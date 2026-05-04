Зеленски: Липсата на техника на парада на 9 май издава слабостта на Русия

Решението на Русия за първи път от близо две десетилетия да не включи военна техника в парада на 9 май е знак, че страната „не е силна в момента“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, предава News.bg.
В интервю от Армения той подчерта, че именно затова международният натиск върху Москва чрез санкции трябва да бъде запазен и засилен.
Зеленски отбеляза още, че украинските дронове „също могат да прелетят над този парад“, намеквайки, че Киев разполага с възможности да достигне подобни цели.
По-рано руското министерство на отбраната съобщи, че по време на тазгодишния парад за Деня на победата няма да бъде демонстрирано въоръжение заради съображения за сигурност.
За последен път подобен парад без показ на военна техника се проведе през 2007 година.
