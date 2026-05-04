Да, България: ВСС с изтекъл мандат не трябва да кадрува „като за последно“

По информация от правния сайт „Лекс“ Съдийската колегия на ВСС открива процедури за избор на административни ръководители - председатели на 26 съдилища - повечето, от които са районни и две окръжни съдилища.

Това обявиха от "Да, България".

Никой не оспорва, че съдилищата трябва да имат ръководители. Въпросът е дали орган с отдавна изтекъл мандат, тежки натрупани негативи и дълбоко обществено недоверие трябва да взема решения с дългосрочни последици за съдебната система.

Именно затова „Демократична България“ настоява за мораториум върху ключовите кадрови решения на настоящия ВСС до избора на нов състав и внесе такова законодателно предложение в първия работен ден на парламента. Както заяви Надежда Йорданова в декларацията на ДБ при откриването на 52-рото Народно събрание, целта е един изчерпан орган да не продължава да предрешава бъдещето на съдебната власт.

Това не е спор за административна процедура, а въпрос на институционална легитимност.

Масовото откриване на конкурси за председатели на съдилища от ВСС с изтекъл мандат създава основателни съмнения за прегрупиране и укрепване на зависимости в системата. Затова ДБ настоява Народното събрание спешно да приеме законови промени, които да ограничат възможността този ВСС да извършва назначения и кадрови решения с трайни последици.

За целта е необходимо без забава да се формира правна комисия в парламента, която да разгледа предложенията. Българската съдебна система има нужда от нов ВСС с легитимност, прозрачни правила и доверие - не от последна вълна назначения от орган, чийто мандат отдавна е приключил.