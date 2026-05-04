Грандиозен скандал в Нидерландия, анулират първенството?

Грандиозен скандал избухна в нидерландския футбол, след като стана ясно, че резултатите на до 133 мача в елитния шампионат Ередивизи може да бъдат обявени за невалидни, твърди The Athletic.

Разследване разкри, че редица футболисти, желаещи да сменят спортното си гражданство и да играят за националните отбори на страни като Индонезия и Суринам, са получили и съответното гражданство. С този ход обаче те автоматично са загубили нидерландското си поданство, тъй като двойното гражданство е забранено от закона.

Това означава, че въпросните играчи вече не са граждани на Европейския съюз и е трябвало да получат специални разрешителни за работа в Нидерландия, както и да бъдат регистрирани по съответния ред във футболните клубове и федерацията.

Впоследствие се оказва, че в десетки срещи са участвали футболисти без необходимата документация. Под въпрос са резултатите от около 133 мача, в които са били използвани над 25 играчи в нередовен статут.

Първият официален протест вече е факт. Клубът НАК Бреда настоява за преиграване на двубоя срещу Го Ахед Ийгълс, загубен с 0:6. В този мач участие е взел защитникът Дийн Джеймс, който наскоро е придобил индонезийско гражданство, което означава, че автоматично е загубил нидерландското си гражданство и е имал нужда от работно разрешително да играе.

Според The Athletic, решението на съда в Утрехт се очаква в понеделник и може да се окаже повратна точка. Ако НАК спечели делото, се очаква лавина от жалби от други клубове, което може да доведе до пълен хаос в първенството.