Зеленски: Липсата на техника на парада на 9 май издава слабостта на Русия
Зеленски: Липсата на техника на парада на 9 май издава слабостта на Русия

4 Май, 2026 12:42 1 380 154

Украинският президент заяви, че Москва не демонстрира сила, а уязвимост, и настоя санкционният натиск да продължи

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Решението на Русия за първи път от близо две десетилетия да не включи военна техника в парада на 9 май е знак, че страната „не е силна в момента“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, предава News.bg.

В интервю от Армения той подчерта, че именно затова международният натиск върху Москва чрез санкции трябва да бъде запазен и засилен.

Зеленски отбеляза още, че украинските дронове „също могат да прелетят над този парад“, намеквайки, че Киев разполага с възможности да достигне подобни цели.

По-рано руското министерство на отбраната съобщи, че по време на тазгодишния парад за Деня на победата няма да бъде демонстрирано въоръжение заради съображения за сигурност.

За последен път подобен парад без показ на военна техника се проведе през 2007 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    18 88 Отговор
    Така им се пада на рашистите.

    Коментиран от #81

    12:44 04.05.2026

  • 2 Надрусаняк

    110 13 Отговор
    Уж Русия ще нападат цяла Европа, пък не била силна. Хахаха, сварен мозък.

    Коментиран от #23, #41

    12:45 04.05.2026

  • 3 ка Путин

    17 65 Отговор
    Глупости. Просто нямаме войници да я дърпат.

    Коментиран от #45

    12:45 04.05.2026

  • 4 Ей го нищожеството

    95 12 Отговор
    Денонощно лъжи и просене. Къде ли ще бяга като го погне собственият му народ! Дали господарите му от МИ 6 ще го приберат!

    Коментиран от #39

    12:46 04.05.2026

  • 5 Резил за пе де Рассия

    22 72 Отговор
    Голямо унижение за кремълския еврей пигмей.

    Коментиран от #90

    12:46 04.05.2026

  • 6 Ивановски

    64 9 Отговор
    Наглостта ти като вдовица за мъж няма край. Задминал си и последните просяци по софийските светофари. Шмъркай по-качествен продукт, че дано се оправиш.

    12:46 04.05.2026

  • 7 зИленски

    56 9 Отговор
    ДЕЙСТВАЙ ТАМ ПО МОБИЛИЗАЦИЯТА НА ОЩЕ МЛАДИ ЖЕРТВИ И СИ МЪЛЧИ

    12:46 04.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    53 8 Отговор
    Че вдигна банкет, на новината, че са го ликвидирали този
    а за Урсулица ще е тридневен!

    12:46 04.05.2026

  • 9 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    66 8 Отговор
    Думите на един наркоман нямат никаква стойност, както написаните примитивни русофобни коментари от най-деградиралите дърти алкохолици в държавата.

    12:47 04.05.2026

  • 10 Е това е

    54 11 Отговор
    типично фашистка пропаганда от фашисткият режим в Украйна!

    12:47 04.05.2026

  • 11 Тома

    43 6 Отговор
    Зеле го казва за да превъзбуди феновете му във факти

    Коментиран от #15

    12:47 04.05.2026

  • 12 ка Путин боклук

    15 41 Отговор
    Още една година СВО и зрители няма да имат 😂🤣😂🤣🖕🍌🍆🥕

    Коментиран от #55

    12:48 04.05.2026

  • 13 Звезак

    13 45 Отговор
    Осигурете им поне бойна авиация за парада на изгорелите ушанки.

    Коментиран от #40

    12:48 04.05.2026

  • 14 Дудов

    39 7 Отговор
    Лaйнeнскu пак се обади неподготвен.


    Как ли ще се мазни на Путин като свършат помощите нящой ден

    Коментиран от #21, #138

    12:48 04.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Разкапан опелдак

    41 6 Отговор
    Събирай си паплачта, която вършее по света и не се прави на умен!

    12:49 04.05.2026

  • 17 Ушанка

    9 30 Отговор
    Много сме глу пави.

    12:49 04.05.2026

  • 18 Лука

    31 5 Отговор
    Изгубих си жълтата рецепта и сега съм превъзбуден.

