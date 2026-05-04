“Украински дрон удари жилищен блок в Москва дни преди парада на 9 май “

Украински дрон е поразил жилищна сграда в западната част на Москва рано тази сутрин, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в Телеграм, цитиран от ДПА и Ройтерс, предава БТА.
По негови данни при удара няма пострадали, но инцидентът идва само дни преди военния парад за Деня на победата на 9 май. Засегнатият район се намира сравнително близо до централната част на града и в него са разположени и няколко дипломатически мисии.
Собянин допълни, че руската противовъздушна отбрана е свалила още два украински дрона.
Напрежението около сигурността в Москва нараства, след като Руското министерство на отбраната още в края на април обяви, че тазгодишният парад ще се проведе без традиционното участие на танкове и ракетни комплекси заради опасения от евентуални украински атаки с безпилотни апарати.
Макар руските власти често да съобщават за дронови нападения в района на Москва, досега повечето от тях бяха насочени към летища, военни обекти или периферни зони, а директни поражения по гражданска инфраструктура в столицата се случват сравнително рядко.
На този фон войната между Русия и Украйна навлиза в петата си година, като и двете страни все по-често нанасят удари далеч зад фронтовата линия.
Вчера руските власти в Белгородска област съобщиха и за смъртоносен украински удар с дрон в село Нечаевка, близо до границата. По данни на губернатора Вячеслав Гладков двама души са загинали, след като безпилотен апарат е ударил автомобил на тричленно семейство, а жена е била приета в болница с наранявания.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
08:31 04.05.2026
2 питащ
Коментиран от #23, #25
08:31 04.05.2026
3 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈
Коментиран от #31
08:31 04.05.2026
4 Трол
08:32 04.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пуслер е женски полв орган
08:32 04.05.2026
8 кой мy дpeмe
08:32 04.05.2026
9 укинформбюро
08:32 04.05.2026
10 Киев става
Коментиран от #20
08:33 04.05.2026
11 Демократ
08:33 04.05.2026
12 Путлер многоходовия
08:33 04.05.2026
13 ФАКТ
08:35 04.05.2026
14 Т Живков
08:35 04.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пич
Коментиран от #24
08:36 04.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 1917
08:36 04.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Може.може
До коментар #10 от "Киев става":НО САМО В СЪНИЩАТА ТИ!!
08:39 04.05.2026
21 Зеленски разреши ли парада?
Коментиран от #28
08:39 04.05.2026
22 буратино
08:39 04.05.2026
23 Точно
До коментар #2 от "питащ":Залегнали млати Русия като мече у дувар! Путин само мига като пребито куче.
08:39 04.05.2026
24 Жилищен блок....
До коментар #16 от "Пич":Вярно са терористи. На фронта бягат с 200, а удрят цивилни.
08:40 04.05.2026
25 Точно
До коментар #2 от "питащ":Зеленски млати Русия като мече у дувар! Путин само мига като пребито куче.
08:41 04.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мишел
08:43 04.05.2026
28 Така де
До коментар #21 от "Зеленски разреши ли парада?":Разрешил го е! Само ги чака да почнат!
08:43 04.05.2026
29 Путин е агресора и окупатора
Само малка украински репетиция, за парада на агресорите и окупаторите за 9 май в Москва !!!!!
08:44 04.05.2026
30 Завод за компот
08:45 04.05.2026
31 Изглаждане на мозъка
До коментар #3 от "🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈":Ако се смяташ, за "нормален човек" е добре първо да се прегледаш при специалист психолог. В твоя случай май при невролог и психиатър може да се наложи.
08:47 04.05.2026
32 Плановик в бункер
08:48 04.05.2026