кокали.

    10:37 04.05.2026

  • 25 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Как пък все срещу тази кротка държава Русия...ами обвинете някоя друга защо точно руснаците...защото са генно сбъркани в зародиш...

    10:40 04.05.2026

  • 26 Копйкин

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Виенско кафе":

    Така ли се роди или после изпростя?

    10:40 04.05.2026