    12:49 04.05.2026

  • 19 Копейкин

    11 36 Отговор
    ДрОгаре. Дайте да им съберем малко дизел за танковете за парада. Явно е че рафинериите не работят

    Коментиран от #22

    12:50 04.05.2026

  • 20 Смотан хазар

    39 5 Отговор
    шмъркач! Изчезвай си в израел. Нали не си европеец изобщо. Кво прайш тука?

    12:51 04.05.2026

  • 21 Да да

    13 26 Отговор

    До коментар #14 от "Дудов":

    Помощите за Украйна никога няма да свършат.Даже,чрез твоите данъци и ти помагаш.Това е положението.

    Коментиран от #27, #36

    12:51 04.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Zaxaрова

    11 37 Отговор
    Няма край руският позор!

    12:52 04.05.2026

  • 25 Гост

    38 8 Отговор
    Този докара на укрите това тегло. Когато имаш силен съсед трябва да се съобразяваш, та дори и да не го харесваш. Украйна беше суверенна и се развиваше страхотно, и беше на крачка по пътя си към ЕС, преди този да се появи.

    12:53 04.05.2026

  • 26 голям смях

    21 9 Отговор
    а ние знаем че са със магарета на фронта и се бият само със лопати и крадат перални тове вече го писахте няма смисъл да го повтаряте помним

    12:53 04.05.2026

  • 27 И това те радва

    22 6 Отговор

    До коментар #21 от "Да да":

    Че украинци мрЪт. Да им имам " приятелите" на Покрайна. Мразят ги и гледат да ги унищожат.

    12:53 04.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ФондеpЛaйНeн

    22 6 Отговор
    Продължавай да ми ближеш ауспуха Зеленчо.След малко ще те облея с преработените продукти от Белгийския пазар

    12:55 04.05.2026

  • 31 Володимир Зеленски, бивш президент

    24 7 Отговор
    Честите цитати от някакви несвързани фрази на Зеленски говори за ниско качество на журналистиката в този сайт.
    Най-вероятно вашите родители са били същите подмазвачи като вас и преди десетилетия така са цитирали думи от речите на Т. Живков.

    12:55 04.05.2026

  • 32 Дон Корлеоне

    8 19 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #65

    12:56 04.05.2026

  • 33 Копейкин

    9 24 Отговор

    До коментар #22 от "Троленето е жалко занимание":

    ха ха ха... странно как биха фашизма преди за 4 години, а сега малка "фашистка" Украйна не могат... дали пък други не ги биха, а те само обраха лаврите. Помним как се бяха окопали зад жени и деца в няколко града като ИДИЛци. САмо да ти кажа ВСВ не се е водила само на руската граница. Там е едва 10% от войната. в 90% от територията на Русия не са разбрали за войната. Но за това трябват ЗНАНИЯ, а не повтаряне на опорки ТРОЛЕ !

    Коментиран от #48, #53

    12:56 04.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 горкия наркоман

    20 4 Отговор
    а вашия парад на победата кога беше?

    12:56 04.05.2026

  • 36 Е как няма

    19 4 Отговор

    До коментар #21 от "Да да":

    Нали помагаш да няма Украйна и в един момент това ще стане!

    12:57 04.05.2026

  • 37 Мимчят

    21 3 Отговор
    Тоя зелен гущер плаче за Орешник,ама Путин много го жали,или храни куче да те лае...За това, хем заплашва ,хем плаче за подаръци, оръжия, помощи...

    Коментиран от #54

    12:57 04.05.2026

  • 38 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    9 23 Отговор
    След вчерашната разходка на украински дрон из Москва Путин е решил да проведе парада в метрото.
    Руснаците ще преминават през Червивия площад на групи по двама, трима с прибежки и припълзявания.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #142

    12:57 04.05.2026

  • 39 обещано му е

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ей го нищожеството":

    защо мисиш че се ежи толкова много е и наркотиците помагат но той вярва на ми6 че ще го спасят …

    12:57 04.05.2026

  • 40 Друг Зевзек!

    22 3 Отговор

    До коментар #13 от "Звезак":

    Ами пратиха си бойната авиация у БГ-то за ,,Гергьовден"-6 май...!
    Както винаги нашият парад,пак ше се открива с руска бойна авиация и националният ни трибагреник го развява в небето Руски бойни вертолети и самолети...!
    Щото се оказа,че прословутите и скъпарски ,,Ф"-ки- нещо пак не могат да излетят...😮‍💨😓😨!

