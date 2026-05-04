Барселона с тридневна почивка преди решаващото Ел Класико

Барселона получи заслужена тридневна пауза, след като в събота вечерта постигна драматична победа с 2:1 над Осасуна и се доближи само на крачка от нова титла в Ла Лига. Според информация на реномирания италиански журналист Фабрицио Романо, старши треньорът Ханзи Флик е решил да възнагради своите футболисти с кратка ваканция преди най-важния сблъсък за сезона.

След краткия отдих, играчите на Барса ще се завърнат на тренировъчния терен в сряда, за да започнат интензивна подготовка за дългоочакваното Ел Класико срещу вечния съперник Реал Мадрид. Дербито ще се изиграе в неделя от 22:00 часа българско време.

В момента "блаугранас" оглавяват класирането с внушителните 88 точки, изпреварвайки "белия балет" с цели 11 пункта при равен брой изиграни срещи. Само една точка в предстоящия сблъсък ще бъде достатъчна на Барселона, за да си гарантира шампионската корона и да зарадва своите верни фенове.