Русия е атакувала пристанищната инфраструктура на Украйна тази година с десет пъти повече дронове, отколкото през миналата
4 Май, 2026 17:05 554 48

В събота украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през последната седмица Русия е атакувала Украйна с около 1600 щурмови безпилотни летателни апарати, близо 1100 управляеми авиационни бомби и три ракети

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

През първите четири месеца на тази година Русия е изпратила повече от 800 дрона за атаки срещу пристанищната инфраструктура на Украйна, в сравнение с 75 през същия период на миналата година, съобщи в "Телеграм" днес вицепремиерът и министър на общностното и териториалното развитие Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА.

„От началото на мащабната инвазия повече от 900 обекта от пристанищната инфраструктура са били повредени или частично разрушени, включително 177 граждански кораба“, се казва в изявлението.

В събота украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през последната седмица Русия е атакувала Украйна с около 1600 щурмови безпилотни летателни апарати, близо 1100 управляеми авиационни бомби и три ракети.


  • 1 Тити

    7 13 Отговор
    Рашистите бият на сляпо и то само по жилищна инфраструктура за повече не ги бива.

    Коментиран от #4, #12, #35

    17:08 04.05.2026

  • 2 Овчар

    9 5 Отговор
    Зеления вече ще праща на фронта ученици , докато не затрие държавата няма да миряса..! Накрая ще останат само жени и вибраторите ще станат скъпи..!

    Коментиран от #15

    17:09 04.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ежко

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    На тези руснаци май щяха да им свършват ракетите и дроновете.Нали такава беше сметката?

    17:11 04.05.2026

  • 5 Атлантик

    6 3 Отговор
    Всеки ден,до засиняване.

    Коментиран от #31

    17:11 04.05.2026

  • 6 Умните Руснаци

    6 6 Отговор
    Учат Украински

    17:12 04.05.2026

  • 7 зИленски

    7 2 Отговор
    И ОЩЕ ЩЕ ИМА
    СПОКО
    АЗ, ИНАЧЕ СЪМ ДОБРЕ
    ХАПВАМ ,ПИЙВАМ ПО ЧУЖБИНАТА
    Е,ДА
    НЯКОИ УМИРАТ
    АМА....

    17:12 04.05.2026

  • 8 5 години Позор

    6 8 Отговор
    Тридневният нещо в москва не е получил разрешение за парада на 9 май

    Коментиран от #14

    17:13 04.05.2026

  • 9 Мимчят

    8 4 Отговор
    Малко ви е.Трябва поне 10 Орешника да ви пратят и да клекнеш,както трябва.Вън мр.....но гущерче...

    Коментиран от #13, #39, #48

    17:13 04.05.2026

  • 10 хаха 🤣

    5 8 Отговор
    дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    17:14 04.05.2026

  • 11 Путин поиска разрешение за парада

    7 7 Отговор
    Но Зеленски му отказа
    Затова ще има скромна демонстрация

    17:14 04.05.2026

  • 12 Минувач

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Г-н президента Тръмп обясни на смъркача да напусне 3% теритотии които все още държат ама не слуша …

    Коментиран от #34

    17:15 04.05.2026

  • 13 Цената

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мимчят":

    Много е противен и наистина мръсен,отвратителен и изнудване просия.Наистина заслужава в сибирска зима..

    17:15 04.05.2026

  • 14 ЗиЛЕНСКИ

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "5 години Позор":

    Брат,с парад без парад аз все ще си щъкам с джета по света
    нашите все ще си мрат по окопите
    що се кефиш ти-не знам !

    Коментиран от #37

    17:15 04.05.2026

  • 15 хаха 🤣

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    остави го Зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #23

    17:15 04.05.2026

  • 16 Яяяяяя

    7 4 Отговор
    Колко много перални са развалили

    17:15 04.05.2026

  • 17 РФ е един огромен КЕН eф !

    6 5 Отговор
    Докато в Москва стотици зенитки, наредени в няколко пръстена, се чудят как да улучат един самотен дрон и пак не им се получава, украинците ги свалят един по едно като на стрелбище на събор.

    17:15 04.05.2026

  • 18 Евгени от Алфапласт

    6 2 Отговор
    А още дори не сме преполовили годината...😎

    17:16 04.05.2026

  • 19 Факт

    2 4 Отговор
    Десетина милиона украинци които говорят много добре руски пресякоха границата с Полша … Що ли ?

    17:17 04.05.2026

  • 20 Всичко е по план

    6 4 Отговор
    Украински ударен дрон FP1 минал като на разходка през всички „непробиваеми“ кръгове ПВО и се забил в една висотка в центъра. Чадърът уж железен, а дупките в него - колкото за цял рояк.
    Докато влачат зенитки от цяла Русия да пазят един площад за 9 май, дрончето им казва „здрасти“ право в сърцето на града. Още малко и ще го включат в парада - новата летяща техника на ПВО.
    СВО си върви „по план“… понеже как сказал Владимир Xyйло - "Нам скучно.., нужна движуха" 🤣🤣🤣

    17:17 04.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    3 5 Отговор
    За първи път на парада на 9 май в Москва няма да има колона с военна техника. Защо? Говорителят на Путин Дмитрий Песков обясни, че за това са виновни украинците: Киевският режим, който всеки ден губи позиции на бойното поле, сега е преминал към пълномащабна терористична дейност и предвид тази терористична заплаха, се предприемат всички мерки за минимизиране на опасността.
    Е, таваришчи, как стана така, че през 2022 г., в деня на Червената армия, нахлухте в Украйна с парадните си униформи в чемоданите със закана до три дни да превземете Киев и да си направите парада там, а сега се молите на батюшка Тръмп да ви пази кубетата на Кремъл? Ще ви кажа: Не сте си направили добре сметката, че срещу вас се изправи един истински смел народ, който вместо по съветите на българските русофили да положи оръжие и да преклони глава, сега ви бие дори в дълбокия тил до 1700 км от границата. Но това е само началото!