    Коментиран от #88

    12:58 04.05.2026

  • 41 Уникално

    7 19 Отговор

    До коментар #2 от "Надрусаняк":

    Има един сварен мозък и очевидно е твоя.
    На Путин са му нужни войни, това е манията му, а на олигарсите му са нужни да оперират с богатствата на заграбеното. Тебе вече са те употребили, ти даже не си първа, а втора употреба. Упоен си да си слуга на кръвопийците на руския народ

    Коментиран от #95

    12:58 04.05.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    9 17 Отговор
    "...украински дронове също могат да прелетят над този парад..."

    Ако това стане без да бомбят нищо, ще е най-чутовното УНИЖЕНИЕ в Историята на Света ☝️😁

    12:58 04.05.2026

  • 43 хо хо хо

    5 7 Отговор
    Я няма такова унижение. За пореден път се доказва, че ДЕЦАТА и ВНУЦИТЕ на тези които паднаха в бой не заслужават да обират ТЕХНИТЕ лаври и да се гордеят с ТЕХНИТЕ подвизи. ПОЗОР !

    12:58 04.05.2026

  • 44 Кажи честно ... 🤣

    4 24 Отговор
    На поляк, украинец и руснак им се родили деца, обаче в родилното разбъркали бебетата и когато бащите отишли да ги вземат, никой не знаел кое е неговото бебе.
    Украинецът се провикнал:
    - Слава на Украйна! - едно от бебетата се разсмяло и започнало да маха с ръце. Украинецът го взел и си тръгнал.
    Полякът отишъл при едно от останалите две бебета, взел го и тръгнал да си ходи. Руснакът го спрял:
    - Чакай, как разбра, че това е твоето?!
    - Много просто - когато украинецът се провикна, моето се ухили, а твоето се нaZра...

    Коментиран от #72

    12:58 04.05.2026

  • 45 Нема страшно

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "ка Путин":

    Пленници колко щеш от ВСУ.

    12:58 04.05.2026

  • 46 Руснак без крак

    5 18 Отговор
    Кой ще е види полкът на умрелите ватенки?

    12:58 04.05.2026

  • 47 Най-великият Президент на 21 век

    7 19 Отговор
    Тази година парада в Москва ще го ръководи Зеленски.

    Коментиран от #62

    12:58 04.05.2026

  • 48 Ами нали казах

    17 3 Отговор

    До коментар #33 от "Копейкин":

    че троленето е жалко занимание и папагаленето на ниско интелигентни опорки и глупава пропаганда само показва колко е отчаян и днес фашизма срещу Русия!

    Коментиран от #57

    12:59 04.05.2026

  • 49 факт

    23 2 Отговор
    На снимката наркоманът е след поне две линии. Жалко за бедните момчета в Украйна, които като добитък ги вкарват в микробусите и ги водят на заколение. Този жалък б.оклук ще си прави компания с Би.би в ада.

    12:59 04.05.2026

  • 50 Българин

    19 2 Отговор
    А ти защо не ходиш да преговаряш за мир в Москва.Това показва,че Зеленски го е страх и не демонстрира сила.Страх тресе наркомана.

    12:59 04.05.2026

  • 51 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    5 20 Отговор
    В знак на добра воля украинците са обещали да осигурят авиационна техника за парада в Москва.

    12:59 04.05.2026

  • 52 Леле-леле 😃

    18 3 Отговор
    Дребното зелено влечуго не прие примирието , което му предложи Путин за 9ти Май , сега се успокоява , че уж Русия нямала техника . Ами ще видим .

    12:59 04.05.2026

  • 53 Хапчетата...

    9 3 Отговор

    До коментар #33 от "Копейкин":

    ...Спешно...!

    13:00 04.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тиквар Мусурски

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "ка Путин боклук":

    Що па у вас много зрители .
    Само изповядващи ,,Кючек,, религията .

    13:00 04.05.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 17 Отговор
    Украйна ша прати ракети и дронове да представи Путин на парада.

    13:00 04.05.2026

  • 57 едно си тролчо знае

    6 7 Отговор

    До коментар #48 от "Ами нали казах":

    едно си бае. заучини фрази и тролщина. тебе те знаем подложке

    Коментиран от #66

    13:00 04.05.2026

  • 58 не обичам смъртта

    15 2 Отговор
    Да не е толкова сигурен Зеленски , че Русия е слаба. Като спре финансовата и оръжейна подкрепа от Запада ще го видим колко е силен.

