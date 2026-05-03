Най-голямото нудистко селище в Южна Франция е превзето от суингъри

3 Май, 2026 21:15 837 8

Кап д'Агд приема до 40 000 гости в пика на сезон

Снимки: Shuterstock
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Суингъри – двойки, които разменят партньорите си с други, сега съставляват по-голямата част от посетителите във френското Кап д'Агд - най-голямото нудиско селище, казват запознати.

Това, което някога е било просто място за почивка без дрехи, се е превърнало в нещо по-хедонистично – с по-нови „посетители с различен начин на живот“, които сега се занимават със сексуални действия по целия плаж, където всичко е позволено.

Барбара - британка, която е живяла в селото със съпруга си, сега отсяда само през летните месеци. Тя каза пред The ​​Sun: „Откакто започнахме да идваме в селото преди около 30 години, клиентелата се промени драстично.“ Голямата промяна настъпи, когато в селото бяха въведени „международни суингъри“.

„Това направи мястото много по-ексклузивно, създавайки ясно разделение между оригиналната нудистка тълпа и новото поколение посетители, предпочитащи този начин на живот", обяснява Барбара.

Тя управлява приложение за суинг, което свързва хора и е домакин на събития, препълващи хотелите в селото. Съотношението на нудисти към суингъри сега е около 60 към 40 процента.

Улиците отдавна са пълни с туристи в костюми за рожден ден, които се разхождат из супермаркетите, фризьорските салони, магазините за дрехи и фетиши. Но много по-шокиращи са откритите секс сесии на плажа Bay of Pigs.

Барбара казва, че вече не посещава плажа, защото „това не е моето място“.

Тя добави, че полицията контролира плажа от контролна кула.

„И охрана, и спасители, и полиция са в кулата през летните месеци, по цял ден“, каза тя.

На фона на съобщенията за подобна дейност в селото, особено през нощта, табели по улиците предупреждават срещу „сексуален ексхибиционизъм“.

Нарушителите рискуват година затвор и глоба от 15 000 евро.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 навремето в парла ментата

    4 0 Отговор
    бе превзето от суингъри
    които от партийка отиваха в друга да се пробват и да се изреждат

    Коментиран от #6

    21:21 03.05.2026

  • 2 Винаги

    3 0 Отговор
    Когато са ме водили там, все жени са давали идеята. Голямо бичене е наистина!

    21:21 03.05.2026

  • 3 тонке да не си била там суингърка

    3 0 Отговор
    та ни се хвалиш доволна

    21:23 03.05.2026

  • 4 ?????

    3 0 Отговор
    Ха ха.
    Нудистите на Луи дьо Фюнес се оказват нещо нормално.
    Е@ете се като с@нгърите и ще сте в тренда.

    21:24 03.05.2026

  • 5 Хорхе

    0 1 Отговор
    Фикс енд кекс...

    21:25 03.05.2026

  • 6 ИНТЕРЕСНО

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "навремето в парла ментата":

    СЕГА ВЕЧЕ СА ТАМ КЪДЕТО ИМ Е ПЪПА блт.21

    21:26 03.05.2026

  • 7 шаа

    1 0 Отговор
    името на плажа звучи като да е дадено от гледката на плажуващите там

    21:27 03.05.2026

  • 8 обективен

    0 0 Отговор
    В предният парламент всички баха СЮингъри , и за това се разпадна !!

    21:38 03.05.2026