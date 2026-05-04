Германци измислиха заместник на дизеловия двигател

Германският инженерен гений е напът да направи това, което мнозина смятаха за невъзможно – да вдъхне нов живот на концепцията за вътрешно горене, но без нито грам вредни емисии. Изследователи от университета „Ото фон Герике“ в Магдебург представиха революционен водороден двигател със затворен цикъл, който не само гони ефективността на най-модерните дизелови машини, но и я задминава, постигайки впечатляващите 60%. Това е технологичен скок, който може да преобърне правилата на играта при тежкотоварните машини и индустриалния транспорт.
Тайната на този „зелен звяр“ се крие в нестандартния му работен процес. Вместо обикновен въздух, системата използва прецизен микс от водород, кислород и благородния газ аргон. Докато водородът е горивото, а кислородът поддържа горенето, аргонът влиза в ролята на стабилен енергиен носител. Тъй като той не реагира химически, инертните му свойства позволяват постигането на перфектен термодинамичен контрол. Резултатът? Мощност, която се равнява на дизелов агрегат, но без задушаващите облаци дим.
Най-гениалното в конструкцията е нейният затворен характер. По-голямата част от газовата смес не напуска двигателя през ауспух, а се охлажда, пречиства и се връща обратно в цилиндрите за следващия цикъл. Системата буквално рециклира собствената си работна среда, отделяйки единствено чиста вода като страничен продукт. Това премахва нуждата от сложни и скъпи системи за филтриране на отработените газове, което прави технологията икономически привлекателна за дълга експлоатация в минната техника, селското стопанство и международните превози.
Разбира се, пътят към масовото производство има своите предизвикателства. Учените признават, че все още има лимити по отношение на специфичната мощност заради ограниченото количество водород, което може да се впръска в един цикъл. Освен това, микроскопични количества въглероден диоксид от изгарянето на смазочните масла могат да се натрупат в затворената верига, което изисква допълнително усъвършенстване. Въпреки това, потенциалът е огромен – Германия току-що доказа, че бъдещето на мощните машини може да бъде едновременно чисто и безкомпромисно.
1 Ко не
10:57 04.05.2026
2 Сзо
10:59 04.05.2026
3 Германски гений
10:59 04.05.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Ко не":Направо си е вечен двигател❗
10:59 04.05.2026
5 така като гледам трябва да има
11:06 04.05.2026
6 Голям
11:09 04.05.2026
7 "...но без задушаващите облаци дим..."
11:10 04.05.2026
8 Даката
До коментар #1 от "Ко не":Харчи 5 на 100 дистелирана вода.
11:11 04.05.2026
9 ХАХАХА
11:12 04.05.2026
10 удушаващите облаци от кой бяха
11:20 04.05.2026
11 Тимон пора
11:24 04.05.2026
12 Дзак
11:40 04.05.2026
13 КОЙ ША РЕМОНТИРА ТВА ЧУДО
11:42 04.05.2026
14 икономист
11:43 04.05.2026
15 Тя и
11:43 04.05.2026
16 И решава проблема с недостигъ
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":на питейна вода !
11:50 04.05.2026
17 Ония с фордо
Добре е да има алтернативи и иновации но трябва да се гледат реалните и практични критерии (финансови , екологични и енергийни) за вкарването им в реална ипотреба
12:04 04.05.2026
18 Ла пай коженият
До коментар #6 от "Голям":Хихихи
12:11 04.05.2026
19 Пзпзспхсз
До коментар #17 от "Ония с фордо":На Тротинетката любимите фотоволтаици ще диализират вода и ще нагнетяват водород по пладне вместо да обясняват, че ще продават тока на отрицателна цена.
12:12 04.05.2026
20 Али Гатор
До коментар #6 от "Голям":Това розовите сте много интересен феномен или по-скоро бих казал диагноза - независимо за какво става дума в статиите тук все ще се намери някой от вашата секта да вмъкне някъде между редовете я Путин я Русия .
Господи Боже кога ще дойдеш да си прибереш версиите?
12:17 04.05.2026
21 мдааааааааааааа
12:20 04.05.2026
22 Ъхъ!!!
До коментар #2 от "Сзо":И правилно си се сетил. Това е изобретението на Илия Вълковр, известен още и като Юл Браун. Ошкритието е през 1971г. - "Вземам водата, преобразувам я на газ, използвам неговата енергия и го превръщам обратно във вода. Това е кръговрат и никога не свършва. Отделеният газ успява да оползотвори за задвижването на автомобил, с който изминава 1600 км, като вместо гориво използва вода и батерии, преобразуващи водата в браунов газ."
"Като продължение на откритието на Илия Вълков, наскоро двама български учени разработиха и патентоваха инсталация за добив на браунов газ от морска вода и свързания с този процес добив на минерални ресурси от морската вода. С проекта си, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в България, инженерите Чавдар Каменаров и Пламен Каменаров направиха истински пробив в областта на възобновяемите енергийни източници:
инж. Чавдар Каменаров -Нашата цел беше първоначално да търсим енергия от вода, но в процеса на работа се оказа, че това, което получаваме като отпадък, е много по-ценно от самия браунов газ – пояснява инж. Чавдар Каменаров. – Така вместо да добиваме енергия получихме минерални ресурси. Така дойде идеята за използването на произведения от инсталацията браунов газ за добив на минерали под формата на утайки, изключително богати на полиметали.
12:23 04.05.2026
24 Дърт Вейдър
До коментар #14 от "икономист":Синко , над 6000 са продуктите които произлизат от нефтопреработката, включително тор, бои, парфюми и почистващи препарати , синтетични влакна, пластмаси , фармацевтични продукти и неща за които неможем и да се сетим . Така че ти арабите не ги мисли а ако продължава така моме ние да се чудим от къде да вземен торове за селското ни стопанство.
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
12:48 04.05.2026
25 Ония с фордо
До коментар #19 от "Пзпзспхсз":Няма да е много ефективно защото ще ползват само следобедното слънце понеже това преди обед идва от Изток демек от Русия и нито ще е демократично нито полит коректно да се използва - всъщност това се отнася и до вятъра когато духа от Изток ще се бойкотира.
12:52 04.05.2026