    13:00 04.05.2026

  • 59 РФ е един огромен КЕН eф !

    5 19 Отговор
    Фицо: Чакам Украйна в ЕС и ще помагам .
    Още един троянски кон избяга от коневръза на Путин. Остана му само Лавров и едно муле мунчу кРадев.

    13:00 04.05.2026

  • 60 Възpожденец 🇧🇬

    4 22 Отговор
    Украинците са безстрашен народ, който е обречен на величие. Светът наистина се вдъхнови от тях и ще заемат достойно място в световната история.
    А вие, копейки, по-добре да замълчите и да сведете глава пред героизма на тези велики хора!
    Слава на героите!

    Коментиран от #73, #150

    13:01 04.05.2026

  • 61 Папагал глупав

    14 1 Отговор
    Само по диктовки без собствено мнение

    13:02 04.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 мурзилкит€ в кома

    3 13 Отговор
    ха ха ха ха

    13:02 04.05.2026

  • 64 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    5 17 Отговор
    Да ви пратим наще ефки, да да отстраните пред света.

    13:02 04.05.2026

  • 65 Дон Курвелоне

    9 5 Отговор

    До коментар #32 от "Дон Корлеоне":

    Що бе , скоро не си гледал мъжко порно ли .

    13:02 04.05.2026

  • 66 Така е

    19 2 Отговор

    До коментар #57 от "едно си тролчо знае":

    Но не ви спира това денонощно да тролите и папагалите глупости срещу Русия, докато унищожават Украйна и източват Европа!

    13:02 04.05.2026

  • 67 Реалист

    5 16 Отговор
    Слънцето изгрява от изток, но там ще залезе един мракобесен император уонаби и предвид състоянието на икономиката им, няма да ни бави дълго.

    13:03 04.05.2026

  • 68 Линда

    6 20 Отговор
    То вече цял свят се смее на "могъщата" руска армия

    Коментиран от #75

    13:03 04.05.2026

  • 69 Хмм

    9 3 Отговор
    надеждите умират последни

    13:03 04.05.2026

  • 70 Абе Бункерния

    4 13 Отговор
    Изкарай оня танка с хартиения купол. По-лесно ще се влачи по паважа. Може и някоя димка на аспуха да сложите и ще си мислим, че се движи сам.

    13:04 04.05.2026

  • 71 Па вий сте много убай

    15 3 Отговор
    Мобилизирахте ли последния украинец

    Коментиран от #77

    13:05 04.05.2026

  • 72 АбеС0полеско

    13 2 Отговор

    До коментар #44 от "Кажи честно ... 🤣":

    Този виц е много стар. И се отнася за руснак, германец и турчин. Всичката ви такава. Винаги подменяте думите и историите. Фалшиви ора.

    13:05 04.05.2026

  • 73 Колко си прав!

    16 4 Отговор

    До коментар #60 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Само,като ги гледам украинците как са се изтегнали безгрижни на ,,Слънчака", за наша сметка...и наистина много им се...,,възхищавам"...😁😁😁!

    13:05 04.05.2026

  • 74 Р Е З И Л

    7 3 Отговор
    хо хо хо хо... ха ха ха ха.... хе хе хе хе.... Вот тибя 🥕

    13:05 04.05.2026

  • 75 Супер

    15 5 Отговор

    До коментар #68 от "Линда":

    И цял свят се смее на фашизма залял запада, как е опрял до няколко глупака за тролеи. После защо Русия е велика, а запада толкова жалък.

    Коментиран от #85

    13:05 04.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Баааа с и унижението

    5 9 Отговор
    Сигурно Шаломката няма да се появи на парада дори.

    13:07 04.05.2026

  • 79 Антиватник

    6 11 Отговор
    Идва краят на блатарите.Писледен парад.

    13:07 04.05.2026

  • 80 Дик диверсанта

    5 10 Отговор
    Какво беше, какво стана.
    Русия щеше да прави парад в Киев през 2022г., а през 2026г. не може да направи в Москва

    Коментиран от #87, #93, #97

    13:09 04.05.2026

  • 81 Нека

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Нищо ново. Скоро никой няма да обръща внимание на това. Колкото птици в небето, толкова и дронове ще има. Мероприятията на открито по цял свят ще бъдат под въпрос!
    Но, парад ще има!
    С праздником Победы!

