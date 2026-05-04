Най-сексапилната футболна фенка взриви ВИП зоната на Формула 1

Най-сексапилната футболна фенка Ивана Кнол отново е на топа на устата - този път не заради появата си на стадиона, а на пистата.

Хърватката, която от няколко години живее и работи в Маями (САЩ), не пропусна най-значимото събитие в града през уикенда - поредния старт във Формула 1.

Появата на дългокраката брюнетка, извадила на показ пищната си гръд, вся смут във ВИП зоната в събота преди спринта и квалификацията за основното състезание. Тя почти прекъсна коментара в ефир, в който дейна роля имаше бившият пилот Дженсън Бътън. Вместо да следи разговора му с останалите водещи, камерата избра да покаже Ивана. Но също и оператор на Sky, който забравил, че е в ефир, се вторачи в хърватката.