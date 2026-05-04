Реал Мадрид залага на младата звезда Ендрик за новия сезон

Реал Мадрид ще разчита изцяло на бразилския талант Ендрик от началото на следващата кампания, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо. След впечатляващия си престой под наем във френския Олимпик Лион, 19-годишният нападател се завръща на „Сантяго Бернабеу“, готов да поеме нови предизвикателства.

Очаква се Ендрик да заеме ключова роля по дясното крило, където досега блестеше Родриго. За съжаление, бразилският национал ще отсъства от терена поне шест месеца заради тежка контузия на коляното, което отваря вратата за младия му сънародник да се докаже в един от най-големите клубове в света.

Престоят на Ендрик във Франция се оказа изключително успешен – за едва половин сезон той записа 19 двубоя във всички турнири, реализирайки 8 попадения и асистирайки за още 7 гола. За 1472 минути на терена младокът демонстрира зрялост, хладнокръвие и впечатляваща техника, които не останаха незабелязани от ръководството на „белия балет“.