    13:09 04.05.2026

  • 82 Абе чалмосано джудже

    9 11 Отговор
    Да режеш лентички на джамии дори пред Кремъл - можеш.
    Да режеш лентички на джамии на Крим - можеш
    Да целуваш Корана в ефир по телевизията - можеш
    Ама за парада не можеш да осигуриш
    Кво? Корана ли ти го забранява?

    13:09 04.05.2026

  • 83 Zaxaрова

    7 11 Отговор
    Няма край руският позор.

    13:09 04.05.2026

  • 84 Хахахахаха

    11 6 Отговор
    Абе в Русия може да няма техника, но поне знам че ще има хора военни на парада, за сметка на това в Украйна каква файда че има техника като не останаха мъже да я карат ахаххаха, жалки укри

    13:10 04.05.2026

  • 85 Дик диверсанта

    5 7 Отговор

    До коментар #75 от "Супер":

    Велика е само във форумите за глупаци.

    Коментиран от #89

    13:10 04.05.2026

  • 86 Някой

    12 7 Отговор
    Тоя лалугер, какво с обажда? Той парад правил ли е?
    Руснаците са преценили, че опасността от терористични атаки не е малка. Все пак, украинците са международно признати за безскрупулни терористи

    13:10 04.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 А натовските

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Друг Зевзек!":

    Гумени лодки няма ли да минат на парада за Гергьовден...?

    13:11 04.05.2026

  • 89 Така е

    10 5 Отговор

    До коментар #85 от "Дик диверсанта":

    Глупаците ползвани от пропадналият запад за троплене, идеално показват падението на запада и величието на Русия!

    13:11 04.05.2026

  • 90 Хубуу,

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Резил за пе де Рассия":

    ама обърка и държавата, и нацисткия комплимент.
    Другиму подхождат тези мили слова.

    13:11 04.05.2026

  • 91 Дъглас

    9 6 Отговор
    ЩОМ СА СЛАБИ И ГИ ПРЕВЪЗХОЖДАШ ЗАЩО ТОГАВА РЕВЕШ КАТО ВДОВИЦА ДА ТИ ДАВАТ ПОМОЩИЩЕ СИ ПРАВИШ ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ ЛИ

    13:12 04.05.2026

  • 92 Питам

    7 8 Отговор
    Ще извлекат ли путин от бункера?

    Коментиран от #96

    13:12 04.05.2026

  • 93 хе хе

    5 9 Отговор

    До коментар #80 от "Дик диверсанта":

    те и в Берлин и в Париж щяха да правят парад... ма лошите европейци не им дадоха визи. Гадняри. ха ха ха
    😂🤣😂🤣

    Коментиран от #100

    13:12 04.05.2026

  • 94 НЯКОЙ

    2 2 Отговор
    Много истина има в статиите на форум

    13:14 04.05.2026

  • 95 Браво

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "Уникално":

    Същото, в много по-голяма степен се отнася за демократичните западни олигарси. Затова на западния, финансов, фашистки капитал му трябва тази война.

    13:14 04.05.2026

  • 96 Дик диверсанта

    5 8 Отговор

    До коментар #92 от "Питам":

    С Армата ще го извлекат, теглена от друго.

    13:14 04.05.2026

  • 97 Теб с телеграма ли те информираха

    9 2 Отговор

    До коментар #80 от "Дик диверсанта":

    за парада или стана жертва на пропагандата за глупаци. Ако е второто, не си сам!

    13:15 04.05.2026

  • 98 ТОЧНО В ДЕСЕТКАТА

    5 8 Отговор
    Споко. Ще има военна техника.. Ще прелитат Украински дронове над парада.

    13:16 04.05.2026

  • 99 Е ми нормално е бе хора

    4 9 Отговор
    Когато една страна се управлява от страхливо недъгаво джудже което по цял ден си стои в бункера. Страх го е. Съображения за сигурност... неговата сигурност.

    Коментиран от #104

    13:17 04.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Някой

    6 4 Отговор
    Защо на знамето до него не се вижда кръгче със свастика, каквато слагат бандеровците самоопределящи се за фашисти? Е те няма какво да празнуват на 9 май.

    13:18 04.05.2026

  • 102 Този терорист на снимката

    9 4 Отговор
    го сърбят ръчичките за парада в чест на победата над фашизма, но няма да посмее, че ще покаже как Европа и запада са спонсор на тероризъм!

