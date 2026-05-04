Да, България: ВСС с изтекъл мандат не трябва да кадрува „като за последно“

4 Май, 2026 16:49 629 11

Това не е спор за административна процедура, а въпрос на институционална легитимност

Да, България: ВСС с изтекъл мандат не трябва да кадрува „като за последно“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По информация от правния сайт „Лекс“ Съдийската колегия на ВСС открива процедури за избор на административни ръководители - председатели на 26 съдилища - повечето, от които са районни и две окръжни съдилища.

Това обявиха от "Да, България".

Никой не оспорва, че съдилищата трябва да имат ръководители. Въпросът е дали орган с отдавна изтекъл мандат, тежки натрупани негативи и дълбоко обществено недоверие трябва да взема решения с дългосрочни последици за съдебната система.

Именно затова „Демократична България“ настоява за мораториум върху ключовите кадрови решения на настоящия ВСС до избора на нов състав и внесе такова законодателно предложение в първия работен ден на парламента. Както заяви Надежда Йорданова в декларацията на ДБ при откриването на 52-рото Народно събрание, целта е един изчерпан орган да не продължава да предрешава бъдещето на съдебната власт.

Това не е спор за административна процедура, а въпрос на институционална легитимност.

Масовото откриване на конкурси за председатели на съдилища от ВСС с изтекъл мандат създава основателни съмнения за прегрупиране и укрепване на зависимости в системата. Затова ДБ настоява Народното събрание спешно да приеме законови промени, които да ограничат възможността този ВСС да извършва назначения и кадрови решения с трайни последици.

За целта е необходимо без забава да се формира правна комисия в парламента, която да разгледа предложенията. Българската съдебна система има нужда от нов ВСС с легитимност, прозрачни правила и доверие - не от последна вълна назначения от орган, чийто мандат отдавна е приключил.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мани, че трябва, ами направо си е задълже. Традиции, какво да правиш...

    16:52 04.05.2026

  • 2 Анонимен

    2 0 Отговор
    До вчера играехте на хорото с баницата днес демократи

    16:53 04.05.2026

  • 3 Щом дъбъ реве

    1 0 Отговор
    Значи Трябва

    16:54 04.05.2026

  • 4 изчегъртайте

    2 0 Отговор
    еее тая дъвка от жълтия паваж
    аде срамота вече
    на кой му пука

    16:54 04.05.2026

  • 5 пожелание

    5 0 Отговор
    ВСС и всички съдии и магистрати , зедно с чистачките - трябва да се сменят до един !!!

    16:57 04.05.2026

  • 6 След като е Със !

    1 0 Отговор
    Изтекъл Мандат !

    Сегурно и Срока За Кадруване !

    Му Е Изтекъл !

    17:03 04.05.2026

  • 7 Миме

    0 0 Отговор
    кво стАна с пърхута,опандизиха ли го вече? бай ставри радва ли му се вече? или щом е сЪ на педуханските педофили него закон него лови

    17:05 04.05.2026

  • 8 крадев

    1 1 Отговор
    ще ви спася!

    17:11 04.05.2026

  • 9 Дориана

    2 0 Отговор
    Борисов и Пеевски да понесат отговорността за корумпирания хаос , който създадоха в цялата Съдебна система заради неистова жажда за власт и облагодетелстване. И продължават да се мъчат да сложат прът в историята на България за нейното политическо освобождение от корупция и мафия.

    17:12 04.05.2026

  • 10 име

    0 2 Отговор
    Според ДайБългария само тяхното петроханско правителство може да действа като за последно, кеф ти визити у краварника, кеф ти десетгодишни договори с Бандеристан.

    17:16 04.05.2026

  • 11 А защо по дяволите сте им дали права и

    1 0 Отговор
    Такава възможност ? Нали вие депутатите пишете законите и преправяне конституцията , но само каквото ви изнася. Ай да ви се не види.

    17:26 04.05.2026

