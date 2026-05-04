Германци измислиха заместник на дизеловия двигател

4 Май, 2026 10:53 5 979 25

Революционна технология със затворен цикъл обещава мощността на тежкотоварен камион при нула вредни емисии

Радослав Славчев

Германският инженерен гений е напът да направи това, което мнозина смятаха за невъзможно – да вдъхне нов живот на концепцията за вътрешно горене, но без нито грам вредни емисии. Изследователи от университета „Ото фон Герике“ в Магдебург представиха революционен водороден двигател със затворен цикъл, който не само гони ефективността на най-модерните дизелови машини, но и я задминава, постигайки впечатляващите 60%. Това е технологичен скок, който може да преобърне правилата на играта при тежкотоварните машини и индустриалния транспорт.

Тайната на този „зелен звяр“ се крие в нестандартния му работен процес. Вместо обикновен въздух, системата използва прецизен микс от водород, кислород и благородния газ аргон. Докато водородът е горивото, а кислородът поддържа горенето, аргонът влиза в ролята на стабилен енергиен носител. Тъй като той не реагира химически, инертните му свойства позволяват постигането на перфектен термодинамичен контрол. Резултатът? Мощност, която се равнява на дизелов агрегат, но без задушаващите облаци дим.

Най-гениалното в конструкцията е нейният затворен характер. По-голямата част от газовата смес не напуска двигателя през ауспух, а се охлажда, пречиства и се връща обратно в цилиндрите за следващия цикъл. Системата буквално рециклира собствената си работна среда, отделяйки единствено чиста вода като страничен продукт. Това премахва нуждата от сложни и скъпи системи за филтриране на отработените газове, което прави технологията икономически привлекателна за дълга експлоатация в минната техника, селското стопанство и международните превози.

Разбира се, пътят към масовото производство има своите предизвикателства. Учените признават, че все още има лимити по отношение на специфичната мощност заради ограниченото количество водород, което може да се впръска в един цикъл. Освен това, микроскопични количества въглероден диоксид от изгарянето на смазочните масла могат да се натрупат в затворената верига, което изисква допълнително усъвършенстване. Въпреки това, потенциалът е огромен – Германия току-що доказа, че бъдещето на мощните машини може да бъде едновременно чисто и безкомпромисно.


  • 1 Ко не

    9 2 Отговор
    И харчи само пет на сто.

    Коментиран от #4, #8

    10:57 04.05.2026

  • 2 Сзо

    11 2 Отговор
    Защо ли се сетих за брауновия газ.....

    Коментиран от #22

    10:59 04.05.2026

  • 3 Германски гений

    14 3 Отговор
    Е като тръгне. До тогава. Само ала бала.

    10:59 04.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ко не":

    Направо си е вечен двигател❗

    Коментиран от #16

    10:59 04.05.2026

  • 5 така като гледам трябва да има

    6 2 Отговор
    някаква бегейска връзка . някой тукашен да го е измислил . ружа краде биткойни . черков германска клиника отвори . но китай ще ги прекопира както винаги . това е търговска война . както за петрола . има и фалшиви новини .

    11:06 04.05.2026

  • 6 Голям

    8 12 Отговор
    Браво, ето такива умни хора да има повече, които да подобряват живота на хората и по-малко като Путин и руската сган измисляща все нови и нови оръжия, за масово унищожение.

    Коментиран от #18, #20, #23

    11:09 04.05.2026

  • 7 "...но без задушаващите облаци дим..."

    7 2 Отговор
    Ми щото водородът като гори става на пара, драги ми писачо, със или без аргон.

    11:10 04.05.2026

  • 8 Даката

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ко не":

    Харчи 5 на 100 дистелирана вода.

    11:11 04.05.2026

  • 10 удушаващите облаци от кой бяха

    2 1 Отговор
    газовите убийци са производителите на коли . в фрг са над 15 от 40 марки коли . те трябва да плащат на измрелите и отровените през годините . това са сто години газове и мръсотии . замърсиха градовете . разболяха доста хора . то докторите още нямат лекарства за рак . пушат и димат танковете и самолетите на армиите . смрад .

    11:20 04.05.2026

  • 11 Тимон пора

    3 0 Отговор
    Прекрасно! Шолц също пахарчи едни солидни фондове за да се отоплява цяла Германия на водород независимо от газта на братушките, но уви, какво стана там никой нИ разбра.