    Коментиран от #25

    17:21 04.05.2026

  • 23 Факт

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "хаха 🤣":

    Вчера уж фалиралата Русия продаде петрол на Япония !

    Коментиран от #36, #45

    17:22 04.05.2026

  • 24 Най кухата копейка

    2 3 Отговор
    е българската копейка,само тя не вижда руската кочина как отива по дяволите

    Коментиран от #28

    17:22 04.05.2026

  • 25 Факт

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":

    Ривът ли панелените фашаги значи всичко по СВО върви безпогрешно !

    17:24 04.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Настъпи ли момента за разпад на РФ?

    2 3 Отговор
    3 май 2026 г., 11:48 ч.
    СОЛОВЬОВ ПРИЗНА: УКРАЙНА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОБЕДЕНА; ВРЕМЕ Е ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА "СВО".
    Руските държавни медии започнаха да казват на руснаците, че Украйна е невъзможно да бъде победена и че войната трябва да бъде прекратена.
    Известният руски Z-режисьор и пропагандист Карен Шахназаров заяви, че Украйна е твърде силна и че е в интерес на Русия бързо да се сложи край на т. нар. „СВО“.
    Шахназаров отбеляза, че западната подкрепа за Украйна остава неотслабваща, което оставя Русия без шанс за победа.

    Коментиран от #32

    17:26 04.05.2026

  • 28 Най кухият

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Най кухата копейка":

    Панелен фашага е индивид който няма реална представа как да се оттърве от собствените си фантазии … хихи

    17:27 04.05.2026

  • 29 Генерал Бен Ходжис:

    2 2 Отговор
    "Русия загуби окончателно стратегическата си илюзия, че разстоянието дава защита". Най-малко 38 руски ПВО и ракетни системи са били поразени от украинските далекобойни дронове и ракети само през месец април. Украйна отстранява ПВО, после нанася и болезнени директни удари по руски стратегически активи. Тепърва ще видите какво предстои, предупреди Ходжис."

    17:28 04.05.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    Русия е една проста изостанала страна, нямаща място сред белите държави. Без аналог ☝️😁

    17:28 04.05.2026

  • 31 В тази война,

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Атлантик":

    най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, много тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #38

    17:29 04.05.2026

  • 32 В момента

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Настъпи ли момента за разпад на РФ?":

    СВО приключва защото 97% от набелязаните територии са в ръцете на русите !

    17:29 04.05.2026

  • 33 си пън

    3 1 Отговор
    смръдльо,нали удряш в дълбочина русия що ревеш пак

    17:30 04.05.2026

  • 34 Дори и да ги напусне

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Минувач":

    няма да се прекрати войната, защото това ще е голяма загуба за Русия. Територията няма никакво значение. Тези разговори за територии са само за пропаганда.

    17:31 04.05.2026

  • 35 си пън

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    РЕВЛЬО,ТЪКМО ДА ИМА ЗА КАКВО ДА ЛЕЕШ СЪЛЗИ

    17:31 04.05.2026

  • 36 Майор Деянов, на всеки километър

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    "...Вчера Русия продаде петрол на Япония !.."

    Руснаците биха продали и мaйкa си за пакетче дъвка и едни дънки ☝️😁

    Коментиран от #40

    17:31 04.05.2026

  • 37 Зеленски

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "ЗиЛЕНСКИ":

    Сестро русия се топи
    42 към 1
    За един украинец Умират 42 прасета

    17:31 04.05.2026

  • 38 Да бе да

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "В тази война,":

    Затова вчера японците започнаха да купуват петрол от русите - факт ! Те американците купуват и после го изпращат на ЕС !

    17:31 04.05.2026

  • 39 Ако орешника беше такова

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мимчят":

    оръжие, което може да промени хода на войната, отдавна щеше да е използвано. Не вярвам Путин са е толкова глупав, че да фалира Русия и да изтреби 2 000 000 руснака, ако можеше да реши проблема с няколко орешника :)

    17:33 04.05.2026

  • 40 Човек

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Изперка ли трябва да потърси доктор обезателно …. Арабите като продават петрол и те ли са същите !

    17:33 04.05.2026

  • 41 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    "...Удpии Вова..."

    Удрям аз...
    Като пребито куче удрям .....

    17:33 04.05.2026

  • 42 Не е нярно

    1 0 Отговор
    Русия се разпадна

    17:36 04.05.2026

  • 43 Важното е

    1 1 Отговор
    Че Украйна атакува успешно пристанищата на русия и заводите за преработка на нефт и резервоари с нефт. Изгоряха.

    Коментиран от #47

    17:36 04.05.2026

  • 44 Не е нярно

    0 0 Отговор
    Русия се разпадна

    17:37 04.05.2026

  • 45 Глупости.

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    За да навакса финансовите си загуби и пропуснати ползи, Русия няма да може да се справи сама с продажба на нефт, дори и да продава 10 години по цял свят. Приходите от нефт са крайно недостатъчни. Трябва да започне да развива икономиката си, а затова трябват огромни инвестиции и доста години време. Няма друг начин.

    17:37 04.05.2026

  • 46 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    0 0 Отговор
    А пък уникалния журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г,
    Навални пък твърдеше, че Крим и Одеса са Руски.

    17:37 04.05.2026

  • 47 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Важното е":

    Колко рафинерии има Русия бе тюфлек ?

    17:38 04.05.2026

  • 48 Само че

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мимчят":

    Орешника не лети, самовзривява се в шахтата. Така че не се надявай напразно.

    17:38 04.05.2026