    13:19 04.05.2026

  • 103 хе хе

    0 0 Отговор
    Всъщност им дадоха визи скапаняко... ма явно не им е достигнало гориво пе ден це

    Коментиран от #106

    13:19 04.05.2026

  • 104 Най скъпият бункер в света

    7 5 Отговор

    До коментар #99 от "Е ми нормално е бе хора":

    Е на Зеленски в Иваново-Франковск за 1,2 млрд.долара с лаборатория за наркотици.

    Коментиран от #108, #110

    13:20 04.05.2026

  • 105 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    5 6 Отговор
    Пускайте арматите на парада. Те за друго не съават

    Коментиран от #109

    13:20 04.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 ПУТИНЕ, ЧАДО

    5 5 Отговор
    Пусни китайците да ти направят парада в Москве. Нема да съжаляваш.

    Коментиран от #114

    13:22 04.05.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Ха ХаХа

    5 3 Отговор

    До коментар #105 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Челинджърите стават за кенеф

    13:22 04.05.2026

  • 110 ха ха ха

    6 6 Отговор

    До коментар #104 от "Най скъпият бункер в света":

    това сега ли го измисли. Зеленски се накъса да обикаля света... ка Путинчо обикаля в кръг в бункера и го е страх да направи парад.... съображения за сигурност. ха ха ха... голям и 4етвъртит на малкото недъгаво джудже.

    Коментиран от #111

    13:23 04.05.2026

  • 111 Знаем троле

    2 6 Отговор

    До коментар #110 от "ха ха ха":

    Денонощно го папагалиш и показваш колко е велика Русия и колко пропаднал запада!

    13:24 04.05.2026

  • 112 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    4 5 Отговор
    Фашистите май останаха и без гориво. След толкова бомбене на рафинериите им е нормално.

    13:24 04.05.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 нормален

    6 4 Отговор
    Зеленски , не е прав . Ватенките , искат "Армада"-та да участва , но не може да го запалят . А последният път като го теглиха и направиха доста поражения по площада .

    13:24 04.05.2026

  • 116 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    4 6 Отговор
    Къв е тоя парад без бойна техника бре.
    Тва си е чиста МАНИФЕСТАЦИЯ.

    Коментиран от #117

    13:26 04.05.2026

  • 117 Зеленски

    3 5 Отговор

    До коментар #116 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Споко. Ще им пратим... дронове. Гледай нагоре.

    Коментиран от #120

    13:26 04.05.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 ПУТИНЕ, ЧАДО

    3 5 Отговор
    Зеленски та прати в ЦАЙТНОТ...
    Да има ли техника или не...
    Искай разрешение от Зеленски.

    Коментиран от #121

    13:28 04.05.2026

  • 120 Наркоманът

    4 2 Отговор

    До коментар #117 от "Зеленски":

    Гледа в земята

    Коментиран от #124

    13:28 04.05.2026

  • 121 Ъхъ ъхъ

    3 1 Отговор

    До коментар #119 от "ПУТИНЕ, ЧАДО":

    Прстакът като теб се ражда и умира простак

    13:29 04.05.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    3 4 Отговор
    Нема мърдане. Останаха без танкове и ПВО.
    Щом не могат да опазят един площад, па макар и червен.

    Коментиран от #125

    13:30 04.05.2026

  • 124 Зеленски

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Наркоманът":

    Ще гледам. Докато те копам в нея

    Коментиран от #127, #129

    13:31 04.05.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 ПУТИН Е СКАПАН ФЕС

    4 5 Отговор
    За ВЕЛИК ДЕН не искаше примирие. Нямало смисъл от временно спиране на войната. Виж за гей парада му било друго нещо. Скапана чалма целуваща кОрана.

    13:32 04.05.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 ПУТИНЕ, ЧАДО

    3 6 Отговор
    И да сложиш униформата на Главнокомандващ.
    Че в тълпата си трудно забележими.

    Коментиран от #133

    13:33 04.05.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    2 7 Отговор
    Явно санкциите действат....
    Ша гледаме осакатен парад....

    Коментиран от #132

    13:34 04.05.2026

  • 131 Ха ХаХа

    5 1 Отговор
    Ти вече си закопан бе хазарски...

