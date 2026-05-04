Арбелоа обясни кое прави Реал Мадрид "най-добрия отбор в света"

4 Май, 2026 14:20 530 1

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид постигна победа с 2:0 над Еспаньол в двубой от 34-тия кръг на испанската Ла Лига, но след срещата фокусът се измести далеч от случилото се на терена. Старши треньорът Алваро Арбелоа бе принуден да отговаря на въпроси, свързани с Килиан Мбапе и нарастващото напрежение около него.

Френският нападател предизвика недоволство, след като по време на възстановяването си от контузия избра да прекара време в Италия и се завърна в Мадрид минути преди началото на мача. Ситуацията породи сериозни реакции както вътре в клуба, така и сред привържениците, превръщайки се във водеща тема на пресконференцията.

„Цялото планиране за контузените играчи се наблюдава и управлява от медицинския щаб на Реал Мадрид. Те са тези, които контролират кога някой трябва да бъде във „Валдебебас“ и кога не. Оттам нататък всеки прави каквото сметне за добре в свободното си време. В това не мога да се меся. Не се съмнявам в ангажираността на нито един от моите играчи. Вярвам, че всички знаят колко важни са тези мачове за нас, разбират какво представляват, къде се намират и какъв късмет имаме да сме в Реал Мадрид“, заяви Арбелоа.

За сметка на това наставникът не спести похвали към Винисиус Жуниор, който изигра ключова роля за успеха в отсъствието на Мбапе и се отличи с два гола.

„Как да оценя мача му? Лесно е – той отново изигра страхотен мач, вкара два гола и беше лидер в атака. Пълна заплаха всеки път, когато поеме топката – агресивен, интелигентен, смел и постоянен. Смених го, за да го запазя, защото не исках да рискувам отсъствието му в „Ел Класико“. Той свърши и огромна работа в защита, за което винаги съм му благодарен. Той е роден лидер, съотборник, когото всички обичат, и страхотен човек. Много съм горд, че ми е играч. Имам огромен късмет. Талантът сам по себе си не е достатъчен“, коментира треньорът.

На въпрос дали бразилецът показва по-голяма отдаденост от Мбапе, Арбелоа избегна директно сравнение, но подчерта значението на колективните усилия:

„Не правя сравнения между играчи. Нуждаем се от всички. Често им казвам, че ме боли, когато виждаме, че другите отбори тичат повече от нас. Трябва да сме много по-мобилни, да търсим повече свободни пространства“.

В заключение специалистът акцентира върху идентичността и ценностите на клуба:

„Не сме изградили Реал Мадрид с играчи, които излизат на терена, облечени в смокинги, а с такива, които завършват мача с фланелки, пропити с пот, кал, усилия и саможертва. Когато най-добрите играчи в света дойдат тук и разберат какво е Реал Мадрид, тогава талантът се обединява с ангажираността. Това ни прави най-добрия отбор в света“, завърши Арбелоа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 е това кой не го знае

    3 1 Отговор
    нищо не го прави най-добрия отбор в света даже съдиите немогат да помогнат в този случай…

    14:26 04.05.2026

