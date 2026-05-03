Най-голямото нудистко селище в Южна Франция е превзето от суингъри

Суингъри – двойки, които разменят партньорите си с други, сега съставляват по-голямата част от посетителите във френското Кап д'Агд - най-голямото нудиско селище, казват запознати.
Това, което някога е било просто място за почивка без дрехи, се е превърнало в нещо по-хедонистично – с по-нови „посетители с различен начин на живот“, които сега се занимават със сексуални действия по целия плаж, където всичко е позволено.
Барбара - британка, която е живяла в селото със съпруга си, сега отсяда само през летните месеци. Тя каза пред The Sun: „Откакто започнахме да идваме в селото преди около 30 години, клиентелата се промени драстично.“ Голямата промяна настъпи, когато в селото бяха въведени „международни суингъри“.
„Това направи мястото много по-ексклузивно, създавайки ясно разделение между оригиналната нудистка тълпа и новото поколение посетители, предпочитащи този начин на живот", обяснява Барбара.
Тя управлява приложение за суинг, което свързва хора и е домакин на събития, препълващи хотелите в селото. Съотношението на нудисти към суингъри сега е около 60 към 40 процента.
Улиците отдавна са пълни с туристи в костюми за рожден ден, които се разхождат из супермаркетите, фризьорските салони, магазините за дрехи и фетиши. Но много по-шокиращи са откритите секс сесии на плажа Bay of Pigs.
Барбара казва, че вече не посещава плажа, защото „това не е моето място“.
Тя добави, че полицията контролира плажа от контролна кула.
„И охрана, и спасители, и полиция са в кулата през летните месеци, по цял ден“, каза тя.
На фона на съобщенията за подобна дейност в селото, особено през нощта, табели по улиците предупреждават срещу „сексуален ексхибиционизъм“.
Нарушителите рискуват година затвор и глоба от 15 000 евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 навремето в парла ментата
които от партийка отиваха в друга да се пробват и да се изреждат
Коментиран от #6
21:21 03.05.2026
2 Винаги
21:21 03.05.2026
3 тонке да не си била там суингърка
21:23 03.05.2026
4 ?????
Нудистите на Луи дьо Фюнес се оказват нещо нормално.
Е@ете се като с@нгърите и ще сте в тренда.
21:24 03.05.2026
5 Хорхе
21:25 03.05.2026
6 ИНТЕРЕСНО
До коментар #1 от "навремето в парла ментата":СЕГА ВЕЧЕ СА ТАМ КЪДЕТО ИМ Е ПЪПА блт.21
21:26 03.05.2026
7 шаа
21:27 03.05.2026
8 обективен
21:38 03.05.2026