"Дисидентът без чорапи" - 75 години от рождението на Николай Колев - Босия

На 4 май 2026 г. Николай Колев - Босия, една от най-ярките и противоречиви фигури в съвременната българска история, който почина на 29 август 2023 г., щеше да навърши 75 години.

Дисидентът, поет, журналист и вечен бунтар срещу всяка форма на властови произвол е роден е на 4 май 1951 г. в Стара Загора.

Завършва Руската езикова гимназия в родния си град, след което учи руска филология в Софийския университет (до III курс).

Баща е на пет дъщери.

Босия става символ на съпротивата както срещу тоталитарния режим преди 1989 г., така и срещу корупцията в демократичния период.

Преди промените е лежал няколко пъти в Старозагорския и Софийския затвори заради политическата си дейност и епиграми срещу Тодор Живков.

Създател е на първия независим синдикат в България (НС „Подкрепа“ – по-късно се отделя) и председател на Независимото дружество за защита правата на човека (1990–1992).

Известен бе с многобройните си гладни стачки. Най-значимата бе през 2018 г., когато гладува над 80 дни с искане за оставка на транспортния министър заради схеми с фалшиви шофьорски книжки.

През 2012 г. бе арестуван за това, че замери с домат сградата на Народното събрание в знак на протест срещу „корумпирания парламент“.

Наричан е „Босия“, тъй като през по-голямата част от живота си (включително и през зимата) е отказвал да носи чорапи.

Автор е на множество стихове, вицове и епиграми. Публикувал е в редица независими издания и поддържаше активен личен блог с остра политическа критика

Често е наричан „гласът на безгласните“, тъй като не се страхуваше да влиза в преки конфликти с политици от всички цветове и дори с дипломати.