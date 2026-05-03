Отиде си журналистът и икономист Красимир Лаков

Отиде си Красимир Лаков – журналист и икономист.

Професионалният му път започва в БНТ, където е бил редактор и водещ на предаванията „Световна икономика“ и „Плюс-минус“.

Дългогодишен кореспондент на БНР в Прага и ръководител на бюрото на „Свободна Европа“ в София и в чешката столица.

Поклонението ще бъде в четвъртък, на 7 май, от 11:00 часа в църквата „Света София“.

Поклон пред паметта му!