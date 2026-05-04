“Украински дрон удари жилищен блок в Москва дни преди парада на 9 май “

Украински дрон е поразил жилищна сграда в западната част на Москва рано тази сутрин, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в Телеграм, цитиран от ДПА и Ройтерс, предава БТА.

По негови данни при удара няма пострадали, но инцидентът идва само дни преди военния парад за Деня на победата на 9 май. Засегнатият район се намира сравнително близо до централната част на града и в него са разположени и няколко дипломатически мисии.

Собянин допълни, че руската противовъздушна отбрана е свалила още два украински дрона.

Напрежението около сигурността в Москва нараства, след като Руското министерство на отбраната още в края на април обяви, че тазгодишният парад ще се проведе без традиционното участие на танкове и ракетни комплекси заради опасения от евентуални украински атаки с безпилотни апарати.

Макар руските власти често да съобщават за дронови нападения в района на Москва, досега повечето от тях бяха насочени към летища, военни обекти или периферни зони, а директни поражения по гражданска инфраструктура в столицата се случват сравнително рядко.

На този фон войната между Русия и Украйна навлиза в петата си година, като и двете страни все по-често нанасят удари далеч зад фронтовата линия.

Вчера руските власти в Белгородска област съобщиха и за смъртоносен украински удар с дрон в село Нечаевка, близо до границата. По данни на губернатора Вячеслав Гладков двама души са загинали, след като безпилотен апарат е ударил автомобил на тричленно семейство, а жена е била приета в болница с наранявания.