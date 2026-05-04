Русия е атакувала пристанищната инфраструктура на Украйна тази година с десет пъти повече дронове, отколкото през миналата

През първите четири месеца на тази година Русия е изпратила повече от 800 дрона за атаки срещу пристанищната инфраструктура на Украйна, в сравнение с 75 през същия период на миналата година, съобщи в "Телеграм" днес вицепремиерът и министър на общностното и териториалното развитие Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА.

„От началото на мащабната инвазия повече от 900 обекта от пристанищната инфраструктура са били повредени или частично разрушени, включително 177 граждански кораба“, се казва в изявлението.

В събота украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през последната седмица Русия е атакувала Украйна с около 1600 щурмови безпилотни летателни апарати, близо 1100 управляеми авиационни бомби и три ракети.