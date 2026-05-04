Реал Мадрид залага на младата звезда Ендрик за новия сезон

4 Май, 2026 15:39 380 0

В момента талантът играе под наем във френския Олимпик Лион

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Реал Мадрид ще разчита изцяло на бразилския талант Ендрик от началото на следващата кампания, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо. След впечатляващия си престой под наем във френския Олимпик Лион, 19-годишният нападател се завръща на „Сантяго Бернабеу“, готов да поеме нови предизвикателства.

Очаква се Ендрик да заеме ключова роля по дясното крило, където досега блестеше Родриго. За съжаление, бразилският национал ще отсъства от терена поне шест месеца заради тежка контузия на коляното, което отваря вратата за младия му сънародник да се докаже в един от най-големите клубове в света.

Престоят на Ендрик във Франция се оказа изключително успешен – за едва половин сезон той записа 19 двубоя във всички турнири, реализирайки 8 попадения и асистирайки за още 7 гола. За 1472 минути на терена младокът демонстрира зрялост, хладнокръвие и впечатляваща техника, които не останаха незабелязани от ръководството на „белия балет“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

