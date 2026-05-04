Украински дрон удари жилищен блок в Москва дни преди парада на 9 май
4 Май, 2026 08:33, обновена 4 Май, 2026 08:32 646 32

Напрежението в руската столица расте, след като безпилотен апарат достигна район близо до центъра, а Кремъл вече ограничи военната техника за Деня на победата

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински дрон е поразил жилищна сграда в западната част на Москва рано тази сутрин, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в Телеграм, цитиран от ДПА и Ройтерс, предава БТА.

По негови данни при удара няма пострадали, но инцидентът идва само дни преди военния парад за Деня на победата на 9 май. Засегнатият район се намира сравнително близо до централната част на града и в него са разположени и няколко дипломатически мисии.

Собянин допълни, че руската противовъздушна отбрана е свалила още два украински дрона.

Напрежението около сигурността в Москва нараства, след като Руското министерство на отбраната още в края на април обяви, че тазгодишният парад ще се проведе без традиционното участие на танкове и ракетни комплекси заради опасения от евентуални украински атаки с безпилотни апарати.

Макар руските власти често да съобщават за дронови нападения в района на Москва, досега повечето от тях бяха насочени към летища, военни обекти или периферни зони, а директни поражения по гражданска инфраструктура в столицата се случват сравнително рядко.

На този фон войната между Русия и Украйна навлиза в петата си година, като и двете страни все по-често нанасят удари далеч зад фронтовата линия.

Вчера руските власти в Белгородска област съобщиха и за смъртоносен украински удар с дрон в село Нечаевка, близо до границата. По данни на губернатора Вячеслав Гладков двама души са загинали, след като безпилотен апарат е ударил автомобил на тричленно семейство, а жена е била приета в болница с наранявания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    6 7 Отговор
    Сорос ми нареди да сме... "многоходови" ахахах

    08:31 04.05.2026

  • 2 питащ

    10 12 Отговор
    Каква пАбеда празнуват руските нещастници?!

    Коментиран от #23, #25

    08:31 04.05.2026

  • 3 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈

    9 10 Отговор
    Вече 5 г копейките обясняват на нормалните хора как 3-дневната специална операция върви по план.

    Коментиран от #31

    08:31 04.05.2026

  • 4 Трол

    6 8 Отговор
    Със сигурност в блока е живеел участник в парада.

    08:32 04.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пуслер е женски полв орган

    8 9 Отговор
    Като си слаб те бият.

    08:32 04.05.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    6 7 Отговор
    6ахти иронията

    08:32 04.05.2026

  • 9 укинформбюро

    6 10 Отговор
    Над Красная площад на 9-ти май ще прелети ято украински дронове. Путин - изведен към бункера, старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата.

    08:32 04.05.2026

  • 10 Киев става

    10 5 Отговор
    Гробищен парк!

    Коментиран от #20

    08:33 04.05.2026

  • 11 Демократ

    5 7 Отговор
    Дано Пулсер се задържи дълго на власт.

    08:33 04.05.2026

  • 12 Путлер многоходовия

    5 9 Отговор
    Важното е кабаева да е добре и олигарсите.

    08:33 04.05.2026

  • 13 ФАКТ

    4 7 Отговор
    Пуслер е най-големият срам на планетата. Страхливец и предател. Диктатор с токпенца

    08:35 04.05.2026

  • 14 Т Живков

    1 8 Отговор
    Само така.Смърт на комунизма!

    08:35 04.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пич

    6 1 Отговор
    Е браво !!! Да се радваме на терористите ли ?!

    Коментиран от #24

    08:36 04.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1917

    6 5 Отговор
    Не ги ли е срам да празнуват победа? Съветската армия за 4 години стигна до Берлин, а днешните руски клетници за толкова не можаха да стигнат даже до Киев.

    08:36 04.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Може.може

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Киев става":

    НО САМО В СЪНИЩАТА ТИ!!

    08:39 04.05.2026

  • 21 Зеленски разреши ли парада?

    4 4 Отговор
    Зеленски разреши ли парада на 9 май в Москва?

    Коментиран от #28

    08:39 04.05.2026

  • 22 буратино

    4 5 Отговор
    На снимката - възмутени тетки са излязли да дирят сметка за удара, при който били унищожени няколко самовара. В Раша човешкия живот не значи нищо - като им умре мъжа, им дават кожено палто.

    08:39 04.05.2026

  • 23 Точно

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "питащ":

    Залегнали млати Русия като мече у дувар! Путин само мига като пребито куче.

    08:39 04.05.2026

  • 24 Жилищен блок....

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Вярно са терористи. На фронта бягат с 200, а удрят цивилни.

    08:40 04.05.2026

  • 25 Точно

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "питащ":

    Зеленски млати Русия като мече у дувар! Путин само мига като пребито куче.

    08:41 04.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мишел

    6 0 Отговор
    Илюстрирано със снимка от Киев.

    08:43 04.05.2026

  • 28 Така де

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "Зеленски разреши ли парада?":

    Разрешил го е! Само ги чака да почнат!

    08:43 04.05.2026

  • 29 Путин е агресора и окупатора

    2 3 Отговор
    “Украински дрон удари жилищен блок в Москва дни преди парада на 9 май “

    Само малка украински репетиция, за парада на агресорите и окупаторите за 9 май в Москва !!!!!

    08:44 04.05.2026

  • 30 Завод за компот

    3 1 Отговор
    Дроновете, които се сглобяват или доставят в Украйна, не са точно украински и някои производители и доставчици могат сериозно да си изпатят.

    08:45 04.05.2026

  • 31 Изглаждане на мозъка

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈":

    Ако се смяташ, за "нормален човек" е добре първо да се прегледаш при специалист психолог. В твоя случай май при невролог и психиатър може да се наложи.

    08:47 04.05.2026

  • 32 Плановик в бункер

    1 0 Отговор
    Всичко е по план и за парадчето.😂

    08:48 04.05.2026

