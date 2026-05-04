Новини
Любопитно »
"Дисидентът без чорапи" - 75 години от рождението на Николай Колев - Босия

"Дисидентът без чорапи" - 75 години от рождението на Николай Колев - Босия

4 Май, 2026 16:46 704 5

  • николай колев - босия-
  • годишнина от рождението

Дисидентът, поет, журналист и вечен бунтар срещу всяка форма на властови произвол е роден е на 4 май 1951 г. в Стара Загора

"Дисидентът без чорапи" - 75 години от рождението на Николай Колев - Босия - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 4 май 2026 г. Николай Колев - Босия, една от най-ярките и противоречиви фигури в съвременната българска история, който почина на 29 август 2023 г., щеше да навърши 75 години.

Дисидентът, поет, журналист и вечен бунтар срещу всяка форма на властови произвол е роден е на 4 май 1951 г. в Стара Загора.

Завършва Руската езикова гимназия в родния си град, след което учи руска филология в Софийския университет (до III курс).

Баща е на пет дъщери.

Босия става символ на съпротивата както срещу тоталитарния режим преди 1989 г., така и срещу корупцията в демократичния период.

Преди промените е лежал няколко пъти в Старозагорския и Софийския затвори заради политическата си дейност и епиграми срещу Тодор Живков.

Създател е на първия независим синдикат в България (НС „Подкрепа“ – по-късно се отделя) и председател на Независимото дружество за защита правата на човека (1990–1992).

Известен бе с многобройните си гладни стачки. Най-значимата бе през 2018 г., когато гладува над 80 дни с искане за оставка на транспортния министър заради схеми с фалшиви шофьорски книжки.

През 2012 г. бе арестуван за това, че замери с домат сградата на Народното събрание в знак на протест срещу „корумпирания парламент“.

Наричан е „Босия“, тъй като през по-голямата част от живота си (включително и през зимата) е отказвал да носи чорапи.

Автор е на множество стихове, вицове и епиграми. Публикувал е в редица независими издания и поддържаше активен личен блог с остра политическа критика

Често е наричан „гласът на безгласните“, тъй като не се страхуваше да влиза в преки конфликти с политици от всички цветове и дори с дипломати.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Репортер

    7 1 Отговор
    Сега разбирам защо се казва "на Босия цървулите"...

    16:48 04.05.2026

  • 2 честен ционист

    10 1 Отговор
    Босият беше разбрал накрая, че когато имаш социализъм без капитализъм, той се изражда в комунизъм, а когато имаш капитализъм без социализъм, той става фашизъм и всичко е толкова просто.

    16:57 04.05.2026

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    1 2 Отговор
    дано скоро се оправи човека

    17:09 04.05.2026

  • 4 Чико

    3 2 Отговор
    Лека му пръст, но този беше малко Босия, а повече Лудия и Наглия.

    17:11 04.05.2026

  • 5 Дедовия

    3 3 Отговор
    Един Наистина антикомунист и то без страх, каквито се броят на пръстите на едната ръка. Човек с нетрадиционно мислене и действие. Същият, но с огромно IQ e бил и нашият Айнщайн - д-р Стефан Маринов, загинал трагично в Грац през 1998г.

    17:12 04.05.2026