    13:34 04.05.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Бре бре

    4 1 Отговор

    До коментар #128 от "ПУТИНЕ, ЧАДО":

    Ти в тълпата веднага се отличаваш като Петрохански еерас

    13:36 04.05.2026

  • 134 ПУТИНЕ, ЧАДО

    3 7 Отговор
    Явно зеленски ти е ЗАБРАНИЛ да показваш на парада техника.....
    Иначе кво ша трепе на фронта.

    13:37 04.05.2026

  • 135 ПУТИНЕ, ЧАДО

    4 8 Отговор
    Викай КОРЕЙЧЕТАТА, че без тях си много зле.
    Да ти осигурят поне некое корейско танкче или ..Ракетка.

    13:42 04.05.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 КОЛЬО ПАРЪМА

    7 2 Отговор
    Скоро канец с табой наркоман

    13:48 04.05.2026

  • 138 стоян

    0 5 Отговор

    До коментар #14 от "Дудов":

    До 14 ком - другар докато свършат тия сега отпуснати 90 милиарда от рузките запорирани пари в московията до есента може и гражданска война да има - кумуниста депутат Зюганов го каза че наближавало 1917 гд за мюслюманската федерация

    Коментиран от #141

    13:53 04.05.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Надрусана

    6 0 Отговор
    зелена тикво Кога ще отървеш Украйна от съществуването си, не.....нормалник

    13:57 04.05.2026

  • 141 Ами глупав

    6 0 Отговор

    До коментар #138 от "стоян":

    Фашистите още не са откраднали руските пари! Много им се иска, но такава кражба, ще им срине цялата банкова система!

    13:58 04.05.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Левски

    6 0 Отговор
    И тоя актьор е сънувал розови сънища.

    14:01 04.05.2026

  • 144 Тук не е Кииф

    6 3 Отговор
    От какъв зор сте пуснали думите на този наркоман,
    барабар с гнусната му физиономия.
    Най-гнусен е пиянския му дрезгав глас, но за щастие сте сайт и не можете да мъчите читателите си по този начин.

    14:01 04.05.2026

  • 145 Тъпак друсан

    5 2 Отговор
    Украйна също се бори срещу фашизма през 1945г. и също е дала жертви .Кво се прави на луд Отдавна трябваше тоя да е осъден и Украйна щеше да бкагоденства и процъфтява

    Коментиран от #154

    14:04 04.05.2026

  • 146 Иван 1

    3 1 Отговор
    Тупанар свалете го от клона.

    14:06 04.05.2026

  • 147 Предполагам, че

    2 2 Отговор
    ВСУ искат да избомбят няколко сгради около Червения площад и парадът на 9 май ще бъде кашици с каски

    14:09 04.05.2026

  • 148 Сичко е ясно

    1 1 Отговор
    Демилитаризацията и денацификацията на Монгольяк фашистите от москалбад върви по ПЛАН;
    Нема.. ТЕХНИКА, нема Фръчила, НЕМА...2 Милиона човекоподобни монголья,..НЕМА ДАЖЕ...3 ДНЯ!
    ЗАКРИВААЙ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #151

    14:12 04.05.2026

  • 149 Анализатор

    2 0 Отговор
    Путлер ще приема парада от бункера...на червен килим и с памперси...

    14:14 04.05.2026

  • 150 седесарко

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Възpожденец 🇧🇬":

    ------ уср.евец БГ...-

    14:14 04.05.2026

  • 151 Цеко Бомбардировача

    2 0 Отговор

    До коментар #148 от "Сичко е ясно":

    Украйна разполага вече със...88 Балистични ракети Украинско производство! Скоро се очертава многото монголска ЛЕШ!
    У ДРИ БАЦЕ,...У...ДРИ.И.И

    14:14 04.05.2026

  • 152 путин Унижен

    2 0 Отговор
    Пожизнения демократично избран Президент на фашистка русия се страхува!

    14:15 04.05.2026

  • 153 Като гледам фашисткият троляк

    0 1 Отговор
    колко се е инфектирал, че ще има парад в чест на победата на фашизма и ми е толкова смешно за тези глупаци, денонощно излагащи се. 😄

    14:16 04.05.2026

  • 154 друсана копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #145 от "Тъпак друсан":

    Украйна има вътрешни тоалетни за разлика от руската кочина!

    14:16 04.05.2026

