Тайбе Юсеин празнува рожден ден днес

4 Май, 2026 16:23 597 4

Тя е световната и двукратна европейска шампионка

Тайбе Юсеин празнува рожден ден днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната и двукратна европейска шампионка по борба - Тайбе Юсеин, празнува рожден ден днес.

На олимпийските игри Токио 2020 тя спечели бронзов медал.

Дългогодишен капитан е на националния отбор. През 2018-а е избрана за спортист №1 на България.

След края на спортната си кариера започва треньорска. Помощник наставник е на женския национален тим на Полша, който на последното европейско първенство завършва на трето място в отборното класиране.


Честит празник!


