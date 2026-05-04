Световната и двукратна европейска шампионка по борба - Тайбе Юсеин, празнува рожден ден днес.
На олимпийските игри Токио 2020 тя спечели бронзов медал.
Дългогодишен капитан е на националния отбор. През 2018-а е избрана за спортист №1 на България.
След края на спортната си кариера започва треньорска. Помощник наставник е на женския национален тим на Полша, който на последното европейско първенство завършва на трето място в отборното класиране.
Честит празник!
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
16:24 04.05.2026
2 Евгени от Алфапласт
16:29 04.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тайбе
16:48 04.05.2026