    11:24 04.05.2026

  • 12 Дзак

    0 0 Отговор
    Да бяха го измислили преди няколко години!

    11:40 04.05.2026

  • 13 КОЙ ША РЕМОНТИРА ТВА ЧУДО

    1 2 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ. ТУКА ГАРАЖНИТЕ МАЙСТОРИ С БЕЕНВЕ НЕ МОАТ ДА РЕМОНТИРАТ........

    11:42 04.05.2026

  • 14 икономист

    2 3 Отговор
    Още малко да подържат затворен прохода и ще излязат двигатели на различни горива , че и на вода .Още само 6 месеца и арабите ще се чудят какво да си правят петрола , защото много бързо икономиката ще се ориентира към други горива

    Коментиран от #24

    11:43 04.05.2026

  • 15 Тя и

    2 0 Отговор
    Помпа-дюза, беше при представянето върха на сладоледа...

    11:43 04.05.2026

  • 16 И решава проблема с недостигъ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    на питейна вода !

    11:50 04.05.2026

  • 17 Ония с фордо

    2 0 Отговор
    А колко и каква енергия се използва за производството на водород , ами на аргона а цената на всичко това ? Май ще се получи като с батериите за електричките и самите електрички .
    Добре е да има алтернативи и иновации но трябва да се гледат реалните и практични критерии (финансови , екологични и енергийни) за вкарването им в реална ипотреба

    Коментиран от #19

    12:04 04.05.2026

  • 19 Пзпзспхсз

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ония с фордо":

    На Тротинетката любимите фотоволтаици ще диализират вода и ще нагнетяват водород по пладне вместо да обясняват, че ще продават тока на отрицателна цена.

    Коментиран от #25

    12:12 04.05.2026

  • 20 Али Гатор

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Голям":

    Това розовите сте много интересен феномен или по-скоро бих казал диагноза - независимо за какво става дума в статиите тук все ще се намери някой от вашата секта да вмъкне някъде между редовете я Путин я Русия .
    Господи Боже кога ще дойдеш да си прибереш версиите?

    12:17 04.05.2026

  • 21 мдааааааааааааа

    1 0 Отговор
    Аргона, при горене какво отделя? Водород отде? Екопроизводство?

    12:20 04.05.2026

  • 22 Ъхъ!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сзо":

    И правилно си се сетил. Това е изобретението на Илия Вълковр, известен още и като Юл Браун. Ошкритието е през 1971г. - "Вземам водата, преобразувам я на газ, използвам неговата енергия и го превръщам обратно във вода. Това е кръговрат и никога не свършва. Отделеният газ успява да оползотвори за задвижването на автомобил, с който изминава 1600 км, като вместо гориво използва вода и батерии, преобразуващи водата в браунов газ."
    "Като продължение на откритието на Илия Вълков, наскоро двама български учени разработиха и патентоваха инсталация за добив на браунов газ от морска вода и свързания с този процес добив на минерални ресурси от морската вода. С проекта си, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в България, инженерите Чавдар Каменаров и Пламен Каменаров направиха истински пробив в областта на възобновяемите енергийни източници:
    инж. Чавдар Каменаров -Нашата цел беше първоначално да търсим енергия от вода, но в процеса на работа се оказа, че това, което получаваме като отпадък, е много по-ценно от самия браунов газ – пояснява инж. Чавдар Каменаров. – Така вместо да добиваме енергия получихме минерални ресурси. Така дойде идеята за използването на произведения от инсталацията браунов газ за добив на минерали под формата на утайки, изключително богати на полиметали.

    12:23 04.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дърт Вейдър

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "икономист":

    Синко , над 6000 са продуктите които произлизат от нефтопреработката, включително тор, бои, парфюми и почистващи препарати , синтетични влакна, пластмаси , фармацевтични продукти и неща за които неможем и да се сетим . Така че ти арабите не ги мисли а ако продължава така моме ние да се чудим от къде да вземен торове за селското ни стопанство.
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    12:48 04.05.2026

  • 25 Ония с фордо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пзпзспхсз":

    Няма да е много ефективно защото ще ползват само следобедното слънце понеже това преди обед идва от Изток демек от Русия и нито ще е демократично нито полит коректно да се използва - всъщност това се отнася и до вятъра когато духа от Изток ще се бойкотира.

    12:52 04.05.2026